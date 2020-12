LIVE Olimpia Milano-Baskonia, Eurolega basket in DIRETTA: esame di spagnolo da non fallire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 16° turno di Eurolega 2020-2021 che oppone l’Olimpia Milano al Baskonia.

Per l’A|X Armani Exchange di coach Ettore Messina si apre un trittico di match complicato, che dopo il Baskonia vedrà la trasferta di Bologna contro la Virtus e, infine, la sfida al CSKA Mosca in terra russa. Questa sera per l’Olimpia c’è l’opportunità di consolidare il quinto posto nella classifica della stagione regolare, ancor più dopo il doppio successo nelle due anime di Istanbul.

Il Baskonia, con sei vittorie, è attualmente dodicesimo in graduatoria, ed ha perso le ultime tre gare in Europa. Diverso il discorso se si parla di Liga ACB, dove dal 28 ottobre a oggi il club basco ha perso soltanto contro il Real Madrid. Molto importanti le cifre di Achille Polonara, che sta viaggiando a 9.6 punti a partita sul continente e a 11 in campionato.

Sono quattro i grandi ex. Sul fronte milanese Vladimir Micov ha iniziato a calcare i campi d’Europa alla fine dell’era Tau e all’inizio di quella Caja Laboral (2009-2010), Michael Roll si è accasato a Vitoria per un breve periodo nell’annata 2015-2016, infine Shavon Shields è stato protagonista della vittoria in Liga ACB nella bolla di Valencia. Sul fronte basco, invece, c’è Zoran Dragic, che a Milano ha fatto in tempo a vincere una Supercoppa e una Coppa Italia.

Olimpia Milano-Baskonia vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

