LIVE Sci di fondo, Sprint Davos in DIRETTA: Federico Pellegrino, vittoria implacabile!

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FEDERICO PELLEGRINO

LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE

15.24: Si chiude qui, con una bella soddisfazione per l’italia, la diretta live da Davos. Federico Pellegrino ha vinto la sprint in tecnica libera. Tante le assenze ma per l’azzurro una vittoria limpidissima contro il vincitore della scorsa Coppa del Mondo. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per le due gare distance. Buona serata!

15.23: “E’ incredibile che undici anni ero nella stessa situazione, è incredibile quanto ami il mio lavoro e questo sport. Oggi avevo grandi sci e ringrazio tutto lo staff che mi ha aiutato qui e ad arrivare qui nel migliore dei modi e grazie anche a Greta (Laurent, la fidanzata ndr)”

15.22: “Dopo l’infortunio di agosto ho fatto di tutto per essere in forma per questa gara, ora ci sono e sono felice” ha dichiarato Pellegrino a fine gara

15.21: Retivykh quarto, quinto Jouve, sesto Grond

15.21: Si potrebbe dire una vittoria “alla Klaebo” nel girono in cui la Norvegia, ma anche la Svezia e la Finlandia, hanno disertato la Coppa del Mondo

15.20: In testa dal primo all’ultimo centimetro lo sprinter azzurro che non ha lasciato scampo ai rivali. Solo Bolshunov è riuscito a tenere il suo ritmo nel primo giro, poi alla seconda salita l’accelerazione decisiva

15.19;: FEDERICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PELLEGRINOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! VINCE LA SPRINT DI DAVOS!!! Secondo Bolshunov, terzo Young!!! Grandissimo l’azzurro. Le assenze c’erano ma il suo è stato un dominio assoluto

15.18: Pellegrino se ne vaaaaaa!!!!

15.18: Solo Bolshunov tiene il ritmo dell’azzurro dopo il primo giro

15.17: Pellegrino davanti a Bolshunov al termine della prima salita

15.17: Pellegrino davanti dopo il primo rettilineo

15.13: Atleti che si stanno preparando a bordo pista, tra poco la presentazione ufficiale e poi il via

15.09: Tra pochi minuti Federico Pellegrino proverà a prendersi il primo podio di stagione nella finale dove se la vedrà con Bolshunov (Rus), Young (Gbr), Retivykh (Rus), Jouve (Fra), Grond (Sui)

15.07: Trionfo statunitense con Rosie Brennan che ha operato il sorpasso alla fine dell’ultima salita, secondo posto per la slovena Lampic e terza piazza per Nepryaeva che ha beffato proprio sul traguardo la padrona di casa Faehndrich che si è piantata sul rettilineo finale

15.06: Appaiate Faehndrich e Brennan sulla seconda salita

15.05: Faehndrich a condurre sulla salita

15.03: Due minuti al via della finale

14.59: Tra pochi minuti sarà il momento della finale femminile con Urevc (Slo), Nepryaeva (Rus), Lampic (Slo), Faehndrich (Sui), Brennan (Usa), Caldwell (Usa)

14.58: C’è anche il padrone di casa Grond assieme a Young in finale con il ripescaggio

14.57: Retivykh vince la seconda semifinale, secondo posto per Jouve. Eliminati tutti gli altri, De Fabiani ha mollato dopo il primo giro chiudendo ultimo

14.54: Si stacca dal gruppetto di testa De Fabiani dopo il primo giro

14.55: De Fabiani quinto in partenza

14.53: Francesco De Fabiani prova a completare l’opera. Semifinale difficile la sua con Terentev (Rus), Retivykh (Rus), Maltsev (Rus), Jouve (Fra), Grond (Sui)

14.52: VINCE PER DISTACCO FEDERICO PELLEGRINO!!!! E’ finale per l’azzurro, secondo il russo Bolshunov, terzo e quarto i due britannici Young e Clugnet

14.51: Scatenato l’azzurro in salita, nessuno tiene il suo ritmo!

