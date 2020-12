LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino: caccia al bis. Scardoni e Laurent puntano alla finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.07: Bravissima l’azzurra Alice Canclini che si inserisce in nona posizione alle spalle di Laurent a 3″68 da Janatova

11.06: Al traguardo Janatova, Faehndriuh, Lampic, Van der Graaff, Urevc

11.03: Van der Graaff seconda, Lampic terza all’intermedio davanti a Laurent

11.02: Janatova, Urevc, Nepryaeva, Beranova, Laurent al traguardo ma non sappiamo se siano i tempi reali. C’è qualcosa che non va nel cronometraggio

11.00: In tilt la rilevazione al traguardo, all’intermedio Laurent è sempre seconda

10.58: Problemi con la rilevazione dei tempi. Dovremo attendere per i crono ufficiali

10.58: Brava Laurent che si inserisce al secondo posto a 7 decimi da Janatova

10.57: In testa Janatova al traguardo, Scardoni è quarta

10.56: Nepryaeva ha 3″7 di vantaggio su Scardoni all’intermedio, partita Laurent

10.55: Partita Lucia Scardoni

10.53: Tra pochi istanti prenderà il via la numero 1, l’azzurra Lucia Scardoni

10.51: percorso più breve rispetto a Davos e anche meno duro: 1.3 km la distanza su cui si gareggerà oggi

10.49: Questi i pettorali in qualificazione delle favorite: Nepryaeva 2, Janatova 3, Urevc 4, Stupak 6, Caldwell 9, Diggins 10, Van der Graaff 11, Sorina 12, Lampic 14, Faehndrich 15

10.46: Si parte alle 10.55 con la qualificazione femminile. Questi i pettorali delle azzurre: Scardoni 1, Laurent 5, Canclini 19. Sono 45 le atlete al via

10.44: Tra le donne al via per l’Italia Lucia Scardoni, Greta Laurent ed Alice Canclini.

10.42: In casa Italia sono nove gli azzurri in gara: saranno della partita oggi tra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, reduce dalla vittoria di Davos, Maicol Rastelli, Michael Hellweger, Stefan Zelger e Giacomo Gabrielli

10.40: C’è tanta Italia in gara. Le speranze di podio e magari anche di vittoria bis sono riposti su Federico Pellegrino che potrebbe mettere in cascina punti fondamentali nella lotta per la Coppa del Mondo di sprint

10.38: I protagonisti sono gli stessi di Davos: anche oggi mancano all’appello Norvegia, Svezia e Finlandia

10.36: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sprint a tecnica libera in programma a Dresda in Germania

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle sprint in tecnica libera della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Dresda, in Germania: oggi, sabato 19 dicembre, alle ore 10.55 scatteranno le qualificazioni, mentre per le finali bisognerà attendere le ore 13.25.

In casa Italia sono nove gli azzurri in gara: saranno della partita oggi tra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, reduce dalla vittoria di Davos, Maicol Rastelli, Michael Hellweger, Stefan Zelger e Giacomo Gabrielli, e tra le donne Lucia Scardoni, Greta Laurent ed Alice Canclini. Saranno ancora assenti Norvegia, Svezia e Finlandia, nuova ghiotta occasione per gli azzurri di ottenere risultati importanti.

OA Sport vi propone la diretta live delle sprint in tecnica libera della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Dresda, in Germania: oggi, sabato 19 dicembre, alle ore 10.55 scatteranno le qualificazioni e per questo motivo la nostra diretta scatterà attorno alle ore 10.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

