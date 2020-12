LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena in DIRETTA: vince Kilde su Caviezel e Jansrud! Paris a ridosso della top10!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.34 Davide Cazzaniga non ha preso il via alla sua prova. Il superG si è concluso:

1 Aleksander Aamodt Kilde Nor 1:26.29

2 Mauro Caviezel Svi a 12 centesimi

3 Kjetil Jansrud Nor a 21

4 Matthias Mayer Aut a 34

5 Andreas Sander Ger a 60

6 Nils Allegre Fra a 78

7 Johan Clarey Fra a 86

8 Ryan Cochran-Siegle Can a 87

9 Marco Odermatt Svi a 98

10 Beat Feuz Svi a 1.05

11 Urs Kryenbuhel a 1.13

12 DOMINIK PARIS ITA a 1.14

13.25 Matteo Marsaglia (51) chiude 38° a 2.32

13.21 Florian Schieder con il pettorale numero 48 chiude in 43a posizione a 2.97

13.13 Si chiude qui il live grazie per la cortese attenzione. Aleksander Aamodt Kilde, quindi, si aggiudica il Superg della Val Gardena, confermando come la Saslong sia la pista dei norvegesi. Beffati per appena 12 centesimi Mauro Caviezel e per 21 Kjetil Jansrud. Primo degli italiani Dominik Paris, 12mo, mentre tutti gli altri hanno concluso lontano dalla top10.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO

1 Marco Odermatt Svi 290 punti

2 Alexis Pinturault Fra 276

3 Aleksander Aamodt Kilde Nor 235

4 Filip Zubcic Cro 208

5 Mauro Caviezel Svi 195

CLASSIFICA SUPERG

1 Mauro Caviezel Svi 180 punti

2 Aleksander Aamodt Kilde Nor 122

3 Kjetil Jansrud Nor 100

4 Adrian Smiseth Sejersted Nor 82

5 Christian Walder Aut 80

13.11 Il nostro Guglielmo Bosca chiude 32° a 2.26.

13.09 Lo sloveno Martin Cater, dopo la vittoria in Val d’Isere, si ferma in 28a posizione a 1.92

13.08 Lo svizzero Niels Hintermann chude la sua prova in 26a posizione a 1.89.

13.07 L’austriaco Stefan Babinsky a 2.01 in 27a posizione.

13.05 Raphael Haaser chiude 33° a 2.56.

13.02 Niklas Koeck è ancora sul luogo della caduta leggermente scosso, ma in piedi.

13.00 Ancora qualche istante di attesa prima della ripartenza. Riproponiamo la classifica

12.58 L’austriaco Niklas Koeck conclude con una caduta nel tratto finale. Tutto ok per lo sciatore. Ora tocca al suo connazionale Raphael Haaser.

12.57 Il canadese Broderick Thompson non va oltre la 27a posizione a 2.23.

12.56 Il nostro Riccardo Tonetti parte bene ma esce subito di scena con un errore subito dopo il primo intermedio… peccato!

12.54 Lo svizzero Urs Kryenbuehl conclude una prova di buon livello in 11a posizione a 1.13 superando Dominik Paris!

12.52 CLASSIFICA SUPER-G dopo i primi 31

12.50 Lo svizzero Gilles Roulin chiude una discesa pessima in 28a posizione a 2.38.

12.48 Il tedesco Josef Ferstl chiude il gruppo dei 30. Prova con qualche sbavatura di troppo ma solida. Per Ferstl 18° tempo a 1.52.

12.46 Ancora uno sloveno, Bostjan Kline. Parte forte, con soli 42 centesimi a metà pista. Nel finale lascia diversi decimi sulla neve e fa segnare il 17° crono a 1.46.

12.44 Lo svizzero Stefan Rogentin fa segnare il miglior intermedio in vetta, quindi si presenta al secondo con 63 centesimi di distacco. Perde progressivamente e non va oltre la 23a posizione a 1.89.

12.42 Lo sloveno Klemen Kosi dopo un ottimo primo intermedio lascia decimi su decimi nel tratto centrale e finisce 23° a 2.25.

