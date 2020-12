CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.08: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la prima discesa libera in Val d’Isere. Buona giornata

12.03: Questa la classifica della seconda e ultima prova in Val d’Isere:

1 JOHNSON Breezy USA 1:45.03

2 PUCHNER Mirjam AUT 1:45.66 +0.63

3 GOGGIA Sofia ITA 1:45.96 +0.93

4 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:46.23 +1.20

5 LEDECKA Ester CZE 1:46.26 +1.23

6 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:46.40 +1.37

7 SUTER Jasmina SUI 1:46.46 +1.43

8 TIPPLER Tamara AUT 1:46.57 +1.54

9 WILES Jacqueline USA 1:46.62 +1.59

9 STUHEC Ilka SLO 1:46.62 +1.59

11 MCKENNIS DURAN Alice USA 1:46.67 +1.64

11 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:46.67 +1.64

13 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:46.69 +1.66

13 BASSINO Marta ITA 1:46.69 +1.66

15 BRIGNONE Federica ITA 1:46.86 +1.83

12.00: Chiude al 37mo posto l’ultima delle azzurre, Verena Gasslitter con un ritardo piuttosto alto: 3″22

11.53: Bella prova per la svizzera Jasmina Suter che si piazza al settimo posto a 1″43 dalla testa

11.47: Continua l’onda statunitense. Wiles si inserisce all’ottavo posto a 1″59 dalla compagna Johnson

11.42: Discreta prova dell’azzurra Delago che resta sui tempi di Curtoni e Marsaglia ed è 24ma a 2″41 dalla vetta

11.39: Buona pova dell’austriaca Maier che si inserisce al 17mo posto a 1″94 da Johnson

11.36: prossima azzurra al via Nadia Delago con il numero 41

11.35: nessun inserimento nelle prime 20 posizioni con le prime discese del terzo gruppo di merito

11.28: Non parte come ieri la statunitense Ross

11.27: Spunta la austriaca Puchner quando la classifica sembrava già fissata nelle prime posizioni. E’ seconda davanti a Goggia a 63 centesimi da Johnson

11.26: Buona prestazione dell’azzurra Pirovano che si inserisce al 17mo posto a 2″17

11.25: Ultimo posto per la francese Gauthier a 3″89

11.24: 22mo posto per la svizzera Nufer a 2″88 dalla testa

11.22: Lontana dalle prime l’austriaca Scheyer che si inserisce al 17mo posto a 2″11. Tra poco Pirovano

11.21: Non riesce a ripetersi la statunitense McKennis Duran. E’ ottava a 1″64 da Johnson che ieri aveva battuto. Rifila due centesimi a Bassino e Gut-Behrami

11.18: Ultimo posto per la svizzera Flury che chiude a 3″21 da Johnons. Attesa per McKennis in pista tra poco

11.17: Arriva la conferma anche per la norvegese Lie, che ieri ha chiuso a pari di Sofia Goggia: è terza a 1″20 da Johnson e a tre decimi dall’azzurra

11.16: Quindicesima piazza per l’austriaca Haaser a 2″02 dalla testa

11.15: prova in linea con quella di ieri per la canadese Gagnon, 15ma a 2″29

11.13: Tredicesima piazza per la svizzera Haehlen, a 1″88 dalla statunitense

11.12: Si conferma in ottima condizione anche Lara Gut-Behrami: la svizzera fa segnare lo stesso tempo di Bassino e si insedia all’ottavo posto

11.11. Bene anche l’austriaca Tippler che chiude con un ritardo di 1″54 dalla vetta, con un piccolo vantaggio su Bassino

11.10: Bassino c’è! E’ settima l’azzurra con una pfrestazione in linea con quella di Brignone a 1″66 dalla statunitense ma non lontanissima da Sofia Goggia

11.08: prova meno brillante di ieri per la slovacca Vlhova, leader di coppa che chiude con un ritardo di 2″94, ultima

11.07: Non scende con grande determinazione l’azzurra Elena Curtoni che subisce un ritardo di 2″29, anche lei perdendo tanto nel finale

11.05: L’austriaca Siebenhofer si inserisce al sesto posto con un ritardo di 1″64 dalla statunitense

11.03: Prova non positiva di Marsaglia che chiude lontano dalle prima a 2″56 da Johnson

11.02: Cresce anche la slovena Stuhec che si inserisce al quarto posto a 1″59

11.01: Ledecka disputa una buona gara e si inserisce al terzo posto con un ritardo di 1″23 da Johnson

