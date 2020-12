Sci alpino, le pagelle di oggi: Marco Odermatt impressiona, Pinturault e Kristoffersen deludono, De Aliprandini di carattere!

Il gigante di Santa Caterina Valfurva (Sondrio), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, elegge Loic Meillard come grande interprete tra le porte larghe. Lo svizzero vince con pieno merito e raggiunge anche la vetta della classifica generale a pari merito con un Alexis Pinturault che, per l’ennesima volta, si lascia sfuggire una buona chance. Bene il nostro Luca De Aliprandini, deludono i norvegesi. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della gara odierna, per capire chi si è comportato meglio e chi, invece, ha deluso, sulla pista lombarda.

LE PAGELLE DEL GIGANTE 2 DI SANTA CATERINA

MARCO ODERMATT 10: dominante! Chiude in vetta la prima manche con autorità, quindi nella seconda sa che non può gestire, per cui cambia marcia e rifila distacchi pesanti a tutti. Lo svizzero ormai è una garanzia ed è pronto a battagliare fino alla fine della stagione sia per la Coppa di specialità, sia per molto altro…

Loading...

Loading...

TOMMY FORD 8.5: che fine settimana per l’americano! Dopo le buone cose fatte vedere sabato, si ripete, alla grande, nel gigante numero due e centra una piazza d’onore davvero di platino. Quarto dopo la prima manche, si conferma anche nella seconda discesa e viene piegato solamente da Marco Odermatt. Dopo qualche gara di anonimato, lo statunitense torna a fare vedere il suo reale valore!

FILIP ZUBCIC 8: si mangia le mani per una prima manche davvero non da lui. Dopo la vittoria di sabato, nella gara-bis spreca tutto nella mattinata, con un 21° posto che non si spiega, se non per una serie di errori quanto mai evitabili. Nella seconda manche resetta tutto e vola, piazza il miglior tempo e si porta fino al podio. Il carattere non manca al croato, e se saprà gestirsi meglio manche dopo manche sarà sempre pronto a vincere.

LOIC MEILLARD 7: quarto posto letteralmente ad un soffio dal podio. Sfiora il terzo posto per tre soli millesimi ma se ne va da Santa Caterina con tanta fiducia e la consapevolezza che gara dopo gara sia sempre pronto a fare la voce grossa tra le porte larghe. Il suo duello interno con Marco Odermatt potrebbe davvero regalare grandi gioie alla Svizzera.

ALEXIS PINTURAULT 5.5: un quinto posto per un atleta normale sarebbe un buon risultato. Per il francese non lo è. Chiude il terzo gigante della sua stagione ancora fuori dal podio, e già di per sè questa è la notizia. Dopo il terzo tempo della prima manche scivola fino al quinto posto e si lascia scappare l’ennesima occasione. In un colpo solo si fa anche raggiungere in vetta alla classifica generale…

LUCA DE ALIPRANDINI 7.5: risponde con i fatti alla brutta prima prova di Santa Caterina. Nel secondo gigante ha ben chiaro cosa fare: attaccare. Non si risparmia mai e affronta le due manche con grande cattiveria sportiva. Dopo il 14° posto della prima manche cambia marcia e conclude al sesto posto a soli 13 centesimi dalla piazza d’onore. Commette qualche errore qua e la, senza quelle sbavature il podio se lo sarebbe assolutamente meritato.

HENRIK KRISTOFFERSEN 5: il norvegese lascia Santa Caterina con il morale sotto i tacchi, o per meglio dire sotto gli sci. Dopo un sabato grigio, il gigante-bis lo vede dodicesimo a debita distanza dai migliori. Che fine ha fatto il vero Henrik Kristoffersen?

ALEKSANDER AAMODT KILDE 4.5: una delle peggiori versioni recenti del vincitore della Coppa del Mondo 2020. Non va oltre il quindicesimo posto in una gara che non era impossibile per le sue caratteristiche. Avvio di annata davvero in salita per il norvegese…

ZAN KRANJEC 5: no, non ci siamo. Dopo una prima prova non trascendentale chiusa all’undicesimo posto, completa la frittata nella seconda manche, finendo addirittura diciannovesimo. Lo sloveno deve assolutamente evitare la montagna di errori messa in mostra a Santa Caterina perchè il suo talento è di ben altra fattura.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse