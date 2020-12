CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa di Bormio, la cui gara ufficiale andrà in scena lunedì 28 dicembre e sarà valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile. Sulla mitica Stelvio gli atleti oggi studieranno le linee ideali per fare la differenza in gara e capire dove sarà possibile attaccare o meno.

Una pista che è una seconda casa per l’altoatesino Dominik Paris, che ha già vinto in carriera per sei volte (cinque in discesa) e che punta proprio a queste gare per ritrovare smalto e condizione dopo un inizio complicato. L’azzurro, rientrato tre settimane fa in Francia dopo l’infortunio dello scorso inverno, sta pian piano recuperando la forma dei giorni migliori ed è davvero vicinissimo agli altri big del Circo Bianco.

Paris non vede l’ora di cimentarsi su queste nevi per ritrovare le sue sensazioni, reduce dall’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro della stagione agonistica passata. Oltre al campione della Val d’Ultimo, a rispondere presente a questo round di CdM saranno anche Christof Innerhofer (vittorioso in discesa nel 2008, secondo nel 2018 e terzo nel 2010 in questa specialità), Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Riccardo Tonetti e Pietro Zazzi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa di Bormio, la cui gara ufficiale andrà in scena lunedì 28 dicembre e sarà valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse