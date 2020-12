LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio in DIRETTA: Cochran-Siegle domina, Dominik Paris si nasconde. Sorpresa Zazzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA A BORMIO

13.54: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la seconda prova cronometrata della discesa di Bormio. Buon Santo Stefano ai nostri lettori!

13.53: Si chiude qui la prima prova cronometrata della discesa libera in programma sulla Stelvio di Bormio. Questa la classifica finale:

1 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:58.63

2 KILDE Aleksander Aamodt NOR +0.58

3 MAYER Matthias AUT +0.61

4 GOLDBERG Jared USA +0.79

5 ALLEGRE Nils FRA +1.46

6 BAILET Matthieu FRA +1.73

7 CAVIEZEL Mauro SUI +2.11

8 CLAREY Johan FRA +2.16

9 INNERHOFER Christof ITA +2.24

10 FEUZ Beat SUI +2.30

13.50: prova incoraggiante dell’azzurro Zazzi che al debutto su questa pista si inserisce al 28mo posto a 3″17, facendo meglio di Paris

13.44: L’azzurro Schieder si inserisce al 35mo posto con un ritardo di 3″67 da Cochran-Siegle

13.37: Ripartita la prova

13.27: Caduta per l’azzurro Bosca. Si ferma nuovamente la prova

13.25: Bravo il francese Giezedanner che si inserisce in 11ma posizione a 2″29 dalla vetta

13.17: Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni, mancano ancora tre azzurri al via

13.13: Ripartita la prova

13.00: Ancora prova interrotta per la caduta del francese Alphand

12.53: L’austriaco Hemetsberger chiude al 17mo posto a 2″80 dalla testa

12.46: Ripartita la prova

12.38: Uscita di pista per il francese Brice: prova interrotta

12.36: Bravo l’azzurro Cazzaniga che conclude la sua prova a 2″73 dalla testa della classifica e si inserisce al 16mo posto

12.30: Lontanissimo dai primi l’azzurro Tonetti, che chiude con 5″74 di ritardo

12.28: Bella prestazione dello svizzero Rogentin che a sorpresa si inserisce al settimo posto a 1″99 dalla vetta

12.25: Molto bene Matteo Marsaglia! E’ undicesimo di poco alle spalle di Innerhofer. Ottime le punte di velocità dell’azzurro che soprattutto in alto è competitivo con i più forti e perde qualcosa di troppo (quasi un secondo) nella parte bassa. 2″33 il suo ritardo da Cochran-Siegle

12.24: Buona prova di Emanuele Buzzi che si inserisce al 16mo posto con un ritardo di 2″84, è il secondo degli azzurri. Ora Marsaglia

12.23: Stesso tempo di Odermatt per lo svizzero Roulin che chiude al 26mo posto a 3″92 da Cochran-Siegle. Tocca a Buzzi

12.21: Non parte Pinturault

12.21: Perde tanto nel finale lo svizzero Odermatt che si inserisce al 26mo posto a 3″92 dalla vetta

12.19: Partito Odermatt

12.14: Gara interrotta ma dovrebbe ripartire a breve

12.12: Questa la top ten dopo le prime 30 discese:

12.11: Lontano dai primi l’austriaco Franz che conclude a 5″21 dalla testa

12.10: Sulla falsariga del compagno di squadra, la prova del tedesco Ferstl che riesce a fare leggermente meglio: 12mo a 2″64

12.08: Prova tutto sommato dignitosa per il tedesco Sander che chiude a 2″83 dalla testa, è 13mo al momento

12.06: Si inserisce al 15mo posto il norvegese Sejersted a 3″10 da Cochran-Siegle

12.05: Prova molto simile a quella del compagno Theaux per il francese Raffort che è 17mo a 3″28

12.04: Theaux non partecipa al festival transalpino ed è solo 16mo a 3″21 dalla testa

12.03: Il tedesco Schwaiger chiude al 14mo posto a 2″86 dalla vetta

12.01: Bene anche i francesi! Bailet si inserisce al sesto posto a 1″79 da Cochran-Siegle

12.00: Benissimo lo statunitense Goldberg che si conferma in gran forma e si inserisce al quarto posto a 79 centesimi dal compagno di squadra

11.58: Ricognizione pura per lo sloveno Cater, trionfatore in Val d’Isere: si rialza a più riprese e chiude ultimo a 8″29

11.57: Bella prova del francese Clarey che chiude al sesto posto con un ritardo di 2″16 dallo statunitense,. subito davanti ad Innerhofer che scende al settimo posto

11.56: Gravi errori dell’austriaco Striedinger che chiude a 4″47 dalla testa

11.54: Bella prova anche di Kilde: sono loro i grandi protagonisti di questa fase della stagione. Il norvegese si inserisce al secondo posto a 58 centesimi da Cochran-Siegle

11.52: L’austriaco Mayer, terzo lo scorso anno nella prima delle due discese, conferma il suo feeling con la Stelvio e si inserisce al secondo posto a 61 centesimi da Cochran-Siegle. Il primo a restare vicino allo statunitense

11.51: Si inserisce al decimo posto l’austriaco Baumann a 3″51 da Cochran-Siegle

11.50: Riesce a sopravanzare di pochi decimi l’azzurro Paris, l’austriaco Kriechmayr che chiude all’ottavo posto a 3″13 dalla vetta della classifica

