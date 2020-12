LIVE Civitanova-Perugia 3-1, Champions League volley in DIRETTA: spettacolare vittoria della Lube in un derby rovente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguito di serata. Appuntamento a domani sera (ore 20.30) per Civitanova-Tours. La Lube ha compiuto un bel passo in avanti verso la qualificazione ai quarti di finale, Perugia è costretta a rincorrere.

22.41 Domani Civitanova tornerà in campo per affrontare il Tours (ore 20.30). Perugia sfiderà i francesi giovedì sera.

22.40 Civitanova vola in testa al girone con 2 vittorie (6 punti), Perugia e Tours sono ferme a 1 vittoria (3 punti), l’Arkas Izmir è a quota 0 (tre sconfitte a tavolino, non si è presentato in Francia).

22.38 CIVITANOVA HA BATTUTO PERUGIA PER 3-1 (25-22; 22-25; 25-20; 25-23). La Lube ha conquistato il tiratissimo derby italiano valido per la fase a gironi della Champions League.

25-23 Leaaal! Concretizza la free-ball arrivata dopo la sassata al servizio di Juantorena. CIVITANOVA HA VINTO!

24-23 Leaaaaaaal! La piazza in lungolinea! Juantorena show in difesa, il suo compagno di reparto piazza la parallela. Match-point per Civitanova! Heynen chiama time-out.

23-23 Pipe potentissima di Leal. Che martellata addosso a Colaci. Sarà match-point o set-point?

22-23 Travica si affida ai centrali, Ricci firma il nuovo vantaggio per i Block Devils beffando Anzani.

22-22 Le due squadre sono in confusione in battuta.

21-22 Simon sbaglia al servizio, pallone in rete.

21-21 Errore di Leon in battuta. Non è da lui, maestro nel fondamentale.

20-21 Ter Horst attacca benissimo da posto 4, l’opposto olandese aveva campo totalmente libero.

20-20 Angolatissimo primo tempo di Leon nei tre metri. Ottima alzata di De Cecco. Punto a punto infinito in questo parziale, la partita è estremamente equilibrata.

19-20 Solé inchioda a terra un velocissimo primo tempo.

19-19 Attacco forte di Leal sulle mani del muro avversario. Prontissima risposta della Lube.

18-19 Leon è entrato in un momento magico. Altro diagonale imprendibile del Giaguaro.

18-18 Plotnytskyi serve in rete.

17-18 Che attacco di Leon! Una parallela potentissima che taglia fuori tutti i rivali. Perugia si riporta avanti e De Giorgi chiama time-out. Che equilibrio in questo quarto set.

17-17 Pipe celestiale di Leon! Un fulmine violentissimo dalla seconda linea, non si è visto il pallone.

17-16 Attacco di Juantorena, gli avversari non si comprendono in difesa e il pallone cade a terra.

16-16 MUROOOO! Ricci stampa il primo tempo di Anzani! Perugia ha subito recuperato il break.

16-15 Errore al servizio della Lube.

ATTENZIONE! Invasione a muro di Travica! Il punto viene girato dopo un video-check! Break di Civitanova che vola sul 16-14!

15-15 MUROOOOOOOO! Plotnytskyi a inchioda da terzo di rete, Juantorena non passa.

15-14 Juantorena tira forte sulle mani del muro dopo un paio di buone difese di Balaso e firma il nuovo vantaggio della Lube.

14-14 Sassata a tutto campo di Plotnytskyi.

14-13 Ottimo primo tempo di Simon.

13-13 Travica attacca in prima persona e firma un mani-out stupendo.

13-12 Leal piega le mani di Colaci, Civitanova torna avanti.

12-12 Rychlicki sbaglia in battuta.

12-11 Leal mette giù il pallone dopo una grande confusione nel campo umbro, Leon e Plotnytskyi non si sono compresi dopo la difesa di Colaci.

11-11 Anzani sbaglia dai nove metri.

11-10 Questa volta Plotnytskyi serve in rete.

10-10 ACEEEEEEEEEEE! Plotnytskyi la piazza! L’ucraino ha recuperato il break.

