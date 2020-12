CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.20 La nostra diretta termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buona giornata da OA Sport.

13.19 Questi i migliori 10 e tutti gli italiani

1 KILDE Aleksander Aamodt NOR 2:02.09

2 JANSRUD Kjetil NOR 2:02.35 +0.26

3 FRANZ Max AUT 2:02.61 +0.52

4 GOLDBERG Jared USA 2:02.75 +0.66

5 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 2:02.80 +0.71

6 ROESTI Lars SUI 2:02.97 +0.88

7 BENNETT Bryce USA 2:02.99 +0.90

8 SCHMID Manuel GER 2:03.14 +1.05

9 WEBER Ralph SUI 2:03.21 +1.12

9 KRIECHMAYR Vincent AUT 2:03.21 +1.12

25 MARSAGLIA Matteo ITA 2:04.08 +1.99

32 INNERHOFER Christof ITA 2:04.41 +2.32

38 PARIS Dominik ITA 2:04.51 +2.42

42 SCHIEDER Florian ITA 2:04.75 +2.66

52 BOSCA Guglielmo ITA 2:05.21 +3.12

59 BUZZI Emanuele ITA 2:05.70 +3.61

65 CAZZANIGA Davide ITA 2:06.69 +4.60

13.05 Florian Schieder si classifica 41° a 2″66.

13.02 Guglielmo Bosca chiude 49° a 3″12.

12.42 Davide Cazzaniga è 40° a 4″60, penultimo degli atleti arrivati al traguardo. Cristallizzate le prime posizioni.

12.33 Lo statunitense Jared Goldberg si inserisce in quarta posizione a 0″66.

12.31 Matteo Marsaglia invece è 16° a 1″99, il miglior azzurro finora.

12.29 31° e penultimo tra gli atleti arrivati al traguardo, staccato di 3″61, Emanuele Buzzi.

12.24 Gran tempo di Max Franz che si inserisce in terza posizione a 0″52 da Kilde.

12.16 Interessante il tempo del tedesco Romed Baumann, sesto a 1″14 dalla vetta.

12.11 13° a 2″32 l’azzurro, appena davanti a Paris, 15°.

12.09 Il norvegese Kjetil Jansrud è secondo a 0″26. Tocca a Christof Innerhofer.

12.05 Si inserisce in seconda posizione lo statunitense Bryce Bennett, con un ritardo di 0″90.

12.01 Ottava e penultima posizione per Dominik Paris, con un ritardo di 2″42 dal norvegese.

11.55 Aleksander Aamodt Kilde fa segnare il miglior tempo in 2’02″09, con 1″12 di vantaggio sull’austriaco.

11.53 1″11 e terza piazza per lui. Ora il norvegese Aleksander Aamodt Kilde.

11.51 Un secondo esatto di ritardo per lui. Tocca all’altro svizzero Niels Hintermann.

11.49 2’04″41 per lo statunitense. Al via l’elvetico Beat Feuz.

11.47 2’03″21 per l’austriaco. Tocca allo statunitense Travis Ganong.

11.45 Saranno in 71 a scendere, il primo è l’austriaco Vincent Kriechmayr.

11.42 Ieri però nella prima prova cronometrata lo statunitense Jared Goldberg ha realizzato il miglior tempo (1’25”48) davanti alla coppia composta dal connazionale Bryce Bennett e dal norvegese Kjetil Jansrud, staccati entrambi di 22 centesimi. Quarto posto per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che ha accusato un ritardo di 25 centesimi, quinto per l’austriaco Max Franz (+0.50), che ha preceduto il francese Nils Alphand (+0.51) e lo sloveno Bostjan Kline (+0.64), scesi rispettivamente con i pettorali numero 52 e 65. Hanno completato la top ten il tedesco Romed Baumann (+0.65), lo statunitense Ryan Cochran-Siegle (+0.66) ed il francese Nicolas Raffort (+0.79). Più staccati ed indietro in classifica gli azzurri. Dominik Paris ha chiuso al 21° posto con un ritardo di 1.30 dalla vetta, 25° posto, invece, per Christof Innerhofer (+1.46). Fuori dai primi 50 gli altri italiani: Matteo Marsaglia è stato 55°, Florian Schieder 57°, Guglielmo Bosca 58° e Davide Cazzaniga 68°, infine non ha terminato la prova Emanuele Buzzi.

11.37 Sarà la gara di casa per la truppa italiana e soprattutto per Dominik Paris. Per sua sfortuna il trentunenne nativo di Merano non ha mai amato troppo questo tracciato, sul quale non ha mai vinto e ha conquistato solamente due podi (uno per specialità). Una statistica quasi incredibile per un fuoriclasse simile. L’azzurro, però, rientrato nel weekend in Francia dopo l’infortunio dello scorso inverno, sta pian piano recuperando la forma dei giorni migliori ed è davvero vicinissimo agli altri big del Circo Bianco. Il decimo posto nella discesa libera della Val d’Isere (a 62 centesimi dal vincitore, lo sloveno Martin Cater) è un segnale di ripresa chiaro e forte.

11.32 Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della seconda prova cronometrata della discesa in Val Gardena, la cui gara ufficiale sarà valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile. Sulla mitica Saslong gli atleti studieranno le linee ideali per fare la differenza in gara e capire dove sarà possibile attaccare o meno.

