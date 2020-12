Classifica Coppa del Mondo Sprint sci di fondo: Federico Pellegrino allunga in testa! +50 su Bolshunov

Federico Pellegrino ha allungato in testa alla classifica della Coppa del Mondo sprint (specialità dello sci di fondo). Il valdostano è stato magistrale a Dresda e ha vinto la sprint in terra tedesca, infilando la seconda vittoria consecutiva nel massimo circuito itinerante. L’azzurro è stato encomiabile e ha messo in ginocchio i suoi rivali attuali ovvero il russo Alexander Bolshunov e il britannico Andrew Young (i norvegesi sono attesi a causa dell’emergenza sanitaria).

Ora Federico Pellegrino è stabilmente in prima posizione nella graduatoria. Il nostro portacolori può vantare 50 punti di vantaggio su Bolshunov e 68 su Young. Di seguito la classifica della Coppa del Mondo sprint per quanto riguarda lo sci di fondo. Si sono disputate tre gare delle nove in programma in questo specialità format.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SPRINT SCI DI FONDO 2020-2021:

1. Federico Pellegrino (Italia) 220

2. Alexander Bolshunov (Russia) 170

3. Andrew Young (Gran Bretagna) 152

4. Gleb Retivykh (Russia) 142

5. Richard Jouve (Francia) 77

6. Lucas Chanavat (Francia) 68

7. Jovian Hediger (Svizzera) 65

8. Simeon Hamilton (USA) 63

9. Kevin Bolger (USA) 60

10. Valerio Grond (Svizzera) 52

Foto: Lapresse