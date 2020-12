LIVE F1, GP Abu Dhabi 2020 in DIRETTA: ultima gara, Vettel saluta la Ferrari, Leclerc cerca il colpo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del GP Abu Dhabi (13 dicembre) – La presentazione del GP Abu Dhabi (13 dicembre) – La griglia di partenza

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Yas Marina ci attendiamo una corsa dall’esito non scontato, in un contesto nel quale Lewis Hamilton e la Mercedes hanno già chiuso la partita per i titoli piloti e costruttori.

Per questo, quanto tenterà di fare Max Verstappen ha un po’ i connotati dell’impresa. Max, infatti, cercherà di replicare lo scherzetto di Silverstone (Gran Bretagna), dove anche grazie a una strategia vincente seppe sorprendere le due Frecce Nere. In questo caso però, partendo dalla pole-position, potrebbe avere strada libera davanti a sé e imporre il proprio ritmo. Max, nel corso delle prove libere, ha fatto vedere un gran passo gara e questo potrebbe confortarlo in vista di quel che sarà. Il primo stint, con gomme medie, potrebbe inoltre favorirlo per quanto si è visto e dunque l’attacco al fortino della Mercedes è più che concreto.

E la Ferrari? La SF1000 ha confermato, qualora ve ne fosse bisogno, tutte le difficoltà anche a Yas Marina. Il 12° e 13° posto del monegasco Charles Leclerc (penalizzato di 3 posizioni dopo quel che è accaduto in Bahrain) e del tedesco Sebastian Vettel evidenziano i problemi della Rossa. Tuttavia Leclerc, soprattutto con le gomme medie nel corso della Q2, ha fatto vedere un’ottima velocità e potrebbe tentare un recupero, evitando però di prendersi più rischi del dovuto nel primo giro come accaduto a Sakhir. Per quanto riguarda Vettel, all’ultima gara con la scuderia di Maranello, si prospetta una corsa particolare e difficile per le oggettività criticità con la macchina e il dispiacere di chiudere quest’avventura con il Cavallino Rampante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.10 italiane. Buon divertimento!

