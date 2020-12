Volley femminile, Champions League: Scandicci batte Busto Arsizio al tie-break e balza in testa al girone

Scandicci ha sconfitto Busto Arsizio nel match che ha aperto la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. Le toscane si sono imposte per 3-2 (25-18; 11-25; 25-19; 23-25; 17-15) dopo 121 minuti di autentica battaglia tra le mura amiche. Il derby italiano è stato estremamente tirato e avvincente, anche ben oltre le aspettative visto che le due squadre stanno attraversando momenti ben diversi (Scandicci è quarta in campionato ad appena un punto dalle seconde, Busto Arsizio è terzultima).

Al PalaRiadoli, dove va in scena il primo round robin della Pool A, le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno ottenuto un successo importantissimo e si sono portate momentaneamente al primo posto del gruppo completato dalle polacche del Developres Resovia e dalle tedesche del Palmberg Schwerin. Soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate staccheranno il pass per i quarti di finale, dunque era cruciale partire bene.

A trascinare le padrone di casa sono state l’opposto Magdalena Stysiak (25 punti, 6 aces, 2 muri), la schiacciatrice Elena Pietrini (13 punti, 37% in attacco), la centrale Marina Lubian (12 punti, 2 muri, 3 aces) e il martello Megan Courtney (12), ma è stata positiva anche la regia di Ofelia Malinov (8 punti personali). Alle ragazze di coach Marco Fenoglio non sono bastate l’opposto Camilla Mingardi (16 punti) e le schiacciatrici Alexa Gray (17) e Alessia Gennari (11). Domani Scandicci affronterà lo Schwerin (ore 17.30), Busto Arsizio se la dovrà vedere col Resovia (ore 20.30).

LA CRONACA DELLA PARTITA:

Scandicci parte bene nel primo set con Pietrini in grandissimo spolvero (tre punti), aiutata da un muro di Lubian per il 5-2. Un vincente di Gray, un’incomprensione tra Malinov e Popovic, un ace di Stevanovic permettono a Busto Arsizio di pareggiare a quota 7. Si lotta punta a punto per un breve frangente, poi Mingardi e Gennari commettono due errori consecutivi: arriva il break per Scandicci (11-9), che poi allunga con l’ace di Stysiak e il mani-out di Pietrini (13-9). Le Farfalle provano a rimanere attaccate (muro di Poulter, 15-13), ma le padrone di casa operano l’allungo decisivo: Malinov vince un contrasto a rete con Gray, Courtney trova un ottimo mani fuori, Pietrini è devastante in pipe e l’ace di Malinov sigilla il 19-13. Le toscane amministrano la situazione, l’ace di Stysiak e il muro di Lubian chiudono i conti.

Busto Arsizio rialza prontamente la testa in avvio di secondo set e il turno in battuta di Stevanovic è semplicemente disarmante: parziale di 9-1 propiziato anche dalla verve di Gray e da qualche errore di troppo della Savino Del Bene. Le lombarde sono letteralmente indemoniate: Mingardi inventa dalla seconda linea e punge a muro, Poulter è ottima al servizio, Scandicci sbaglia un po’ troppo e si arriva rapidamente sul 16-5. C’è soltanto una squadra in campo: due stampatone di Stevanovic intervallate dall’ace di Mingardi per il 20-7. Busto Arsizio può amministrare e impatta i conti con l’errore dalla seconda linea di Pietrini.

Avvio equilibrato nella terza frazione. Il primo break è di Scandicci (pipe di Courtney e mani-out di Pietriniper il 6-4), poi una magica Lubian si inventa l’allungo con una fast e un ace (10-6). Le ragazze di Massimo Barbolini conservano abbastanza agevolmente il vantaggio (18-13) e allungano definitivamente con il primo tempo di Popovic e un muro (22-14). Un ace di Malinov e un muro di Stysiak chiudono definitivamente i conti.

Il quarto set vive su un avvincente testa a testa. Lubian e Popovic regalano il primo break a Scandicci (5-3), ma Gennari pareggia con un diagonale e un muro. Stevanovic tiene incollate le Farfalle con un muro e un ace (9-9), prima del vantaggio ottenuto con un errore di Stysiak (12-11). Si arriva in parità a quota 13, le lombarde volano anche sul 16-14 con un muro di Gennari e un paio di errori delle padrone di casa. Un primo tempo di Lubian, un ace e un vincente di Stysiak permettono a Scandicci di riportarsi in vantaggio (18-17). Stysiak e Drewniok alzano la qualità del gioco (20-18), poi ci pensa una super Lubian con primo tempo e ace a firmare il 22-19. Potrebbe essere l’allungo verso la vittoria per le toscane ma, sul 23-20, subiscono un parziale di quattro punti a causa di un triplo errore e di un bel mani-out di Alessia Gennari (23-24). Busto Arsizio ha incredibilmente un’occasione per trascinare la contesa al tie-break e la sfrutta col mani out di Mingardi.

Scandicci parte a razzo nella frazione decisiva con tre aces di Stysiak e un muro di Malinov per il +5 (8-3). Busto Arsizio non molla la presa: muro di Gennari, errore di Pietrini e vincente di Mingardi dalla seconda linea (9-6). Gray piazza un bel diagonale, Stysiak e Courtney commettono un errore a testa e si arriva così al pari a quota 10. Il pallone scotta, si prosegue punto a punto fino al 13-13. Gray annulla il primo match-point a Scandicci, poi è Busto Arsizio ad avere la palla per chiudere i conti, ma Mingardi sbaglia da posto 2. Allora Stysiak sale in cattedra con un mani-out e il muro di Lubian regala il successo alle padrone di casa.

CLASSIFICA POOL A: Savino Del Bene Scandicci 1 vittoria (2 punti), Unet E-Work Busto Arsizio 0 vittorie (1 punto), Developres SkyRes Resovia 0 vittorie (0 punti)*, SSC Palmberg Schwerin 0 vittorie (0 punti)*. *= 1 partita in meno. Stasera (ore 20.30): Schwerin-Resovia.

Foto: CEV