10-9 Fiondata superlativa di Plotnytskyi, ma è encomiabile l’alzata dietro di Travica. Bruciato Leal a muro.

10-8 Travica ricambia il favore dalla linea di battuta.

9-8 Errore al servizio di De Cecco. Le due squadre stanno sbagliano un po’ troppo dai nove metri.

9-7 Attacco out di Ter Horst, nuovo break per Civitanova.

8-7 Brutto errore in diagonale di Plotnytskyi, un attacco tutt’altro che impossibile.

7-7 Fuori di un soffio di Simon dai nove metri.

7-6 Aquilone di Leon dai nove metri.

Confermato il punto per Perugia.

6-6 ANCORAAAA! ACEEE! Leon scatenato, ma Civitanova chiama il video-check.

6-5 ACEEEEEEEE! Leon si scatena dai nove metri. Non aveva ancora lasciato andare il braccio in questa partita.

6-4 Primo tempo di Solé, si riscatta dall’errore precedente.

6-3 De Cecco smarca benissimo Rychlicki, l’opposto chiude facilmente il punto.

5-3 Lungo il servizio di Rychlicki.

5-2 MUROOOOOOOOO! SIMOOOOOON! Stampato Leon! Allungo della Lube! Heynen chiama subito il time-out.

4-2 Solè attacca in rete il primo tempo. Subito il break di Civitanova.

Confermata la palla out, si riparte dal 3-2 per Civitanova.

3-2 Fuori l’attacco di Leon in diagonale, ma Heynen chiama il video-check.

2-2 Mani fuori di Leal.

1-2 MUROOOOOO! Leon stampa la pipe di Juantorena.

1-1 Leon si ridesta con un bel diagonale.

1-0 Errore al servizio di Plotnytskyi.

INIZIA IL QUARTO SET.

CIVITANOVA-PERUGIA 2-1. La Lube ha vinto il terzo set, marchigiani decisamente più reattivi nel terzo set di questo derby italiano di Champions League.

25-20 Pipe perfetta di Leal. CIVITANOVA HA VINTO IL TERZO SET.

24-20 Altro mani-out di Vernon-Evans.

24-19 Primo tempo di Anzani. Civitanova ha cinque set-point.

23-19 Vernon-Evans entra e attacca forte sul muro.

Pallone fuori davvero di pochissimo, verdetto confermato. Civitanova avanti 23-18.

23-18 Lungo di un soffio il servizio di Leon, ma Perugia chiama il video-check.

22-18 Leal sbaglia completamente il servizio.

22-17 Simon ristabilisce subito le distanze con un primo tempo.

21-17 Leon si a subito perdonare con un sontuoso diagonale, ottima difesa di Balaso. Perugia prova a rimanere nel set.

21-16 Invasione di Leon.

20-15 Plotnytskyi serve in rete.

19-15 MUROOO! Ter Horst stampa Leal, tocco troppo morbido da posto 4 dello schiacciatore.

19-14 Magnifica pipe di Leal. Buca il campo, Ricci e De Cecco impotenti.

18-14 Attacco potente di Ter Horst, mani-out.

18-13 Sassata di Rychlicki su Leon, ormai sembra fatta per Civitanova in questo terzo set.

17-13 Piazzata di Plotnytskyi, aggira intelligentemente il muro a tre.

17-12 Alzata perfetta di De Cecco per Juantorena, il quale la piazza splendidamente in diagonale.

16-12 Leal serve lungo.

16-11 Confusione tra le fila dei Block Devils, incomprensioni sulla palla di seconda e sfera in rete. La Lube sta giocando decisamente meglio. Heynen chiama time-out.

15-11 Fa tutto Juantorena! Mani fuori su alzata in bagher di uno spettacolare Balaso. Civitanova ritorna sul massimo vantaggio.

14-11 Juantorena si riscatta subito con una pipe spettacolare.

13-11 Perugia si salva sulla pipe di Juantorena, il pallone si impenna e Leon piazza giù un mega missile!

13-10 Pipe di Plotnytskyi.

13-9 ACEEEEEEEEE! Rychlickiiii! Civitanova ora è in totale controllo, allungo sul +4.

12-9 Leal spizzica il pallone a filo asta e supera la rete con lentezza, punto della Lube.

11-9 Parallela di Ter Horst, indubbiamente il migliore tra le fila di Perugia.

11-8 ACEEEEEEEEEEEE! Anzaniiiiii! Missile potentissimo dai nove metri! Heynen chiama time-out, Civitanova tenta l’allungo.

10-8 Spettacolare mani-out di Leal. Civitanova conferma il break e in questo frangente sembra più pimpante.

9-8 Plotnytskyi firma il vincente tra le gambe di Juantorena.

9-7 ACEEEEEE di Juantorena. Break di Civitanova.

8-7 Leal attacca profondissimo in diagonale e trova un punto pregevole.

7-7 Lungo il servizio di Travica.

6-7 MUROOOO! Ter Horst stampa Juantorena! L’olandese è scatenato!

6-6 Bellissimo pallonetto di Plotnytskyi! De Cecco non ci arriva.

6-5 Ottimo primo tempo di Anzani, ancora in faccia a Ricci.

5-5 Simon sbaglia il servizio. Avvio di terzo set punto a punto.

5-4 Giocata rapida della Lube, Rychlicki trova prontamente il vincente.

4-4 Ter Horst a tutto braccio, la piazza in campo aperto. Il muro di Juantorena non era ben posizionato.

4-3 Ancora Juantorena! La mette giù nei tre metri, sul piede di Leon.

3-3 Botta e risposta tra Juantorena e Leon: pipe della Pantera, diagonale infuocato del Giaguaro.

2-2 Stoccata di Leon sul petto di Anzani, muro poco efficace di Rychlicki.

2-1 Altro vincente di Rychlicki, il servizio di Anzani mette in difficoltà la ricezione di Perugia.

1-1 Ottima attacco di Rychlicki, l’opposto sfonda il muro.

0-1 Lungo il servizio di Juantorena.

INIZIA IL TERZO SET.

CIVITANOVA-PERUGIA 1-1. Perugia ha vinto il seconto set per 25-22, partita equilibratissima e spettacolare. Un derby italiano rovente in Champions League.

22-25 MUROOOO! Rychlicki viene stampato. Viene chiamato un video-check per sicurezza da parte di De Giorgi.

22-24 Fabio Ricci si sblocca nel momento più importante. Primo tempo. Due set-point per Perugia.

22-23 Ottimo primo tempo di Anzani.

21-23 Plotnytskyi la piazza, il subentrato Kovar non ci arriva.

21-22 Leon serve clamorosamente in rete!

20-22 MUROOOO! Solè stampa il primo tempo di Simon. Era uno scambio cruciale, Civitanova deve ancora rincorrere.

20-21 Simon in primo tempo, pennellata a una mano di De Cecco! Heynen chiama il suo secondo discrezionale.

19-21 Rychlicki serve in rete.

19-20 Leal! La mette giù nei due metri, su alzata di Juantorena! Giocata incredibile della Lube che recupera un break!

18-20 Primo tempo di Simon.

17-20 Batti e ribatti, chiude Ter Horst. Punto fondamentale, Perugia scappa sul +3 e ora non è facile per Civitanova.

17-19 MUROOO! Ter Horst! Stampatona su Leal. Era un contrattacco per pareggiare.

17-18 Leal piega le mani a Colaci! Attacco potentissimo dello schiacciatore, Civitanova è sempre lì dopo aver rincorso a lungo.

16-18 La forza dinamitarda di Leon dalla seconda linea.

16-17 Che missileeeeee! Diagonale sontuoso di Rychlicki, alzata impeccabile di De Cecco.

15-17 Spunta Plotnytskyi da fuori, lo schiacciatore ucraino sorprende il muro avversario con un bel mani-fuori.

15-16 Ricci sbaglia un po’ troppo in questa partita, primo tempo schiacciato malamente in rete. E ora Civitanova è a -1. Heynen deve chiamare time-out.

14-16 Juantorena attacca violentissimo verso posto 6, è imprendibile. Civitanova rimane in scia.

13-16 Questa volta Ter Horst è impeccabile in attacco, bel mani-fuori.

13-15 Sparacchiata out di Ter Horst. Brutto errore offensivo dell’opposto di Perugia.

12-15 In rete il servizio di Leal. Le due squadre sono un po’ imprecise in battuta in questo set.

Il pallone è dentro. Confermato. Perugia avanti 14-12, Civitanova ha recuperato un break.

12-14 Simon concretizza una free-ball, ma che rischio per il centrale cubano. E infatti Heynen chiede il video-check, forse il pallone è fuori.

11-14 Nettamente fuori il primo tempo di Solé. L’argentino ha angolato troppo il colpo, un regalo per la Lube.

10-14 Ter Horst restituisce il favore dai nove metri.

9-14 Rychlicki serve in rete.

9-13 Convincente attacco centrale di Civitanova.

8-13 Leon forza di rabbia sul muro e riporta Perugia sul +5. Balaso e Rychlicki si erano immolati in difesa, ma poi il contrattacco del fenomeno era imprendibile.

8-12 Bravo Ter Horst con un tocco morbido in lungolinea, Leal sbaglia il muro.

8-11 Plotnytskyi serve in rete.

7-11 Mani fuori di Plotnytskyi, Perugia torna a respirare.

7-10 MUROOOO! Rychlicki sul primo tempo di Ricci! Break di rimonta per Civitanova.

6-10 Rychlicki non mette giù attacchi, ma poi ci pensa Anzani! MUROOOOOO su Plotnytskyi.

5-10 Ricci trova un primo tempo millimetrico, primo punto della partita per il centrale.

5-9 Juantorena attacca forte sul muro avversario, il pallone si impenna. La Pantera torna a segno.

Confermato. Perugia avanti 9-4.

4-9 Simone Anzani attacca in primo tempo, forse c’è un tocco millimetrico di Solé. Chiamato il video-check.

4-8 Attacco lungo di Juantorena. Civitanova è un po’ in confusione, Perugia sta soffrendo in ricezione e non riesce a leggere bene il nuovo opposto. De Giorgi costretto a chiamare time-out.

4-7 Simon serve in rete.

4-6 Ottima parallela interna di Rychlicki, intervento tardivo di Plotnytskyi.

3-6 Ter Horst apre il muro di Simon! Che avvio di partita per l’opposto olandese.

3-5 Ter Horst serve in rete.

2-5 Perfetto primo tempo di Solè, alzata smarcante di Travica.

2-4 Soffice mani-out di Rychlicki.

1-4 MUROOOOO! Ter Horst stampa Leal, l’opposto è entrato a razzo e Perugia tenta subito la fuga in avvio di secondo set.

1-3 Ter Horst è entrato per Atanasijevic, l’opposto attacca sulle mani di Rychlicki e trova il punto.

1-2 Eccellente pipe di Plotnytskyi.

1-1 Lungo il servizio di Plotnytskyi.

0-1 Invasione a rete di Juantorena dopo un’alzata sporca di De Cecco.

INIZIA IL SECONDO SET.

CIVITANOVA-PERUGIA 1-0 (25-22). La Lube ha vinto il primo set del derby di Champions League.

25-22 MUROOOOOOOOOOOO! Juantorenaaaaaaaaaa! Stampato Leon! CIVITANOVA HA VINTO IL PRIMO SET.

24-22 Primo tempo di Simon! Due set-point per Civitanova!

23-22 Incredibile errore in attacco di Leon! Attacca sul nastro e il pallone esce. Time-out di Perugia.

22-22 Travica tira largo il servizio di un soffio.

21-22 Leal cerca le mani del muro, ma non le trova! Attacco out, Perugia passa in vantaggio nel momento clou.

21-21 Ottimo primo tempo di Solé.

21-20 Bel mani-out di Plotnytskyi, pronta replica dell’opposto della Lube.

20-20 Mani-out di Leon.

20-19 In rete il servizio di Plotnytskyi.

19-19 ACEEEEEEEEEE! Plotnytskyi micidiale dai nove metri! Pareggio di Perugia, set intensissimo.