12.40 Lo sloveno Miha Hrobat pasticcia un po’ troppi e chiude la sua prova in 25a posizione a 2.48.

12.38 Il francese Brice Roger inizia alla grande con soli 8 centesimi al primo intermedio, quindi diventano 57 al secondo e finisce in calando, 17° a 1.68.

12.35 Il canadese James Crawford arriva con 62 centesimi al secondo intermedio, quindi a 1.15 nel terzo. Conclude 21° a 1.84.

12.33 Il francese Blaise Giezendanner non è mai in gara e conclude 17° a 1.68.

12.31 L’austriaco Daniel Danklmaier si presenta al secondo intemedio con 99 centesimi di distacco per colpa di un paio di errori. Chiude con un altro errore e finisce fuori pista.

12.29 Il francese Adrien Theaux tiene bene nel primo tratto, ma si ferma in 13a posizione a 1.26.

12.27 Dopo i primi 20 comanda il norvegese Kilde con 0.12 sullo svizzero Caviezel e 0.21 sul connazionale Jansrud. 9° Odermatt, virtualmente in testa alla classifica generale. 11° Dominik Paris a 1″14, comunque discreto in fin dei conti.

12.26 Innerhofer è 18° a 2″77. Anche oggi, salvo sorprese, sarà Dominik Paris il migliore degli italiani.

12.25 Già 0.62 di ritardo per Innerhofer al secondo intermedio. L’Italia deve sperare di ritrovare al più presto il miglior Paris, altrimenti nelle gare veloci è davvero una terra desolata…

12.24 Un grave errore relega Sejersted nelle retrovie. Il norvegese è 18° a 2″26. Ora Innerhofer, che non ama la Saslong e non sta benissimo: non le premesse ideali.

12.22 Il salto di qualità non arriva neanche oggi. Buzzi è 16° a 1″72, davvero un gara negativa. Ora il norvegese Sejersted, poi Innerhofer.

12.21 Già 6 decimi di ritardo per Kilde dopo due intermedi. 0.98 al terzo. Finirà alle spalle di Paris.

12.20 Travis Ganong non brilla: l’americano è 16° a 1″76. Ora Emanuele Buzzi. Da anni attendiamo il salto di qualità da parte di questo ragazzo, per ora invano.

12.18 L’americano Cochran-Siegle è ottavo a 0.87. Paris esce dai 10, ora è 11° a 1″14. Tra poco Innerhofer e Buzzi.

12.16 JANSRUD TERZO A 0.21! Norvegia dominante sulla Saslong, come da tradizione!

12.15 Jansrud in vantaggio di 0.11 al secondo intermedio!

12.14 Lo svizzero Gino Caviezel è 14° a 2″39, ultimo. Ora Kilde trema, perché tocca al connazionale Jansrud, sempre pericolosissimo anche a 35 anni.

12.12 KILDE AL COMANDO! 0.12 su Caviezel, il norvegese accarezza la vittoria, ma non è ancora finita!

12.11 KILDE AVANTI DI 0.19 AL TERZO RILEVAMENTO!

12.11 0.08 di ritardo per Kilde al secondo rilevamento, ma ora può scatenarsi.

12.10 Clarey, 40 anni il prossimo 8 gennaio, è quinto a 0.74! Ora il norvegese Kilde!

12.09 In pista il francese Clarey, alla 200ma gara in Coppa del Mondo!

12.08 Lo svizzero Odermatt è quinto a 0.86. Gara discreta. Per il momento vola in testa alla classifica generale, ma la gara è lunga.

12.07 0.35 di ritardo per Odermatt al terzo intermedio.

12.05 Al momento è in vetta lo svizzero Caviezel con 0.22 sull’austriaco Mayer e 0.48 sul tedesco Sander. Ora lo svizzero Marco Odermatt, giovane fenomeno ormai già affermato.

12.04 Walder è settimo a 1″06. Paris per ora è sesto a 1″02. Rispetto alla Val d’Isere l’azzurro è piaciuto meno, tuttavia esistono delle attenuanti: il pettorale n.1 in superG non è ideale, perché non si conoscono le linee; la Saslong, da sempre, è una pista poco amata dall’altoatesino.

12.02 Kriechmayr è settimo a 1″15. Deve mangiarsi le mani per l’errore commesso. Ora Walder, reduce dalla terza piazza in Val d’Isere.