14.51: Gara di testa per l’azzurro nel primo giro

14.50: Subito in testa Pellegrino a fianco di Bolshunov

14.49: Al cancelletto i protagonisti della prima semifinale maschile, c’è Federico Pellegrino con Schaad (Sui), Bolshunov (Rus), Young (Gbr), Clugnet (Gbr), Hanneman (Usa)

14.46: Niente da fare per Lucia Scardoni che si deve accontentare di un quarto posto strappato con i denti nel finale dopo una prova al di sotto delle attese. Vince Urevc, secondo posto per Nepryaeva. Ripescate Brennan e Caldwell nella semifinale precedente

14.45: Non così brillante Scardoni, sempre ultima al termine del primo giro

14.44: Scardoni in coda al gruppo dopo il primo rettilineo

14.42: C’è Lucia Scardoni a caccia di una finale difficile ma non impossibile da raggiungere. Speriamo non abbia speso troppo nei quarti. Al via nella seconda semifinale: Urevc (Slo), Stupak (Svk), Van der Graaff (Sui), Scardoni (Ita), Matsokina (Rus), Nepryaeva (Rus)

14.41: Dominio assoluto per la padrona di casa Faehndrich che vince la prima semifinale davanti alla slovena Lampic, terzo posto per Brennan, quarto per Caldwell che aspettano la prossima semifinale per conoscere il loro destino

14.37: Al via tra poco l’unica delle quattro semifinali senza azzurri, la prima femminile con Lampic (Slo), Faehndrich (Sui), Kern (Usa), Brennan (Usa), Caldwell (Usa), Sorina (Rus)

14.35: CHE VOLATA DI FRANCESCO DE FABIANI!!! L0’azzurro da terzo riesce a rimontare i rivali e supera Terentev sul traguardo. In semifinale entrambi!

14.31: Tocca ora a Francesco De Fabiani che affronta l’ultima batteria con Riebli (Sui), Terentev (Rus), Kaeser (Sui), Hediger (Sui), Chauvin (Fra)

14.29: Si incarta nell’ultima curva Gabrielli che aveva disputato una buona gara e chiude ultimo. Vince Retivykh, davanti a Jouve, batteria veloce: possibili ripescati Grond e Hanneman

14.26: Scatta tra poco la quarta batteria con l’azzurro Gabrielli. Con lui Grond (Sui), Retivykh (Rus), Hanneman (Usa), Jouve (Fra), Novak (Cze)

14.24: Vince a sorpresa lo svizzero Schaad davanti al russo Maltsev. Tutti fuori gli altri atleti

14.21: Al via tra poco la terza batteria con Schoonmaker (Usa), Schaad (Sui), Maltsev (Rus), Jay (Fra), Cologna (Sui)

14.20: Se ne va Bolshunov che vince la batteria davanti al sorprendente britannico Clugnet. Hamilton entra tra i ripescabili ed elimina Chanavat

14.15: Tra poco il via della seconda batteria con Melnichenko (Rus), Hamilton (Usa), Furger (Sui), Bolshunov (Rus), Clugnet (Gbr), Chappaz (Fra)

14.14: Federico Pellegrino in semifinale!!! Vince i quarti davanti a Young, terzo posto per Bolger, quarto Chanavat che ha compiuto una grande rimonta e conserva una piccola speranza di ripescaggio

14.13: Incredibile!!! Schumacher tocca Chanavat e lo fa cadere. Si rilanza il vincitore delle qualificazioni ma serve una rimonta impossibile

14.13: Pellegrino all’esterno alle spalle di Chanavat

14.10: Al via nella prima batteria maschile: Pellegrino (Ita), Chanavat (Fra), Bolger (Usa), Young (Gbr), Schumacher (Usa), Faehndrich (Sui)

14.09: Tra poco il via dei quarti di finale maschili ed è subito il momento di Federico Pellegrino!