19-18 Ci deve pensare Leon. Pipe dello schiacciatore per tenere Perugia in scia nel momento cruciale del primo set.

19-17 Scambio lungo, Leal sfonda la difesa avversarie e poi Anzani chiude direttamente toccando il pallone a filo rete. Ricci ancora sorpreso. Break di Civitanova! Heynen chiama time-out.

HA RAGIONE CIVITANOVA. Non c’è tocco del muro della Lube. Punto girato, Citanova passa in vantaggio per 18-17.

17-18 Atanasijevic trova il mani-out, ma Civitanova ha dei dubbi e chiama il video-check.

17-17 JUANTORENAAAAAAAA! Pipe stellareeeeee! Grandissime difese di Plotnytskyi e Balaso, alzata per Osmany che la piazza. Pareggio della Lube.

16-17 Free-ball perfetta di Juantorena, Leon ipnotizzato dal suo grande avversario.

15-17 De Cecco sbaglia al servizio, ma Civitanova è vivissima.

15-16 Bomba di De Cecco al servizio, il pallone torna nella metà campo della Lube: alzata per Juantorena e insacca, Ricci impotente.

14-16 Buon primo tempo in diagonale per Civitanova.

13-16 Sassata di Plotnytskyi su Leal! Niente time-out tecnico, lo ripetiamo per l’ultima volta ed è bene ricordarlo per tutta la Champions League.

13-15 Rychlicki apre le mani di Plotnytskyi, l’opposto si rimette in moto.

12-15 Incredibile incomprensione. Bagher di Simon che cerca di alzare per Juantorena, ma il pallone è troppo basso e la Pantera non può attaccare. Il pallone resta nella metà campo di Civitanova.

12-14 Civitanova recupera un break sull’errore al servizio di Perugia.

11-14 MUROOOOOOO! Solé è scatenato nel fondamentale! Non passa la parallela di Leal, innescato da Juantorena. De Giorgi deve chiamare time-out, +3 di Perugia.

11-13 Se ne va fuori una non complessa parallela di Rychlicki. Brutto errore dell’opposto.

11-12 Parallela fulminea di Leal, Travica non può nulla. Ritmi elevatissimi!

10-12 MUROOOO! Leon sull’attacco dalla seconda linea di Juantorena. Break di Perugia!

10-11 La sberla di Solé! MUROOO sul primo tempo di Simon, la replica dell’argentino.

10-10 Parallela di Leon, ma sbaglia la difesa marchigiana e il recupero di De Cecco è tardivo.

10-9 Plotnytskyi serve in rete, nuovo vantaggio per la Lube.

9-9 MUROOOOOOO! Leal viene stampato da Plotnytskyi. Un peccato per Civitanova perché Balaso si era scatenato in difesa.

9-8 La replica di Leal! Pipe dello schiacciatore della Lube, attacco profondo al centro.

8-8 Fotonica pipe di Wilfredo Leon! Una sasata pazzescaaaaa!

8-7 Primo tempo fintato di Simone Anzani, il centrale trova il suo primo punto. Ricci poco reattivo sottorete. Non c’è più time-out tecnico, ricordiamolo.

7-7 Bel mani fuori di Atanasijevic.

7-6 ACEEEEEEEEE! Bomba di Simon al limite dei tre metri, beffato Colaci.

6-6 Primo attacco per Juantorena, la Pantera va a punto con un ottimo diagonale.

5-6 ACEEEEEEEEE! Leon! Come sempre fenomeno al servizio.

5-5 Lungo il servizio di Leal.

5-4 Simon è scatenato! Primo tempo rapidissimo, che fulmine di De Cecco per il suo centrale.

4-4 Solé si riscatta prontamente con un primo tempo, il pallone si impenna sulle mani del muro di Simon.

4-3 MUROOOOOOOOO! Simon giganteggia e stampa il primo tempo di uno spento Solé. Il turno in battuta di Rychlicki fa la differenza.

3-3 MUROOOO! Leal stampa Atanasijevic. Civitanova recupera il brea.

2-3 Travica difende il primo tempo di Simon, il pallone va a filo rete e Rychlicki vince il duello con Leon.

