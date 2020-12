LIVE Olimpia Milano-Baskonia 79-84, Eurolega basket in DIRETTA: Henry stronca la rimonta casalinga dal -16

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL MATCH

TOP SCORER – MILANO: Punter 15; BASKONIA: Dragic 16

Finisce qui, e dopo otto anni il Baskonia espugna il Mediolanum Forum sulla scia di un grande Pierria Henry, che decide la partita.

Sbaglia la tripla Roll, Delaney lotta a rimbalzo e cerca di segnare, poi si ritrova invischiato nella contesa con 2″1 da giocare.

Datome per Roll, palla deviata fuori, 9″8 alla fine e ancora rimessa.

79-84 Realizza l’aggiuntivo Henry, 11″3 al termine e time out Messina.

79-83 Grandissima cosa di Henry, che batte Roll e segna col fallo, facendosi di nuovo male alla caviglia nell’atterraggio.

79-81 CONTROPIEDE VELOCE MILANO DALLA TRIPLA DI HENRY E ROLL APPOGGIA! -2!

77-81 CHE TRIPLA DI DELANEY! Ultimo minuto!

7481 Non si arrende Hines, 1’30” alla fine.

72-81 Jekiri sfrutta una debolezza della zona milanese e segna dalla media.

72-79 1/2 Punter.

Altro contropiede di Punter, due liberi per lui. 2’05” al termine, Baskonia che si è fermato e Olimpia che sta cercando di approfittarne come può.

71-79 Contropiede con bell’appoggio di Delaney, e c’è time out di Ivanovic a 2’39” al termine.

Transizione veloce con due sanguinosi errori di Punter che avrebbero ridato speranza a Milano.

69-79 LeDay dall’angolo, 3’20” alla fine.

Quinto fallo di Vildoza sulla tentata ripartenza di Delaney.

66-79 3/3 Punter.

Fallo di Vildoza sulla tripla di Punter, tre liberi per lui.

63-79 2/2 Jekiri.

Spinta a rimbalzo di Hines, che manda in lunetta Jekiri essendo finito il bonus milanese.

Sbaglia l’aggiuntivo Dragic.

63-77 Tocco d’arte di Dragic su pessima difesa di LeDay, il secondo ferro lo aiuta nel canestro rovesciato sulla linea di fondo che vale il potenziale gioco da tre punti.

Ancora time out, 5’44” al termine.

63-75 Arriva la risposta di Vildoza da tre.

63-72 Shields recupera palla, sbaglia l’appoggio in contropiede, ma c’è Punter che segue il rimbalzo e segna.

C’è time out in campo con poco più di 6’30” da giocare.

61-72 2/2 Giedraitis, 7′ al termine.

Cerca la penetrazione Giedraitis, batte Brooks, che commette fallo quando l’azione di tiro è già in corso: liberi.

61-70 Appoggio al vetro di Brooks.

59-70 Ancora da tre Peters, percentuali eccezionali del Baskonia dall’arco.

59-67 Prova a tenere vive le cose Punter, -8’30”.

57-67 Transizione del Baskonia che manda a segno Peters.

57-65 Parente stretto dell’alley oop per Vildoza con Jekiri che riceve e appoggia.

Si comincia con l’ultimo periodo.

TOP SCORER – MILANO: Datome 11; BASKONIA: Dragic 14

Sbaglia il tiro da tre Punter sulla sirena del terzo quarto, e allora Milano deve recuperare sei punti con 10′ da giocare.

Ultimo possesso per Milano, il Baskonia ha tre falli da spendere e Giedraitis inizia a 6″ dalla terza sirena.

Fallo di Rodriguez su Dragic, finito il bonus di Milano (che, peraltro, ancora non ha fatto commettere falli al Baskonia in questo quarto). 1’07” alla penultima sirena.

57-63 RODRIGUEZ! Gran tripla del Chacho, tutta creata da solo!

54-63 Henry spezza il raddoppio e arriva fino in fondo.

54-61 Il secondo ferro aiuta il tiro in allontanamento dalla media di Vildoza.

54-59 GIGI DATOME! Dall’angolo sullo scarico di Rodriguez, punti tre! Poco più di 2′ a fine terzo quarto.

51-59 Si arresta dalla media Shields e segna.