14.08: Ripescate le due russe Nepryaeva e Sorina

14.08: Niente da fare per Greta Laurent che è quarta e non si qualifica per la semifinale. Vince Stupak davanti a Van der Graaff

14.03: Tra poco al via la quinta e ultima batteria con Laurent (Ita), Van der Graaff (Sui), Beranova (Cze), Gimmler (Ger), Stupak (Rus), Kaleta (Pol)

14.03: Ancora Slovenia con Urevc che entra in semifinale con Matsokina. Tutte eliminate le altre

13.59: Scatta tra poco la quarta batteria femminile con Urevc (Slo), Matsokina (Rus), Skinder (Pol), Swirbul (Usa), Meier (Sui), Herrmann (Ger)

13.58: CE LA FA LUCIA SCARDONI!!! Gran finale dell’azzurra che riesce a scavalcare le rivali (era terza) e chiude al secondo posto alle spalle della statunitense Kern

13.55: Al via la terza batteria femminile con Diggins (Usa), Kern (Usa), Scardoni (Ita), Eiduka (Lat), Krehl (Ger), Mekryukova (Rus)

13.52: Vince Lampic controllando nel finale davanti alla statunitense Brennan, terzo posto per Sorina che toglie il potenziale posto in semifinale a Brocard

13.51: Lampic fa l’andatura nel primo giro

13.49: Al via la seconda batteria con Janatova (Cze), Lampic (Slo), Brennan (Usa), Sorina (Rus), Unterweger (Aut), Hennig (Ger)

13.48: Se ne vanno Faendrich e Caldwell e vanno in semifinale. Quarto posto per Brocard alle spalle di Nepryaeva. Ancora una piccola speranza per l’azzurra

13.43: Tra pochi istanti al via la prima batteria della gara femminile con Brocard (Ita), Caldwell (Usa), Faehndrich (Sui), Nepryaeva (Rus), Fischer (Sui), Jialin (Chn)

13.34: De Fabiani prenderà il via nella quinta batteria con Riebli, Terentev, Kaeser, Hediger e Chauvin

13.33: Gabrielli sarà al via della quarta batteria con Grond, Retivykh, Hanneman, Jouve e Novak

13.32: In campo maschile Federico Pellegrino sarà al via del primo quarto con Chanavat, Bolger, Young, Schumacher, Faehndrich

13.31: Greta Laurent al via nella quinta batteria con Van der Graaff, Beranova, Gimmler, Stupak e Kaleta.

13.30: Lucia Scardoni prende il via nella terza batteria con Diggions, Kern, Eiduka, Krehl e Mekryukova

13.29: In campo femminile Elisa Brocard prende il via in una prima batteria proibitiva con Caldwell, Faehndrich, Nepryaeva, Fischer e Jialin

13.27: Sono sei gli atleti azzurri che hanno raggiunto la seconda fase della sprint svizzera e non si nasconde un pizzico di delusione perchè, vista l’assenza di Svezia, Norvegia e Finlandia, si attendevano molti più italiani qualificati. Ne sono usciti ben sei già in qualificazioni non particolarmente frequentate sia a livello quantitativo che qualitativo

13.25: Buongiorno e bentornati alla fase decisiva della sprint a tecnica libera di Davos

12.11: Appuntamento alle 13.45 per la fase decisiva della sprint a tecnica libera di Davos

12.08: Ai quarti Chanavat, Pellegrino, Riebli, Grond, Schoonmaker, Melnichenko, Bolger, Young, Hamilton, Schaad, Maltsev, Furger, Bolshunov, Retivykh, Hanneman, Terentev, Clugnet, Starega, De Fabiani, Kaeser, Jay, Chappaz, Jouve, Cologna, Hediger, Novak, Chauvin, Gabrielli, Schumacher, Faehndrich

