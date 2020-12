Ordine d’arrivo F1, GP Abu Dhabi 2020: risultato e classifica gara. Verstappen vince, Mercedes battute. Ferrari fuori dalla top-10

Max Verstappen ha vinto il GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. L’olandese è scattato meravigliosamente dalla pole position al volante della sua Red Bull e ha così conquistato la sua seconda vittoria in questa stagione tormentata dall’emergenza sanitaria. Il fuoriclasse orange ha dominato dall’inizio alla fine di questa gara corsa in notturna, mettendo in scacco matto le due Mercedes. Le Frecce d’Argento partivano con tutti i favori del pronostico come sempre, ma oggi non sono riuscite a fronteggiare lo scatenato Verstappen e si sono dovute accontentare degli altri due posti sul podio.

Valtteri Bottas ha concluso in seconda posizione, avendo la meglio sul compagno di squadra Lewis Hamilton (soltanto terzo). Il sette volte Campione del Mondo, di rientro dopo essere guarito dal Covid-19, è parso un po’ anonimo rispetto ai suoi standard e non è mai riuscito davvero a essere protagonista. Alle spalle dei “soliti” tre si sono piazzati il thailandese Alexander Albon (Red Bull) e Lando Norris (McLaren). Domenica estremamente complicata per la Ferrari, ben lontana dalle posizioni che contano con entrambi i piloti: Sebastian Vettel, alla sua ultima gara con il Cavallino Rampante, si è dovuto accontentare del 14mo posto mentre Charles Leclerc si è fermato in 13ma posizione.

Loading...

Loading...

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Abu Dhabi 2020 e il risultato dell’ultima gara del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Si conclude qui il campionato, l’appuntamento è per marzo 2021, quando incomincerà la nuova stagione dall’Australia.

ORDINE ARRIVO GP ABU DHABI F1 2020:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Alexander Albon (Red Bull)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Carlos Sainz (McLaren)

7. Daniel Ricciardo (Renault), giro veloce

8. Pierre Gasly (AlphaTauri)

9. Esteban Ocon (Renault)

10. Lance Stroll (Racing Point)

11. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

12. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

13. Charles Leclerc (Ferrari)

14. Sebastian Vettel (Ferrari)

15. George Russell (Williams)

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

17. Nicholas Latifi (Williams)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Pietro Fittipaldi (Haas)

Rit. Sergio Perez (Racing Point)

RISULTATO GP ABU DHABI F1 2020: CLASSIFICA DELLA GARA

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+15.976 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+18.415 1

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+19.987 1

5 Lando NORRIS McLaren+60.729 1

6 Carlos SAINZ McLaren+65.662 1

7 Daniel RICCIARDO Renault+73.748 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+89.718 1

9 Esteban OCON Renault+101.069 1

10 Lance STROLL Racing Point+102.738 1

11 Daniil KVYAT AlphaTauri1 L 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

13 Charles LECLERC Ferrari1 L 1

14 Sebastian VETTEL Ferrari1 L 1

15 George RUSSELL Williams1 L 1

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

19 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team2 L 3

20 Sergio PEREZ Racing Point– – –