F1 oggi, GP Abu Dhabi 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 13 dicembre, andrà in scena l’ultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Yas Marina si prevede una gara particolarmente interessante e il cui esito è tutt’altro che scontato. Come è noto, la Mercedes e Lewis Hamilton hanno già conquistato i titoli costruttori e piloti e pertanto la valenza di questa gara è tutta sul successo di tappa.

In questo contesto Max Verstappen cercherà l’impresa. Max, infatti, cercherà di replicare lo scherzetto di Silverstone (Gran Bretagna), dove anche grazie a una strategia vincente seppe sorprendere le due Frecce Nere. In questo caso però, partendo dalla pole-position, potrebbe avere strada libera davanti a sé e imporre il proprio ritmo. Max, nel corso delle prove libere, ha fatto vedere un gran passo gara e questo potrebbe confortarlo in vista di quel che sarà.

Loading...

Loading...

E la Ferrari? La SF1000 ha confermato, qualora ve ne fosse bisogno, tutte le difficoltà anche a Yas Marina. Il 12° e 13° posto del monegasco Charles Leclerc (penalizzato di 3 posizioni dopo quel che è accaduto in Bahrain) e del tedesco Sebastian Vettel evidenziano i problemi della Rossa.

LA PROGRAMMAZIONE GP ABU DHABI F1 2020

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara (55 giri), diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP ABU DHABI F1 2020

La copertura televisiva del GP di Abu Dhabi di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà la diretta della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuali della corsa di Yas Marina.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Abu Dhabi di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta della corsa.

STREAMING – Il GP di Abu Dhabi di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuali della corsa di Yas Marina.

La programmazione di TV8/HD

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

Foto: LaPresse