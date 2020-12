LIVE Scandicci-Developres Resovia, Champions League volley in DIRETTA: risultati in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della terza e ultima giornata del primo round robin del girone A di Champions League femminile. Di fronte le polacche del Developres Resovia e la Savino del Bene Scandicci. Si gioca al Palasport di Scandicci e le padrone di casa vogliono chiudere la loro avventura dopo le due vittorie nelle èartite giocate finora con Busto e con lo Schwerin.

Scandicci, seppure fra alti e bassi, è riuscita a portare a casa due successi e oggi gioca la sfida sulla carta meno complicata contro le polacche del Resovia che hanno perso all’esordio contro lo Schwerin. La squadra di Barbolini dovrà fare attenzione a non concedersi le pause dei giorni scorsi per non dare appigli alla formazione polacca che punta al successo.

Il Developres Resovia è una delle formazioni più forti del panorama polacco e ha dalla sua buoni elementi come Gabriela Polanska, Kiera Van Ryk, Zuzanna Efimienko e Jelena Blagojevic, tutte atlete che sanno come si vince in Europa.

