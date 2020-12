LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: si comincia alle 10.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Santa Caterina, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Secondo appuntamento sulla pista Deborah Compagnoni, con la speranza che le condizioni metereologiche siano più favorevoli rispetto a quelle di ieri, con il mix di neve e pioggia che ha portato gli organizzatori a rinviare la gara.

Sabato si era tenuto il primo gigante e a vincere è stato il croato Filip Zubcic, che sogna una clamorosa doppietta sulle nevi italiane. La concorrenza, però, non manca e la lotta per il podio è apertissima, visto che sono tanti i candidati a salire sul gradino più alto del podio. Ci riproveranno sicuramente Zan Kranjec e Marco Odermartt, rispettivamente secondo e terzo sabato, ma anche Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen, i due grandi delusi del primo gigante.

Soprattutto il norvegese è stato grande protagonista in negativo con un disastroso ventiduesimo posto dopo un clamoroso errore nella seconda manche. Kristoffersen ha chiuso in mezzo agli unici due azzurri qualificati dopo metà gara, Giovanni Borsotti e Luca De Aliprandini. Gigantisti azzurri chiamati, dunque, ad un pronto riscatto.

La prima manche del gigante di Coppa del Mondo a Santa Caterina comincerà alle ore 10.00, mentre la seconda si terrà alle 13.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