49-59 Sbaglia Hines da una parte, segna in appoggio Sedekerskis dall’altra.

49-57 A segno Dragic.

Time out Ivanovic.

49-55 Rodriguez-Datome, -6 Milano!

47-55 LeDay interrompe l’emorragia milanese.

45-55 Ancora Henry da tre, time out Messina a 6’24” dalla chiusura del terzo periodo.

45-52 Brutta persa di Milano, a segno in contropiede Vildoza.

45-50 Palleggio arresto e tiro: Pierria Henry.

45-48 Ancora Hines, stavolta con rimbalzo in attacco.

43-48 Tripla di Pierria Henry, lasciato solo oltre l’arco.

43-45 Hines si destreggia sotto canestro e appoggia!

Di nuovo in campo per il terzo periodo di gioco!

Pochi minuti all’inizio del terzo quarto.

Dato più importante di questi primi due quarti: la valutazione, nettamente a favore dei campioni di Spagna (30-59). In sostanza, l’Olimpia è stata fatta giocar male, e Messina dovrà escogitare qualche trucco contro uno come Dusko Ivanovic che di trucchi se ne intende.

Highlights dai primi due quarti

TOP SCORER – MILANO: Punter, Delaney, Shields 7; BASKONIA: Dragic 12

41-45 Henry scarica per Alec Peters che segna da tre, e finisce così il secondo quarto, con Milano che subisce questa conclusione dall’arco.

41-42 DELANEY DA TRE! Bella circolazione con l’ultimo passaggio di Datome per il tiro dall’arco frontale, e c’è un secondo time out di Ivanovic con 24″2 ancora sul cronometro del secondo periodo.

38-42 SERGIO RODRIGUEZ! La risposta, con annesso time out di Ivanovic a 1’01” dalla seconda sirena.

35-42 Dragic con la tripla dall’angolo.

35-39 Gran bel canestro di Tarczewski, non facile da una ricezione alta!

Sbaglia l’aggiuntivo Fall.

33-39 Transizione veloce di Henry che serve l’accorrente Fall, che sfrutta il rimorchio e segna. Poi Henry rischia lo scavigliamento mentre il suo compagno va in lunetta col libero aggiuntivo.

33-37 Bel tiro di Punter dalla media! 2’44” all’intervallo.

31-37 2/2 Dragic.

Fallo di Punter per fermare la penetrazione di Dragic, liberi.

31-35 2/3 Punter.

Punter minaccia di piazzare il gioco da quattro punti, non arriva il canestro, ma arriva il contatto falloso di Dragic sul tiro del numero 0: ci sono tre tiri liberi.

29-35 Delaney si schianta sulla difesa basca nel tentativo di penetrare, vola via a schiacciare Jekiri.

29-33 Punter da tre! L’Olimpia esce benissimo dal time out.

E c’è ancora un time out in campo.

26-33 1/2 Giedraitis.

Shields viene costretto a mandare in lunetta Giedraitis, bonus speso da Milano.

26-32 Dopo un minuto di orrori cestistici dimenticabilissimi, arriva il canestro di LeDay.

24-32 Vola fino in fondo Dragic, 6’30” all’intervallo.

24-30 A segno Henry.

24-28 Linea di penetrazione centrale per Rodriguez, trova Tarczewski sotto per l’appoggio facile.

22-28 Ancora Giedraitis, stavolta da tre dal mezzo angolo.

22-25 Persa di Rodriguez, Giedratis corre dall’altra parte e appoggia.

22-23 DATOME! Sullo scarico piazza la tripla per aprire il secondo quarto!

TOP SCORER – MILANO: Shields 7; BASKONIA: Fall 8

19-23 SERGIO RODRIGUEZ! Ecco la tripla che tiene a contatto l’Olimpia proprio alla fine del primo quarto.

16-23 2/2 Dragic, 11″2 per Milano.

Fallo a rimbalzo di Sergio Rodriguez, due tiri liberi per Dragic.

16-21 Tripla di Gigi Datome!

13-21 Ancora una schiacciata di Fall, che si porta via qualsiasi cosa.

Ultimo minuto del primo quarto.

13-19 Ancora Fall trovato vicino al ferro da Dragic, appoggio facile per lui e time out Messina con 1’20” da giocare nel quarto.

