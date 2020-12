LIVE Civitanova-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: subito un derby cruciale per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della partita e del girone – Il calendario di Civitanova e Perugia

Loading...

Loading...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. A Tours (Francia) incomincia il primo dei due round robin e va subito in scena l’attesissimo derby italiano, un crocevia fondamentale nella corsa verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Le due squadre sono le grandi favorite della Pool B (completata dai francesi dal Tours e dai turchi dell’Arkas Izmir, non presentatisi in terra transalpina) e l’esito di questo confronto è cruciale: soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate al termine dei due round robin staccheranno il pass per la fase a eliminazione diretta, dunque è fondamentale partire col piede giusto.

Le due compagini tornerano a fronteggiarsi a oltre due mesi di distanza dalla Finale della Supercoppa Italiana, alzata al cielo dagli umbri dopo un rocambolesco successo al tie-break. In SuperLega non c’è stato ancora il testa a testa, i Block Devils si trovano al comando della classifica generale con due punti di vantaggio sulla Lube (11 vittorie su 12 partite disputate per entrambe le formazioni). Si preannuncia uno spettacolo davvero degno di nota e ne vedremo davvero delle belle, il tasso tecnico sarà elevatissimo anche perché si fronteggeranno due delle grandi favorite della vigilia per la conquista del trofeo. Sono entrambe reduci da due successi (Perugia per 3-0 contro Piacenza, Civitanova per 3-2 contro Ravenna).

Civitanova si affiderà in particolar modo agli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, i quali saranno imbeccati dal regista Luciano De Cecco, grandissimo ex della vigilia al pari del centrale Simone Anzani. I biancorossi sperano anche in una buona prestazione da parte dell’opposto Kamil Rychlicki. Dall’altra parte della rete ci sarà una vera e propria corazzata, trascinata dal fuoriclasse Wilfredo Leon e dall’opposto Aleksandar Atanasijevic, ormai rientrato a tutti gli effetti. Il regista è il grande ex Dragan Travica, mentre il secondo martello sarà Oleg Plotnytski.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, scambio dopo scambio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Roberto Tommasini