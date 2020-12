LIVE Sci di fondo, Sprint Davos in DIRETTA: Federico Pellegrino vuole il bersaglio grosso. Occhio a Graz…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne di Davos in Coppa del Mondo di sci di fondo. In programma ci sono le due sprint a tecnica libera.

Si torna in scena dopo due settimane in cui, più che altro, si è parlato di sci di fondo e non lo si è vissuto. Non sono a Davos le selezioni scandinave, perché hanno deciso di saltare in blocco questa tappa e quella di Dresda; la Norvegia non sarà nemmeno al Tour de Ski, mentre in questo senso la Svezia ha effettuato una scelta differente, decidendo di partecipare. Ultime notizie dalla Francia: squadra falcidiata dal Covid-19, a livello femminile, dato che al via ci sarà solo Delphine Claudel.

Ampio contingente italiano in Svizzera: in particolare, tra gli uomini troveremo alla partenza Federico Pellegrino con il 5, Maicol Rastelli con il 7, Michael Hellweger con il 21, Francesco De Fabiani con il 31, Davide Graz con il 35, Giacomo Gabrielli con il 43. Occhi puntati in particolare su Pellegrino, che in questa situazione ha una chance notevole, ma anche sulle chance di Hellweger, De Fabiani e Graz.

Per quanto riguarda invece il settore femminile, saranno al via di questa sprint: Lucia Scardoni con il 4, Greta Laurent con il 12, Francesca Franchi con il 21, Elisa Brocard con il 24, Ilaria Debertolis con il 28. Complessivamente partiranno, domani, 80 uomini e 51 donne.

La qualificazione partirà alle ore 11:15, la fase decisiva alle ore 13:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