13-17 Dragic serve vicino a canestro Fall, a 2 e 21 non può marcarlo fisicamente nessuno di Milano: schiacciata.

13-15 Superba tripla di Delaney! Si accorge di essere solo e piazza il -2.

10-15 Dragic si vendica, batte Hines e appoggia facilmente al tabellone.

10-13 Bellissimo coast to coast di Hines!

8-13 2/2 Fall.

Fall subisce fallo prima del rimbalzo in attacco con schiacciata, liberi.

8-11 1/2 Delaney.

Delaney si butta dentro e trova il fallo di Vildoza che lo manda in lunetta con due tiri liberi. 4’25” a fine primo quarto.

Primo time out in campo (televisivo).

7-11 Tripla frontale di Sedekerskis.

7-8 Jekiri colpisce dalla stessa posizione del primo canestro.

7-6 SHIELDS! Tripla per lui e vantaggio Milano, mentre il Baskonia continua a perdere palle banali.

4-6 Ancora Shields, che attacca l’area e guadagna due ulteriori punti.

2-6 Tiro complicato di Shields contro Jekiri, arrivano dopo due minuti e mezzo i primi di Milano.

0-6 1/2 Dragic.

Finta di Dragic che fa volar via Punter, che poi abbassa la mano e lascia due tiri liberi allo sloveno.

0-5 Tripla di Giedraitis.

0-2 Primi due per Jekiri dalla zona della lunetta.

Primo possesso Baskonia.

20:44 Pochi istanti alla palla a due!

20:43 QUINTETTI – MILANO: Punter Delaney Shields LeDay Tarczewski; BASKONIA: Henry Sedekerskis Dragic Giedraitis Jekiri

20:39 Zona presentazione, che sarà seguita dalla palla a due.

20:37 Poco prima dell’ingresso per il riscaldamento il Baskonia ha comunicato che Achille Polonara, per un leggero infortunio, non sarà della partita questa sera.

20:33 L’Olimpia del Forum

20:30 Intanto il Fenerbahce si porta a casa la sfida con l’Olympiacos per 84-77 nel finale, con 17 punti di Vesely e 14 dell’ex Sassari Dyshawn Pierre.

20:25 9-8 il bilancio dei precedenti in favore dell’Olimpia, che fece suo l’unico match giocato lo scorso anno per 81-74 al Mediolanum Forum.

20:20 Si è già conclusa una partita oggi, ed è quella tra Zalgiris Kaunas e Bayern Monaco, con Grigonis decisivo nel 74-73 della formazione lituana. Minuti finali in corso tra Fenerbahce e Olympiacos.

20:15 Buonasera a tutti, e bentrovati a questa DIRETTA LIVE che diffonde quanto accade al Forum di Assago tra Olimpia Milano e Baskonia Vitoria.

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 16° turno di Eurolega 2020-2021 che oppone l’Olimpia Milano al Baskonia.

Per l’A|X Armani Exchange di coach Ettore Messina si apre un trittico di match complicato, che dopo il Baskonia vedrà la trasferta di Bologna contro la Virtus e, infine, la sfida al CSKA Mosca in terra russa. Questa sera per l’Olimpia c’è l’opportunità di consolidare il quinto posto nella classifica della stagione regolare, ancor più dopo il doppio successo nelle due anime di Istanbul.

Il Baskonia, con sei vittorie, è attualmente dodicesimo in graduatoria, ed ha perso le ultime tre gare in Europa. Diverso il discorso se si parla di Liga ACB, dove dal 28 ottobre a oggi il club basco ha perso soltanto contro il Real Madrid. Molto importanti le cifre di Achille Polonara, che sta viaggiando a 9.6 punti a partita sul continente e a 11 in campionato.

Sono quattro i grandi ex. Sul fronte milanese Vladimir Micov ha iniziato a calcare i campi d’Europa alla fine dell’era Tau e all’inizio di quella Caja Laboral (2009-2010), Michael Roll si è accasato a Vitoria per un breve periodo nell’annata 2015-2016, infine Shavon Shields è stato protagonista della vittoria in Liga ACB nella bolla di Valencia. Sul fronte basco, invece, c’è Zoran Dragic, che a Milano ha fatto in tempo a vincere una Supercoppa e una Coppa Italia.

Olimpia Milano-Baskonia vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