11.49: Bene lo statunitense Ganong che si inserisce al sesto posto con un ritardo di 2″65 dal compagno di squadra. Partenze anticipate: 1″15 ogni atleta

11.47: Riardo piuttosto pesante dell’azzurro che accumula ben 3″36 di distacco dallo statunitense e si inserisce al settimo posto

11.46: prova al di sotto delle aspettative per lo svizzero Kryenbuehl che chiude con 2″82 di ritardo rispetto allo statunitense. Ora tocca a Paris

11.45: Ultimo posto per il francese Muzaton che resta sempre lontano dai primi e accumula 3″93 di ritardo

11.43: Interpreta questa prova come una sorta di ricognizione lo svizzero Janka che si rialza nel finale e si inserisce al sesto posto a 3″61 da Cochran-Siegle

11.42: Una prova tutto sommato in linea con quella degli elvetici per l’azzurro Innerhofer che si piazza tra Caviezel e Feuz al quarto posto provvisorio a 2″11 dallo statunitense. Non parte Jansrud

11.40: che condizione per lo statunitense Cochran-Siegle che demolisce tutti gli avversari e arriva al traguardo con un vantaggio di 1″46, vantaggio quasi raddoppiato nel finale di gara. Chi riuscirà a sopravanzarlo avrà fatto una prova fantastica. Ora tocca a Innerhofer

11.38: primo tempo con un ottimo vantaggio per il francese Allegre che parte fortissimo, perde qualcosa nella parte centrale ma chiude alla grande con un vantaggio di 65 centesimi su Caviezel

11.36: Prima parte di prova al di sopra delle aspettative per Feuz che subisce un ritardo di oltre mezzo secondo poi in fondo recupera e si inserisce al secondo posto a 19 centesimi da Caviezel

11.34: Tempo nettamente più alto per lo statunitense Bennett che chiude la sua prova con il crono di 2’02″74. Solo in alto lo statunitense era riuscito ad essere più veloce di Caviezel. Ora Feuz

11.32: Il primo tempo di riferimento è quello dello svizzero Caviezel che chiude la sua prova con 2’00″54

11.29: Ha preso il via con un leggero anticipo lo svizzero Caviezel

11.25: Il primo a prendere il via sarà lo svizzero Mauro Caviezel, seguito da Bennett e da Feuz che è uno dei grandi favoriti per la vittoria

11.20: Lo scorso anno Paris vinse la doppia discesa libera di Bormio precedendo nella prima Feuz e Mayer e nella seconda Kryebuehl e Feuz

11.16: Questi i numeri di partenza degli azzurri nella prova di oggi: Dominik Paris 11, Christof Innerhofer 6, Florian Schieder 63, Matteo Marsaglia 35, Guglielmo Bosca 60, Emanuele Buzzi 34, Davide Cazzaniga 43, Riccardo Tonetti 40 e Pietro Zazzi 66

11.12: Due le discese libere disputate finora. Nella prima in Val d’Isere la vittoria è andata allo sloveno Cater che ha preceduto l’austriaco Striedinger e lo svizzero Kryebuehl, nella seconda in Val Gardena vittoria per il norvegese Kilde davanti allo statunitense Cochran-Siegle e allo svizzero Feuz

11.10: Quello odierno è un test importante per valutare le condizioni e le difficoltà della Stelvio. C’è il pericolo neve, con le previsioni metereologiche che non sono favorevoli e che potrebbero portare a slittamenti o anche ad un abbassamento della partenza.

11.06: Sono 68 gli atleti al via, per l’Italia sono otto i concorrenti in partenza

11.03: Occhi puntati su Dominik Paris che su questa pista ha già vinto ben sei volte e non vuole fermarsi. La condizione dell’azzurro, rientrato da qualche settimana dopo l’infortunio dello scorso anno, è in crescita. Vedremo se riuscirà ad essere già competitivo ai massimi livelli

11.00: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della prima prova ufficiale della discesa libera che sarà in programma lunedì 28 dicembre sulla Stelvio di Bormio

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa di Bormio, la cui gara ufficiale andrà in scena lunedì 28 dicembre e sarà valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile. Sulla mitica Stelvio gli atleti oggi studieranno le linee ideali per fare la differenza in gara e capire dove sarà possibile attaccare o meno.

Una pista che è una seconda casa per l’altoatesino Dominik Paris, che ha già vinto in carriera per sei volte (cinque in discesa) e che punta proprio a queste gare per ritrovare smalto e condizione dopo un inizio complicato. L’azzurro, rientrato tre settimane fa in Francia dopo l’infortunio dello scorso inverno, sta pian piano recuperando la forma dei giorni migliori ed è davvero vicinissimo agli altri big del Circo Bianco.

Paris non vede l’ora di cimentarsi su queste nevi per ritrovare le sue sensazioni, reduce dall’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro della stagione agonistica passata. Oltre al campione della Val d’Ultimo, a rispondere presente a questo round di CdM saranno anche Christof Innerhofer (vittorioso in discesa nel 2008, secondo nel 2018 e terzo nel 2010 in questa specialità), Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Riccardo Tonetti e Pietro Zazzi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa di Bormio, la cui gara ufficiale andrà in scena lunedì 28 dicembre e sarà valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.30. Buon divertimento!

