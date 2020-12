Slittino: la Coppa del Mondo prosegue ad Altenberg. Italia a caccia di altri podi

Dopo l’esordio in quel di Igls, in Austria, secondo week-end per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Ci si sposta verso la Germania, ad Altenberg: in programma venerdì la Nations Cup, poi doppio maschile e singolo femminile sabato, mentre domenica si concluderà con singolo maschile e team relay.

SINGOLO MASCHILE

Dominik Fischnaller va a caccia di altri punti importanti dopo le ottime prove in quel di Igls. L’altoatesino dovrà gestirsi al meglio vista l’infiammazione all’appendicite che lo attanaglia. L’anno scorso colse un gran secondo posto su questo catino, che dunque si addice alle sue caratteristiche. Favorito numero uno ovviamente un Felix Loch indomabile in Austria: il teutonico sembra aver ritrovato il piglio dei giorni migliori. Ad insidiarlo gli austriaci: su tutti il campione olimpico David Gleirscher (si impose qui la passata stagione), ma anche il giovane Jonas Muller. Attenzione ai russi Pavlichenko e Repilov, particolarmente deludenti ad Igls e vogliosi di riscatto. In casa azzurra spazio anche a Kevin Fischnaller, che sembra molto brillante, e a Leon Felderer e Lukas Gufler.

SINGOLO FEMMINILE

Andrea Voetter vuole riscattare l’erroraccio nel team relay di Igls e andare a caccia di quel podio che riuscì a cogliere alla grande a gennaio (primo in carriera per lei a livello individuale). Non sarà facile. Spazio per crescere anche per le giovani Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler. Ai piani alti ci si attende l’ennesimo dominio tedesco: le veterane Natalie Geisenberger e Dajana Eitberger lanciano ancora la sfida alla detentrice della sfera di cristallo Julia Taubitz.

DOPPIO

Gli austriaci Steu/Koller vogliono di nuovo fare lo scherzetto ai tedeschi. Dominanti in madre patria, lo scorso anno vinsero ad Altenberg ed hanno tutte le carte in regola per ripetersi. Devono assolutamente cambiare passo Wendl/Arlt ed Eggert/Benecken: la sfera di cristallo è seriamente a rischio. L’Italia punta in alto: Rieder/Rastner sono tornati sul podio ad Igls, sembrano pronti per salirci anche Rieder/Kainzwaldner, mentre ci si aspetta il salto di qualità da Nagler/Malleier.

