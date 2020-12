Volley, Civitanova batte Perugia nel derby infuocato di Champions League! Ruggito della Lube a Tours

Civitanova ha sconfitto Perugia per 3-1 (25-22; 22-25; 25-20; 25-23) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. Il rovente derby italiano, andato in scena al Salle Robert Grenon di Tours (Francia), dove si consuma il primo round robin della Pool B, è stato particolarmente avvincente, appassionato ed equilibrato. Soltanto alcuni dettagli hanno risolto la contesa in favore degli ultimi Campioni d’Europa dopo 119 minuti di autentica battaglia.

I marchigiani conquistano così un successo fondamentale nella corsa verso i quarti di finale della massima competizione europea, mentre gli umbri sono costretti a inseguire. Va ricordato che soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate, al termine dei due round robin, staccheranno il biglietto per la fase a eliminazione diretta. Civitanova tornerà in campo domani sera (ore 20.30) per affrontare i padroni di casa del Tours, mentre Perugia incrocerà i francesi giovedì sera. Le tre squadre impegnate in terra transalpina hanno già incamerato una vittoria a tavolino, perché i turchi dell’Arkas Izmir hanno deciso di non presentarsi.

Loading...

Loading...

La Lube batte così i Block Devils in quattro set, dopo che lo scorso 25 settembre aveva perso la Finale della Supercoppa Italiana al tie-break. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi si trovano invece a -2 dagli uomini di coach Vital Heynen in SuperLega, senza essersi ancora incrociati negli scontri diretti. Oggi i biancorossi sono partiti meglio, hanno avuto un passaggio a vuoto nel secondo set, ma tra terzo e quarto parziale hanno complessivamente giocato meglio. A mettersi maggiormente in luce sono stati gli schiacciatori Yoandy Leal (22 punti, 49% in attacco, 2 muri) e Osmany Juantorena (14 punti, 52% in fase offensiva e 50% in ricezione). Ottimo lavoro del regista Luciano De Cecco, grande ex dell’incontro, che ha mandato in doppia cifra anche l’opposto Kamil Rychlicki (13) e il centrale Robertlandy Simon (11, 2 muri), affiancato da un tonico Simone Anzani (9).

Perugia è stata un po’ troppo imprecisa in difesa e al servizio, la tonica prova a muro di squadra (14 contro i 6 dei rivali) non è bastata per portare a casa il successo ed evitare il secondo ko stagionale (aveva perso a Monza a metà novembre). Lo schiacciatore Wilfredo Leon ha cercato di dire la sua (20 punti, 3 aces, 3 muri). Si è ben distinto l’opposto Thijs Ter Horst, il quale ha sostituito Aleksandar Atanasijevic dopo il primo set e ha messo a segno 14 punti (5 muri). Doppia cifra anche per l’altro schiacciatore Oleg Plotnytskyi (13).

LA CRONACA DELLA PARTITA:

I ritmi sono intensissimi già in avvio di partita, botta e risposta continuo con le due squadre che sostanzialmente si equivalgono in attacco e in ricezione (10-10). Perugia prova l’allungo: muro di Leon su Juantorena, Rychlicki sbaglia in parallela e Solé stampa Leal per i 14-11. La Lube non molla la presa e rimane attaccata con un paio di invenzioni di Anzani tra primo tempo e muro. La Lube fiuta l’occasione per rientrare: primo tempo e bomba in diagonale di Civitanova (14-16). Juantorena riesce a impattare con una free-ball e una pipe (17-17). Punto a punto di fuoco (22-22), poi succede quello che non ti aspetti: errore in attacco di Leon. Civitanova non si fa pregare e chiude i conti: primo tempo di Simon e muro di Juantorena su Leon.

Coach Heynen decide di sostituire l’opposto e schiera Ter Horst al posto di Atanasijevic. L’olandese si scatena con un vincente e un muro per il 4-1. Successivamente apre il muro avversario (6-3) e Civitanova va in crisi con gli errori di Juantorena e Anzani (4-9). Rychlicki è il primo a suonare la carica con un muro e un mani-fuori (7-10). Gli umbri restano avanti, ma la Lube si fa sotto con una free-ball di Simon (12-14) e un missile di Juantorena (14-16). Una staffilata in diagonale di Rychlicki riporta i marchigiani a -1 (16-17), ma poi è ancora Ter Horst a rilanciare i Block Devils: muro e vincente per il 20-17. Simon e Leal sono reattivi con primo tempo e vincente (19-20). Fase finale punto a punto, poi Fabio Ricci si sblocca nel momento più importante: primo tempo del 24-22 e muro di Rychlicki per il pareggio.

Civitanova è decisamente più tonica già dalle prime battute del terzo set e gioca decisamente meglio degli avversari, i quali si aggrappano troppo a Ter Horst e non possono contare sul migliore Leon. Si arriva sul 9-7 con l’ace di Juantorena, poi Leal firma un mani-out e Anzani piazza un violentissimo ace per il +3 (11-8). Il vincente di Leal e l’ace di Rychlicki fanno malissimo ai Block Devils (13-9), i marchigiani non si fermano più e mettono il turbo con Juantorena: pipe e mani-fuori per la Pantera, seguita da un’incomprensione tra gli umbri (16-11). I ragazzi di Fefé De Giorgi conservano il vantaggio senza particolari problemi (20-15), un paio di fiammate di Leon non bastano a riaprire i conti (22-17). Civitanova deve soltanto amministrare e chiiude con la pipe di Leal.

Civitanova tenta subito l’allungo nel quarto set sfruttando gli errori di Leon e Solé, seguiti dal muro di Simon (5-2). Rychlicki tiene a galla gli umbri e poi ci pensa uno scatenato Leon a impattare la situazione con un doppio ace (6-6). Nuovo strappo con gli errori di Ter Horst e Travica, ma Plotnytskyi impatta con vincente e ace (10-10). La Lube si porta sul 16-14 con un missile di Juantorena e un’invasione a rete di Travica, ma Ricci mura ad Anzani per il pareggio a quota 16. Lunghissima fase punto a punto, infarcita di troppi errori al servizio (22-23). Poi fa tutto Leal: pipe potentissima, lungolinea e free-ball su servizio violentissimo di Juantorena. Civitanova vince il derby di Champions League.

CLASSIFICA POOL B: Cucine Lube Civitanova 2 vittorie (6 punti), Tours VB 1 vittoria (3 punti)*, Sir Sicoma Monini Perugia 0 vittorie (0 punti), Arkas Izmir 0 vittorie (0 punti). *= 1 partita in meno. L’Arkas Izmir non si è presentato a Tours, le altre tre squadre hanno già incamerato le vittorie a tavolino per 3-0 (25-0; 25-0; 25-0) contro i turchi.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CEV