12.01 Grave errore per Kriechmayr. Si è inclinato, ha rischiato di scivolare ed ha perso tanta velocità. Già 0.98 di ritardo al secondo rilevamento, 1″05 al terzo. Gara andata.

12.00 Il vecchietto Reichelt, classe 1980, è ultimo a 1″33. Ora Vincent Kriechmayr: l’austriaco vuole vincere!

11.58 CAVIEZEL AL COMANDO! 0.22 di vantaggio su Mayer. Anche oggi lo svizzero mette nel mirino un grandissimo risultato…

11.57 Caviezel è in grandissima forma. Già 0.14 di vantaggio al primo rilevamento, 0.59 al secondo! Sta volando!

11.57 Ora lo svizzero Mauro Caviezel, vincitore del superG in Val d’Isere.

11.56 Sander è secondo a 0.26 da Mayer. Paris è quinto a 0.80, oggi finirà distante dalle prime posizioni.

11.55 Il tedesco Sander transita con lo stesso tempo di Mayer al primo intermedio ed è avanti di 0.13 al secondo.

11.54 Mayer si porta al comando con ben 0.44 su Allegre. Questa è una gara almeno da podio.

11.52 L’austriaco Franz è quarto a 0.62. Ora il connazionale Mayer, tra i grandi favoriti.

11.51 Allegre vanta un settimo posto come miglior risultato in carriera in superG, ottenuto ad Hinterstoder lo scorso mese di febbraio.

11.50 Lo svizzero Feuz è secondo a 0.27 dal sorprendente Allegre. Ora l’austriaco Max Franz, tra i favoriti di domani.

11.48 Allegre al comando con 0.36 su Paris. L’azzurro non ha mai amato molto la Saslong, per sua fortuna a fine mese arriverà l’amata Stelvio di Bormio…

11.48 Il francese Allegre è avanti di 0.43 al quarto intermedio. Questo la dice lunga su come l’azzurro non abbia brillato.

11.47 E’ un superG abbastanza semplice, anche se non mancano i trabocchetti. Paris, a tratti, è sembrato un leone in gabbia, non è riuscito a sfruttare tutta la sua potenza.

11.47 1’27″43 il tempo di Paris. SuperG molto strano. L’azzurro ha commesso un errore abbastanza evidente nel tratto centrale.

11.45 INIZIATA LA GARA! Dominik Paris in gara con il pettorale n.1!

11.44 Gli atleti si avvicinano al cancelletto di partenza. Dominik Paris cerca gli ultimi attimi di concentrazione prima del via!

11.42 I primi 5 al via saranno: Dominik Paris, Nils Allegre, Beat Feuz, Max Franz e Matthias Mayer. Subito un inizio con nomi di primissimo livello!

11.39 Alexis Pinturault e Marco Odermatt cercheranno di inserirsi nella lotta tra gli specialità della velocità, come già successo in Val d’Isere. Lo svizzero, poi, vuole sfruttare un avvio di stagione davvero da incorniciare

11.36 I grandi favoriti saranno i soliti noti, da Matthias Mayer a Vincent Kriechmayr, passando ovviamente per i norvegesi Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud ed il nostro Dominik Paris e per gli outsider di lusso Alexis Pinturault e Marco Odermatt.

11.33 Vedremo se anche gli altri nostri rappresentanti sapranno inserirsi nella lotta. Emanuele Buzzi e Christof Innerhofer sono pronti alla zampata giusta sulle nevi italiane.

11.30 Dopo l’esordio della scorsa settimana Dominik Paris cerca ulteriori conferme a livello fisico. Gli 11 mesi senza gare ovviamente si stanno facendo sentire, ma gli ottimi segnali della Val d’Isere sono stati davvero incoraggianti

11.27 Dominik Paris, quindi, avrà l’onore di aprire le danze oggi sulla Saslong. Va detto però che, il nostro alfiere, non ha mai amato troppo la pista “di casa”, dato che vi ha ottenuto solamente due podi in carriera, uno in superG e uno in discesa

11.24 GLI ITALIANI AL VIA: Dominik Paris 1, Emanuele Buzzi 18, Christof Innerhofer 20, Riccardo Tonetti 33, Guglielmo Bosca 40, Matteo Marsaglia 51, Davide Cazzaniga 58

