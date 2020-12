LIVE Civitanova-Tours 3-0, Champions League volley in DIRETTA: Juantorena sugli scudi, Lube prima nel gruppo B!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della partita

Loading...

Loading...

22:12 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

22:11 Vittoria convincente della Lube che, con una giornata di anticipo, si aggiudicano la leadership del gruppo B e fa un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale.

25-23 Diagonale profonda di Juantorena, che regala il match ai suoi!

24-23 Udrys annulla il primo.

24-22 Mani-out di Leal, che da posto quattro regala due match-point ai suoi.

23-22 Diagonale nei due metri di Udrys, si continua punto a punto.

23-21 Parallela millimetrica di Rychlicki da posto due.

22-21 Errore al servizio per entrambe le squadre.

21-20 Diagonale stretta di El Graoui.

21-19 Erroraccio da seconda linea per Wounembaina, break importantissimo per la Lube.

20-19 Difesa impressionante di Balaso, poi ci pensa Juantorena in difesa.

19-19 Parallela millimetrica di Udrys, che mantiene in vita i suoi.

18-19 La Lube torna avanti, time-out per il Tours.

18-18 Attacco di una difficoltà pazzesca di Juantorena.

17-18 Male dai nove metri anche Simon, terzo errore consecutivo per i marchigiani.

17-17 Parallela pazzesca di Rychlicki da seconda linea.

16-17 Scappa via la battuta di Leal.

16-16 Primo tempo di Simon, che fa la voce grossa contro Nascimento.

15-16 In rete la battuta di Rychlicki.

15-15 Difese pazzesche del Tours, che poi spreca tutto con un errore in attacco di Wounembaina.

14-15 Sciupa la palla del +1 Leal, che si vede arrivare il muro di Montes.

14-14 Mani-out di Leal da posto quattro.

13-14 Primo tempo di Montes, che senza muro non può sbagliare.

13-13 Invasione a rete di El Graoui, si torna in parità.

12-13 Ace di Osmany, che riporta la Lube a -1.

11-13 Mani-out di Juantorena da posto due.

10-13 Pallonetto di seconda intenzione di Coric, francesi a +3.

10-12 E’ nuovamente break con Nascimento al servizio.

10-10 Rychlicki non ci sta e rispedisce al mittente l’attacco di El Graoui.

8-10 Rychlicki si prende una stampatona, break per il Tours.

8-9 Diagonale pazzesca di Wounembaina.

8-8 Si fa perdonare immediatamente Juantorena.

7-8 Muro di Coric su Juantorena ed è sorpasso dei transalpini.

7-7 Errore dai nove metri per Leal, molto falloso questa sera la banda della Lube.

7-6 Primo tempo di Simon, che sblocca i suoi.

6-6 Chiude troppo il colpo Leal, che schiaccia direttamente in rete. Time-out per De Giorgi.

6-5 Invasione a rete di Simon, attenzione a non far rientrare i nostri avversari.

6-4 Prova a forzare Leal, ma si prendre un muro in faccia.

6-3 Pipe imprendibile di El Graoui.

6-2 Primo tempo pazzesco di Simon.

4-2 Parallela millimetrica di Leal.

3-2 Montes non trova le mani del muro.

2-2 Confusione in regia per Coric, che non si comprende con i suoi attaccanti.

1-1 Mani-out di El Graoui da posto quattro.

1-0 Si riparte con un errore in attacco di Udrys.

23-25 Mani-out di Rychlicki, la Lube vola sul 2-0.

24-23 Pipe di Wounembaina che annulla il primo.

24-22 Time-out per la formazione francese.

24-22 Sfonda sulle mani del muro Rychlicki, che regala due set-point ai suoi.

23-22 Primo tempo di Montes, si va avanti punto a punto.

23-21 Mani-out di Juantorena da posto due.

22-21 Esce la battuta di Hadrava.

22-20 invasione a rete di El Graoui.

21-20 Ennesimo primo tempo di Nascimento.

21-19 Parallela interna di Juantorena, che sblocca la situazione.

20-19 Nascimento sfrutta un errore in ricezione di Kovar. Francesi a -1 e De Giorgi è costretto a chiamare time-out.

20-18 I francesi si rifanno sotto con Wounembaina.

20-16 Muro di Simon su Udrys!

19-16 Diagonale nei tre metri di Leal, attacco impressionante.

18-16 In rete la battuta di Rychlicki.

18-15 Leal trova le mani del muro da posto quattro.

