LIVE Civitanova-Tours, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Tours, secondo match del Gruppo B della Champions League 2020-2021 per la formazione azzurra. La formula quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli anni passati, le formazioni si dovranno affrontare in due round robin, il primo sta andando in scena in questi giorni in Francia, al termine dei quali le migliori classificate di ogni girone, più le tre migliori seconde, voleranno ai quarti di finale.

Loading...

Loading...

La Lube viene da una più che convincete vittoria contro Perugia nel derby italiano di ieri: i ragazzi di Fefè De Giorgi, grazie alla prestazione maiuscola di De Cecco, che è riuscito a mandare in doppia cifra quasi tutte le sue bocce da fuoco, hanno strapazzato Leon e compagni e viaggiano spediti verso la leadership del girone. I turchi dell’Arkasspor hanno infatti deciso di non partecipare all’evento, consentendo alle tre restanti squadre di partire con tre punti all’attivo, di conseguenza Civitanova, vista la vittoria di ieri, si trova già in vetta con sei lunghezze e ha bisogno di un punto per essere sicura di concludere in testa il round robin.

I francesi ieri, approfittando dell’assenza dei turchi, non hanno giocato e oggi effettueranno il loro debutto annuale in Champions League, gli italiani partono con tutti i favori del pronostico, la squadra transalpina è nettamente inferiore dal punto di vista tecnico-tattico, parliamo infatti di una formazione che si trova momentaneamente in sesta posizione nel campionato nazionale e che nella sua rosa, almeno sulla carta, non sfoggia nomi in grado di mettere in difficoltà i nostri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Civitanova-Tours, secondo match del gruppo B della Champions League 2020-2021 per la formazione azzurra, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, si parte alle ore 20:30!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LM-LPS/Daniele Ricci