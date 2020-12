Volley, SuperLega: Modena batte Verona 3-1 nel recupero e si rilancia in classifica

Modena ha sconfitto Verona per 3-1 (25-19; 28-30; 25-23; 25-19) nel recuperro della decima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono imposti in 116 minuti di gioco e hanno così portato a casa questo incontro, originariamente rinviato a causa di alcune positività al Covid-19.

Gli emiliani hanno firmato la seconda vittoria consecutiva nel torneo, dopo essere incappati in quattro ko di fila, e risalgono momentaneamente al quinto posto in classifica: +2 su Trento e +3 su Milano, anche se i dolomitici e i meneghini hanno tre partite in meno). I ragazzi di Andrea Giani sembrano essere tornati in ottima forma dopo un periodo di sbandamento a cui erano susseguiti tre successi in Champions League. Gli scaligeri, invece, incappano nella terza battuta d’arresto e sono noni a cinque lunghezze di ritardo da Monza (ma con tre partite giocate in più).

Micah Christenson ha variato su tutto il fronte e ha mandato in doppia cifra l’opposto Luca Vettori (15 punti), gli schiacciatori Daniele Lavia (16) e Nemana Petric (14), il centrale Daniele Mazzone (14 punti, 6 muri) affiancato da Dragan Stankovic (9). A Verona non sono bastati il solito Matey Kaziyski (19 punti) e Thomas Jeaschke (17).

Foto LM-LPS/Daniele Ricci