17-15 Primo tempo di Montes.

17-14 Pipe di seconda intenzione di Juantorena.

16-14 Ace di Udrys.

16-13 Diagonale stretta di El Graoui.

16-12 Diffesa pazzesca di Balaso, poi ci pensa Leal da posto quattro.

15-12 Bordata dal centro di Anzani.

14-12 Primo tempo di Nascimento.

14-11 Errore in attacco di Udrys, break per la Lube.

13-11 Ricambia il favore Wounembaina.

12-11 Non passa la battuta di Simon.

12-10 Rychlicki si è ormai ripreso alla grande.

11-10 Punto rocambolesco in bagher di Wounembaina, dormita di Simon.

11-9 Bravo Juantorena a sfruttare una free ball.

10-9 Diagonale nei tre metri impressionante per Leal.

9-9 Si insacca il pallonetto di Wounembaina.

9-8 Non passa la battuta di El Graoui.

8-8 Diagonale profonda di Udrys, non ci arriva in difesa Anzani.

8-7 Bella spallata in parallela di Rychilicki.

7-7 El Graoui sfrutta il muro volante di Anzani.

7-6 Bellissimo pallonetto spinto di Osmany da posto due.

6-6 Primo tempo di Nasciemento, che sta passando con estrema facilità questa sera.

6-5 Ennesimo mani-out di Juantorena da posto quattro.

5-5 pipe di El Graoui, non ci arrivano in difesa Leal e Simon.

5-4 Muro a tetto di Anzani su Udrys.

4-4 Invasione a ret di Nascimento.

3-4 Esce la battuta di Leal.

3-3 Mani-out di Leal da posto quattro.

2-3 Ricambia il favore Rychlicki.

2-2 Esce il servizio di El Graoui.

1-2 Pallonetto spinto di El Graoui sul muro di Leal.

1-1 Primo tempo dietro pazzesco di Anzani.

0-1 Si riparte con una parallela di El Graoui.

25-21 Ace di Juantorena! Primo set alla Lube.6

24-21 Risponde presente Simon, che regala tre set-point alla Lube.

23-21 Primo tempo assurdo di Montes.

23-20 Non passa la battuta di Wounembaina.

22-20 Ottima diagonale di Udrys contro il muro a tre piazzato della Lube.

22-19 Ci pensa Rychlicki da posto due.

21-19 Ancora un errore in parallela per di Leal.

21-18 Invasione a rete do Anzani, che sciupa una gran difesa di Balaso.

21-17 Pipe di Osmany, che è al terzo punto in quattro azioni. Time-out per il Tours.

20-17 Luciano continua ad affidarsi a Juantorena, che nei momenti caldi è sempre la scelta migliore.

19-17 Errore dai nove metri di De Cecco.

19-16 Mani-out di Juantorena, che sblocca la situazione in casa Lube.

18-16 Attacco in mezzo al muro di El Graoui, De Giorgi è costretto a chiamare timeout.

18-15 Ancora difficoltà per Rychlicki, che si fa murare da El Graoui.

18-14 Ancora a segno Rinascimento, che si sta mettendo bene in luce in questo avvio.

18-13 Bene Osmanu, che da posto quattro sfonda sulle mani del muro avversario.

17-13 Ricambia il favore Leal.

17-12 Scappa il servizio di Montes.

16-12 Prova un primo tempo dietro De Cecco, ma Simon viene murato da Nascimento.

16-11 Muro a uno di Wounembaina su Rychlicki.

16-10 Maniout di Wounembaina, che si sta dimostrando il più costante tra i suoi.

16-9 Ace di Rychlicki, che pesca la zona di conflitto avversaria.

15-9 Prova a forzare il gioco Coric, ma il muro di Simon si fa trovare pronto.

14-9 In scioltezza Rychlicki da posto due, il lussemburghese non ha problemi contro al muro volante francese.

13-9 Pipe di Wounembaina, è già la seconda del set.

13-8 Giocata da circo di De Cecco, che serve una palla pazzesca ad Anzani.

12-8 Udrys passa in mezzo alle mani del muro di Anzani, per poco Juantorena non ci arriva in difesa.

12-7 Ace di Juantorena, la Lube prova subito a scappare via.

11-7 Time-out per il tours.

11-7 Leal mette fine ad un’azione spettacolare, condita da numerose difese di Balaso.

10-7 Esce la battuta del centrale brasiliano.

9-7 Nascimento continua a passare con estrema facilità dal centro.

