LIVE Schio-Girona, Eurolega femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Famila Schio-UMMC Ekaterinburg – Famila Schio-TTT Riga

Loading...

Loading...

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo match di Eurolega femminile 2020-2021: di fronte Beretta Famila Schio e Spar Girona nell’ultima sfida di questa prima bolla continentale.

La sfida si prospetta, se non decisiva, quantomeno di grandissimo impatto alla luce del fatto che le due formazioni si trovano entrambe con una vittoria (contro il TTT Riga) e una sconfitta (subita dall’UMMC Ekaterinburg) in questo girone C. Girona ha intenzione di chiudere bene il raggruppamento in casa, pur se a porte chiuse, mentre per Schio l’obiettivo è di quello di avvantaggiarsi in vista della terza settimana di gennaio, momento in cui andrà in scena la seconda bolla.

Se Sandrine Gruda ha confermato una volta di più tutta la sua forza (che le è valsa il miglior quintetto della scorsa Eurolega), nella sfida di ieri con Riga sono stati determinanti l’apporto d’esperienza di Giorgia Sottana e gli ultimi cinque minuti di Natalie Achonwa, che ha respinto buona parte degli assalti delle lettoni guidati da un’indemoniata Kitija Laksa. La scelta di Pierre Vincent di mandare Valeria De Pretto in quintetto base ha inizialmente dato i propri frutti, prima della feroce reazione di Riga.

Girona è squadra importante a livello di nomi, a partire da Laia Palau, leggenda del basket spagnolo che a 41 anni ancora tiene benissimo il campo. I fari, più che Chelsea Gray, rispondono finora ai nomi di Sonja Vasic (ex Petrovic), ala piccola che nelle ultime due partite ha messo a segno 19 e 23 punti, e di Frida Eldebrink, una delle due gemelle svedesi trascinatrici del movimento del Paese scandinavo. In doppia cifra di media anche la lunga ceca Julia Reisingerova.

La sfida tra Beretta Famila Schio e Spar Girona inizierà alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: fiba.basketball