10.58: L’azzurra non ha spinto fino in fondo sull’acceleratore nel finale ma al momento sembra avere qualcosa in meno rispetto alle statunitensi

10.57: Johnson ha fatto la differenza oggi nella seconda parte di gara, anche Sofia Goggia nella prima parte resta a 3 o 4 decimi nei vari intermedi ma poi perde mezzo secondo nel finale e chiude a 93 centesimi dalla statunitense, seconda

10.55: bene l’azzurra Federica Brignone che perde qualcosa di troppo nel finale ma si inserisce al terzo posto a 1″83 da Johnson

10.54: che dominio della statunitense Johnson!!! Come ieri va al comando ma stavolta rifila la bellezza di 1″37 a Schmidhofer. Prova di grande spessore, sarà una delle favorite domani

10.53: la svizzera Suter si accontenta del terzo posto a 48 centesimi da Schmidhofer

10.52: Prova ancora opaca per la norvegese Mowinckel che chiude con un ritardo di 2″25

10.50: Va al comando della graduatoria provvisoria l’austriaca Schmidhofer che è prima con 47 centesimi di vantaggio sulla compagna Ortlieb

10.48: Ripartita la prova: al cancelletto l’austriaca Schmidhofer

10.43: L’uscita di scena della tedesca comporta l’interruzione della prova

10.41: Ancora un’uscita di scena per la tedesca Weidle che stava disputando una buona gara ma ha saltato una porta nel finale, ieri l’errore era arrivato a metà pista

10.38: Molto bene in alto e qualche problema dall’intermedio in giù per Stephanie Venier che si piazza al terzo posto a 1″54 dalla testa

10.26: perde fino all’intermedio ma poi riguadagna qualcosa la svizzera Gisin che chiude seconda a 51 centesimi

10.33: L’austriaca Ortlieb chiude la sua prova con 1’46″87, in linea con i tempi fatti segnare ieri

10.29: La vincitrice della prova di ieri, la statunitense McKennis Duran prenderà il via con il numero 25

10.28: La prima atleta a prendere il via sarà la figlia d’arte austriaca Nina Ortlieb

10.26: Temperatura leggermente più bassa rispetto a ieri, ci sono -5 gradi, neve più compatta dunque e sole splendente su Val d’Isere

10.23: Questi i pettorali delle azzurre al via oggi: Brignone 9, Goggia 10, Marsaglia 13, Curtoni 15, Bassino 17, Pirovano 29, Delago 41, Gaslitter 56

10.18: Sono otto le azzurre al via come ieri

10.15: Curiosità attorno alla squadra statunitense che è riuscita ad allenarsi senza stop e ha confermato ieri (anche in campo maschile) di essere in grande

10.13: Petra Vlhova va a a caccia di punti pesanti anche in discesa, in ottica Coppa del Mondo generale. La slovacca, infatti, comanda la classifica con 420 punti contro i 275 di Mikaela Shiffrin, che non c’è

10.11: Nono posto ieri per Elena Curtoni davanti a Marta Bassino, mentre Federica Brignone ha concluso ventesima davanti a Francesca Marsaglia.

10.08: La prima prova disputata ieri ha visto la doppietta statunitense con Alice McKennis Duran che ha preceduto Breezy Johnson, mentre al terzo posto si è piazzata la nostra Sofia Goggia a pari merito con la norvegese Kajsa Vickhoff Lie

10.05: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della seconda e ultima prova della discesa libera femminile di Val d’Isere

La presentazione del fine settimana – La cronaca della prima prova – La classifica della Coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Dopo il primo assaggio di ieri dunque la stagione della velocità anche tra le donne, in un fine settimana che vedrà in programma due discese ed un superG.

La prima prova disputata ieri ha visto la doppietta statunitense con Alice McKennis Duran che ha preceduto Breezy Johnson, mentre al terzo posto si è piazzata la nostra Sofia Goggia a pari merito con la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Nona Elena Curtoni davanti a una arrembante Marta Bassino, mentre Federica Brignone ha concluso ventesima davanti a Francesca Marsaglia. Alle loro spalle Petra Vlhova, a caccia di punti pesanti anche in discesa, in ottica Coppa del Mondo generale. La slovacca, infatti, comanda la classifica con 420 punti contro i 275 di Mikaela Shiffrin, i 258 di Marta Bassino, i 257 di Michelle Gisin ed i 248 della campionessa uscente Federica Brignone.

La seconda prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, prenderà il via alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’allenamento, per seguire nel migliore dei modi l’avvicinamento delle atlete alle prime prove veloci della stagione.

Foto: Lapresse