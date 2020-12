Basket, Eurolega 2020-2021: Olimpia Milano a caccia di conferme nel match interno contro il Baskonia

Domani sera, alle ore 20.45, l’Olimpia Milano ospiterà il Baskonia Vitoria in un match valido per la sedicesima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Un appuntamento importante per gli uomini di Ettore Messina che, dopo la trionfale campagna di Turchia della scorsa settimana, proveranno a cogliere il tris e a regalarsi un Natale sereno.

Ottima momento di forma per l’Armani Exchange, che sembra aver messo alle spalle il periodo di difficoltà vissuto a novembre e, grazie ai due successivi consecutivi sui campi di Fenerbahce e Anadolu Efes, si è issata al quinto posto in classifica con il record di 9-5. I lombardi possono sorridere anche per quanto fatto in campionato, dove hanno immediatamente rimediato al ko contro Brindisi battendo la Dinamo Sassari e riprendendosi la vetta solitaria della graduatoria. Quella contro i sardi è stata una grande prestazione offensiva dei meneghini, che hanno superato quota 100 punti e che hanno saputo dominare nel momento cruciale del match, prendendosi i due punti di forza.

Al Mediolanum Forum arriverà un Baskonia in difficoltà, come testimoniato dalle tre sconfitte consecutive subite contro Maccabi, Zalgiris e Bayern. La formazione allenata da Dusko Ivanovic, che conta tra le sue fila anche l’azzurro Achille Polonara, naviga ora nella zona mediana della classifica con il record di 6-8 e proverà a rialzare la testa in quel di Assago. I precedenti sono però favorevoli all’Olimpia, che ha vinto gli ultimi sette incontri casalinghi disputati contro la squadra basca. Sarà un’occasione speciale per il Baskonia, che proprio domani sera timbrerà la 500esima gara in Eurolega. A proposito di ricorrenze speciali, non sarà sicuramente una partita come le altre per Shavon Shields, che ha giocato le ultime due stagioni in terra basca e ora è uno dei fari del progetto meneghino.

Credit: Ciamillo