11.21 LA START-LIST DEL SUPERG ODIERNO

1 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

2 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

4 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

5 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

6 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

7 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

8 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

10 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

12 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

14 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

15 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

17 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

18 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

21 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

22 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

23 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

24 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

25 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

27 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

28 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

29 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

30 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

31 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

32 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

33 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

34 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

35 54076 KOECK Niklas 1992 AUT Atomic

36 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

37 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

38 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

39 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

40 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

41 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

42 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

43 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

44 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

46 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

47 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

48 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

49 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

50 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

51 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

52 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

53 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

54 422403 ROEA Henrik 1995 NOR

55 221117 GOWER Jack 1994 GBR Salomon

56 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

57 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

58 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic

59 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

11.18 Anche la gara odierna parte senza un favorito d’obbligo. La velocità, ma il superG in particolare sembra davvero non avere un favorito sicuro. Equilibrio e battaglia saranno davvero all’ordine del giorno.

11.15 Siamo pronti per il secondo supergigante della stagione. Una settimana fa si è corso il primo in Val d’Isere e il podio è stato quando mai sorprendente con Caviezel, Sejersted e Walder

11.12 LA CLASSIFICA DI SPECIALITA’

1 Mauro Caviezel Svizzera 100

2 Adrian Smiseth Sejersted Norvegia 80

3 Christian Walder Austria 60

4 Travis Ganong Stati Uniti 50

5 Vincent Kriechmayr Austria 45

11.09 LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 2020-2021

1 Alexis Pinturault Francia 276

2 Marco Odermatt Svizzera 261

3 Filip Zubčić Croazia 208

4 Henrik Kristoffersen Norvegia 156

5 Lucas Braathen Norvegia 155

6 Loïc Meillard Svizzera 145

7 Aleksander Aamodt Kilde Norvegia 135

8 Žan Kranjec Slovenia 134

9 Tommy Ford Stati Uniti 129

10 Alexander Schmid Germania 129

11.06 Le due prove della discesa disputate nei giorni scorsi hanno permesso agli sciatori di prendere confidenza con la pista altoatesina. Goldberg e Kilde i migliori

11.03 Si apre la due-giorni della Val Gardena, dato che che domani alla stessa ora sarà di scena la discesa

11.00 Buongiorno e benvenuti in Val Gardena! Tra 45 minuti prenderà il via il superG sulla Saslong!

Il programma del fine settimana in Val Gardena – I precedenti di Dominik Paris sulla Saslong – La classifica della Coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Si inizia a fare sul serio sulla celebre Saslong, con la gara che prenderà il via alle ore 11.45, mentre domani, allo stesso orario, toccherà alla discesa.

Siamo al secondo superG della stagione, dopo quello della settimana scorsa in Val d’Isere che ha visto il successo dello svizzero Mauro Caviezel davanti ad Adrian Smiseth Sejersted ed all’austriaco Christian Walder. Tre nomi fuori dai grandissimi favoriti, che vanno a confermare come questa disciplina viaggerà tutta la stagione sul filo dell’equilibrio. I papabili ai successi tappa per tappa sono davvero numerosi. Iniziamo dal nostro Dominik Paris, per esempio. Il padrone di casa è pronto per conferma i buoni segnali messi in mostra sulla Oreiller-Killy ma si cimenta su una delle piste nelle quali ha ottenuto i risultati meno brillanti di sempre.

Assieme a lui attenzione ai nostri Christof Innerhofer e Emanuele Buzzi, con avversari che saranno davvero agguerriti. Su tutti i norvegesi Aleksander Aamodt Kilde e Kjetil Jansrud, sempre performanti in Val Gardena, quindi gli austriaci Max Franz, Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, quindi gli svizzeri Mauro Caviezel, Beat Feuz e Carlo Janka, senza dimenticare Marco Odermatt e Alexis Pinturault, che proveranno ad emergere per conquistare punti pesanti in ottica Sfera di Cristallo.

Il supergigante della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino, prenderà il via alle ore 11.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un istante della prima gara sulla splendida Saslong. La Val Gardena entra in scena, buon divertimento!