9-6 Parallela vincente da seconda linea per Rychlicki.

8-6 Primo tempo pazzesco di Nascimento.

8-5 Passa in mezzo al muro Juantorena, che porta i suoi a +3.

7-5 Sbaglia l’opposto bielorusso.

6-5 Buona parallela di Udrys, che ora se ne va al servizio.

6-4 Cerca le mani del muro Wounembaina, ma la palla finisce direttamente fuori.

5-4 Scappa via il servizio di Montes.

4-4 Gran muro di Nascimento su Simon.

4-3 Errore in attacca di Leal, che ha provato ad esasperare la parallela.

4-2 Simon trova le mani del muro dal centro.

3-2 Primo tempo di Montes, non ci arriva a muro Simon.

3-1 Pipe di Juantorena, gioco di De Cecco perfetto fino a questo momento .

2-1 Ottimo mani-out di Rychlicki da posto due.

1-1 Risponde con la stessa moneta Wounembaina.

1-0 Si parte subito con una bellissima pipe di Leal.

20:29 Il Tours risponde con: El Graoui, Nascimento, Wounembaina, Montes, Coric, Udrys e Rossard.

20:27 Questo il sestetto della Lube: De Cecco, Rychlicki, Leal, Juantorena, Simon, Anzani e Balaso

20:24 Ultimi minuti di riscaldamento sul campo francese, è ormai tutto pronto.

20:21 La formazione italiana dovrà stare attenta a non prendere la partita sottogamba, ma la caratura tecnica è nettamente superiore a quella della squadra francese, che nella sua rosa non sembra aver giocatori in grado di impensierire Juantorena e compagni.

20:18 I francesi si trovano al debutto stagionale nella massima competizione europea e si troveranno subito a scontrarsi con una squadra come la Lube che punta, senza mezzi termini, al trofeo finale.

20:15 I turchi dell’Arkasspor hanno infatti deciso di non partecipare all’evento, consentendo alle tre restanti squadre di partire con tre punti all’attivo, di conseguenza Civitanova, vista la vittoria di ieri, si trova già in vetta con sei lunghezze e ha bisogno di un punto per essere sicura di concludere in testa il round robin.

20:12 La Lube viene da una vittoria estremamente convincente contro Perugia, i ragazzi di De Giorgi si sono messi alle spalle lo scoglio più grande della settimana e adesso viaggiano spediti verso la leadership del gruppo B.

20:09 La formula quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli anni passati, le formazioni si dovranno affrontare in due round robin, il primo sta andando in scena in questi giorni in Francia, al termine dei quali le migliori classificate di ogni girone, più le tre migliori seconde, voleranno ai quarti di finale.

20:06 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Tours, secondo match del Gruppo B della Champions League di volley maschile 2020-2021 per la formazione azzurra.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Tours, secondo match del Gruppo B della Champions League 2020-2021 per la formazione azzurra. La formula quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli anni passati, le formazioni si dovranno affrontare in due round robin, il primo sta andando in scena in questi giorni in Francia, al termine dei quali le migliori classificate di ogni girone, più le tre migliori seconde, voleranno ai quarti di finale.

La Lube viene da una più che convincete vittoria contro Perugia nel derby italiano di ieri: i ragazzi di Fefè De Giorgi, grazie alla prestazione maiuscola di De Cecco, che è riuscito a mandare in doppia cifra quasi tutte le sue bocce da fuoco, hanno strapazzato Leon e compagni e viaggiano spediti verso la leadership del girone. I turchi dell’Arkasspor hanno infatti deciso di non partecipare all’evento, consentendo alle tre restanti squadre di partire con tre punti all’attivo, di conseguenza Civitanova, vista la vittoria di ieri, si trova già in vetta con sei lunghezze e ha bisogno di un punto per essere sicura di concludere in testa il round robin.

I francesi ieri, approfittando dell’assenza dei turchi, non hanno giocato e oggi effettueranno il loro debutto annuale in Champions League, gli italiani partono con tutti i favori del pronostico, la squadra transalpina è nettamente inferiore dal punto di vista tecnico-tattico, parliamo infatti di una formazione che si trova momentaneamente in sesta posizione nel campionato nazionale e che nella sua rosa, almeno sulla carta, non sfoggia nomi in grado di mettere in difficoltà i nostri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Civitanova-Tours, secondo match del gruppo B della Champions League 2020-2021 per la formazione azzurra, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, si parte alle ore 20:30!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LM-LPS/Daniele Ricci