12.07: Si qualifica anche Gabrielli

12.07: Già qualificati Pellegrino, secondo e De Fabiani 19mo

12.06: Brutte notizie per l’Italia che non potrà contare nella seconda fase su Rastelli, Graz ed Hellweger. Dovrebbe farcela Gabrielli, attualmente 28mo

11.55: Problemi al sistema di rilevazioni dei tempi. Tutto bloccato

11,52: Gran prova dello svizzero Riebli che si inserisce al terzo posto

11.52: Male l’azzurro Hellweger, è 19mo e qualificazione a forte rischio

11.52: Terentev si inserisce all’ottavo posto

11.52: Il britannico Clugnet è ottavo, Rastelli è già 15mo

11.51: Lo statunitense Bolger è quarto

11.51: Jay si inserisce al settimo posto

11.50: Sesto posto per Retivykh, settimo Jouve

11.50: Novak settimo, Seller ottavo

11.50: Musgrave ottavo, Kilp nono

11.49: Rastelli settimo a 7″52, terzo Melnichenko, quarto Young

11.49: Bolshunov è quinto a 5″11

11.48: Recupera qualcosa nel finale e si inserisce al secondo posto Pellegrino a 1″70 da Chanavat

11.48: Chanavat in testa al traguardo

11.47: Pellegrino secondo alle spalle di Chanavat all’intermedio

11.45: Partita la qualificazione maschile

11.32: Tra una decina di minuti il via della gara maschile

11.29: Le qualificate in campo femminile: Brennan, Caldwell, Lampic, Faehndrich, Diggins, Laurent, Urevc, Janatova, Van der Graaff, Kern, Matsokina, Scardoni, Nepryaeva, Eiduka, Beranova, Krehl, Skinder, Swirbul, Gimmler, Sorina, Unterweger, Brocard, Stupak, Kaleta, Meier, Mekryukova, Herrmann, Hennig, Fischer, Jialin

11.28: Fischer spinge fuori anche Debertolis dalla seconda fase

11.28: la cinese Jialin si inserisce al 28mo posto e spinge fuori Franchi dalle 30

11.27: Mancano ancora 12 atlete al traguardo, non di primissima fascia ma può succedere ancora di tutto. Laurent, Scardoni e Brocard sono qualificate

11.27: Kaleta si inserisce al 24mo posto e dà una spinta alle azzurre

11.26: Al momento Debertolis 28ma, Franchi 29ma

11.25: La lettone Ediuka si inserisce al 14mo posto

11.25: Debertolis 26ma, qualificazione complicatissima

11.23: Brocard si inserisce al 21mo posto a 8″61

11.22: Matsokina 11ma davanti a Scardoni, Franchi 21ma, staccatissima. Qualificazione difficile

11.22: Kern decima davanti a Scardoni

11.21: Ottavo posto per Janatova, Scardoni scala al decimo posto

11.21: Secondo posto per Caldwell alle spalle della compagna

11.21: Brava Greta Laurent che è quinta a 5″21 da Brennan

11.20: Faehndrich è terza al traguardo

11.20: Diggins si inserisce al terzo posto con un gran finale

11.19: Swirbul ultima al traguardo, Urevc terza, Van der Graaff quarta

11.19: Nepryaeva quarta dietro a Scardoni al traguardo

11.18: Brennan in testa, Scardoni terza a 6″22

11.18: Lampic rifila più di 5″ a Skinder al traguardo

11.17: Scardoni quarta all’intermedio a 5″ da Brennan

11.17: All’intermedio Lampic in vantaggio su Skinder

11.15: Partita Scardoni

11.14: Lampic al cancelletto

11.12: Questi i numeri di partenza degli azzurri: Pellegrino 5, Rastelli 7, Hellweger 21, De Fabiani 31, Graz 35, Gabrielli 43

11.09: Per l’Italia al via ci saranno tanti atleti, alcuni dei quali possono puntare alla qualificazione, vista l’assenza di tanti protagonisti. Tra questi, oltre a Pellegrino, i vari Rastelli, Zelger, Hellweger e De Fabiani, che già in passato hanno centrato diverse qualificazioni per le fasi finali delle sprint. A completare il contingente italiano ci saranno Graz e Gabrielli

11.06: Pellegrino si dovrà confrontare in particolare con russi e francesi e anche con i padroni di casa svizzeri e qualche “battitore libero” come i britannici Young e Musgrave oppure l’estone Kilp.

