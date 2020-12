Volley, Civitanova abbatte anche il Tours: terza vittoria in Champions League e primo posto nel girone

Civitanova ha sconfitto il Tours per 3-0 (25-21; 25-23; 25-23) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. La Lube ha però dovuto faticare più del previsto al Salle Robert Grenon, nella tana della compagine francese, dove va in scena il primo dei due round robin della Pool B. Gli ultimi Campioni d’Europa hanno così collezionato la terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea e l’annesso primo posto nel gruppo: prima il successo a tavolino contro l’Arkas Izmir (3-0 con triplo 25-0, i turchi non si sono presentati in terra transalpina), poi l’affermazione di ieri nell’infuocato derby con Perugia (3-1) e stasera questo sigillo che avvicina la qualificazione ai quarti di finale. Si ritornerà in campo a inizio febbraio a Perugia per il secondo e ultimo round robin. Soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate staccheranno il biglietto per la fase a eliminazione diretta.

I ragazzi di coach Fefé De Giorgi, stanchi sicuramente dalla battaglia di ieri contro i Block Devils, non sono mai riusciti a mettere il turbo contro un avversario sulla carta tecnicamente inferiore. I cucinieri hanno sempre avuto il pallino del gioco nei primi due set, ma hanno sempre avuto il fiato sul collo da parte dei padroni di casa. Nella terza frazione, invece, è andato in scena un palpitante punto a punto, che i marchigiani sono riusciti a risolvere soltanto nel finale.

Loading...

Loading...

Prestazione di lusso da parte dello schiacciatore Osmany Juantorena (21 punti, 69% in attacco, 42% in ricezione, 2 aces), affiancato di banda da Yoandy Leal (11 punti). Il regista Luciano De Cecco ha mandato in doppia cifra anche l’opposto Kamil Rychlicki (12), mentre al centro spazio a Robertlandy Simon (6) e Simone Anzani (4, nel terzo set ha giocato Enrico Diamantini), Fabio Balaso il libero. Tra le fila del Tours, guidato dal grande ex Hubert Henno, i migliori sono stati Zouheir El Graoui (11) e Nathan Wounembaina (10).

CLASSIFICA POOL B: Cucine Lube Civitanova 3 vittorie (9 punti), Sir Sicoma Monini Perugia 1 vittoria (3 punti)*, Tours VB 1 vittoria (3 punti), Arkas Izmir 0 vittorie (0 punti). *= 1 partita in meno. Domani (ore 20.30): Perugia-Tours.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CEV