11.03: L’Italia al maschile, al momento, è aggrappata a Federico Pellegrino che, in un contesto che ama particolarmente perché in Svizzera ha già vinto due volte, cercherà di ottenere il primo podio stagionale

11.00: Ultime notizie dalla Francia: squadra falcidiata dal Covid-19, a livello femminile, dato che al via ci sarà solo Delphine Claudel

10.56: 1.5 km il percorso della gara femminile.

10.53: Sono 51 le atlete al via. Questi i pettorali delle favorite: Lampic 1, Brennan 3, Nepryaeva 5, Swirbul 6, Van der Graaf 7, Urevc 8, Diggins 9, Faehndrich 11, Sorina 13

10.51: Questi i numeri di partenza delle azzurre nelle qualificazioni che prenderanno il via alle 11.15: Scardoni 4, Laurent 12, Franchi 21, Brocard 24, Debertolis 28

10.48: Per l’Italia fari puntati su Lucia Scardoni, che proverà a ripetere l’exploit di qualificarsi per la semifinale in un contesto meno complicato rispetto a quello affollatissimo di Ruka, e Greta Laurent, il cui obiettivo è puntare alla finale.

10.46: In campo femminile potrebbero essere la squadra slovena e quella svizzera a creare qualche grattacapo alle super favorite russe e alle statunitensi, che presentano al via uno squadrone, ma che devono fare i conti con le non perfette condizioni, palesate a Ruka, delle star Diggins e Caldwell.

10.43: Non ci sono Norvegia, Svezia e Finlandia e dunque la gara perde gran parte del suo appeal ma è pur sempre una gara di Coppa del Mondo e chi c’è darà il massimo per regalare spettacolo ed emozioni

10.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sprint in tecnica libera di Davos in Svizzera

Le chance di Federico Pellegrino – Le chance di Francesco De Fabiani

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne di Davos in Coppa del Mondo di sci di fondo. In programma ci sono le due sprint a tecnica libera.

Si torna in scena dopo due settimane in cui, più che altro, si è parlato di sci di fondo e non lo si è vissuto. Non sono a Davos le selezioni scandinave, perché hanno deciso di saltare in blocco questa tappa e quella di Dresda; la Norvegia non sarà nemmeno al Tour de Ski, mentre in questo senso la Svezia ha effettuato una scelta differente, decidendo di partecipare. Ultime notizie dalla Francia: squadra falcidiata dal Covid-19, a livello femminile, dato che al via ci sarà solo Delphine Claudel.

Ampio contingente italiano in Svizzera: in particolare, tra gli uomini troveremo alla partenza Federico Pellegrino con il 5, Maicol Rastelli con il 7, Michael Hellweger con il 21, Francesco De Fabiani con il 31, Davide Graz con il 35, Giacomo Gabrielli con il 43. Occhi puntati in particolare su Pellegrino, che in questa situazione ha una chance notevole, ma anche sulle chance di Hellweger, De Fabiani e Graz.

Per quanto riguarda invece il settore femminile, saranno al via di questa sprint: Lucia Scardoni con il 4, Greta Laurent con il 12, Francesca Franchi con il 21, Elisa Brocard con il 24, Ilaria Debertolis con il 28. Complessivamente partiranno, domani, 80 uomini e 51 donne.

La qualificazione partirà alle ore 11:15, la fase decisiva alle ore 13:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