1-3 Bel vincente di Atanasijevic. Palla all’indietro di Travica, affonda in mezzo al muro di Anzani.

1-2 Diagonale violentissimo di Leal, aggirato il muro di Atanasijevic.

0-2 MUROOO. Leon stampa Rychlicki. Primo break per Perugia.

0-1 Attacco out di Leal dopo una superlativa difesa di Balaso.

20.30 INIZIA LA PARTITA. Civitanova al servizio.

20.28 SESTETTO CIVITANOVA: De Cecco-Rychlicki, Juantorena-Leal, Simon-Anzani, Balaso.

20.27 SESTETTO PERUGIA: Travica-Atanasijevic, Leon-Plotnytskyi, Solé-Ricci, Colaci.

20.25 Cinque minuti all’inizio della partita.

20.24 Ormai è tutto pronto a Tours per l’attesissimo derby Civitanova-Perugia di Champions League. Le due squadre stanno per scendere in campo, a breve la presentazione dei sestetti.

20.22 Sulla panchina della Lube siede coach Fefé De Giorgi, che ha vinto tutto nelle ultime due stagioni. Vital Heynen guida invece i Block Devils, ha vinto il Mondiale con la Polonia.

20.20 Civitanova è nelle mani degli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal. L’italiano e il brasiliano-cubano sono pronti per martellare a spron battuto, chiamati in causa dal palleggiatore Luciano De Cecco, fino allo scorso anno tra le fila di Perugia. Grande ex è anche il centrale Simone Anzani. L’opposto Kamil Rychlicki dovrà alzare l’asticella per essere protagonista.

20.18 Perugia si affiderà in particolar modo al fuoriclasse Wilfredo Leon (schiacciatore, ritenuto il più forte giocatore al mondo) e all’opposto Aleksandar Atanasijevic (ormai rientrato a tutti gli effetti dopo l’operazione). La regia sarà affidata a Dragan Travica, ex della vigilia. Attenzione anche al secondo martello Oleg Plotnytskyi.

20.16 Civitanova ha vinto la Champions League 2019, l’ultima assegnata. La Lube, ultima a vincere anche lo scudetto italiano e il Mondiale per Club, punta ancora al massimo trofeo. Perugia ha allestito una squadra per tentare il colpaccio e non vuole fallire.

20.15 La partita incomincerà tra 15 minuti, le due squadre stanno per ultimare il riscaldamento.

20.14 L’ultima partita: sabato pomeriggio Civitanova ha vinto contro Ravenna al tie-break (rimonta dallo 0-2 in trasferta), Perugia si è imposto per 3-0 contro Piacenza tra le mura aiche.

20.12 In SuperLega le due squadre non si sono ancora sfidate. Perugia è in testa alla classifica con due punti di vantaggio su Civitanova, entrambe hanno vinto 11 partite sulle 12 disputate.

20.10 Civitanova e Perugia tornano a fronteggiarsi a più di due mesi di distanza dal 25 settembre, giorno in cui si sfidarono per la Supercoppa Italiana. Gli umbri alzarono al cielo il trofeo dopo essersi imposti al tie-break.

20.08 Civitanova e Perugia hanno già raccolto una vittoria a tavolino in questo girone, perché i turchi dell’Arkas Izmir non si sono presentati in Francia: successo per 3-0 (triplo 25-0) per entrambe le squadre, che tra domani e giovedì incroceranno il Tours una volta a testa.

20.06 Le due compagini italiane inaugurano il primo round robin della fase a gironi. Sono inserite nella Pool B insieme al Tours e all’Arkas Izmir. Le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate, al termine dei due round robin, si qualificheranno ai quarrti di finale.

20.04 In terra transalpina andrà in scena un derby italiano rovente tra due corazzate, entrambe favorite per la conquista del trofeo. Si preannuncia grande spettacolo, anche se si gioca in trasferta e non ci sarà pubblico sugli spalti.

20.02 Si gioca al Salle Robert Grenon di Tours (Francia), la partita incomincerà alle ore 20.30.

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile.

La presentazione della partita e del girone – Il calendario di Civitanova e Perugia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. A Tours (Francia) incomincia il primo dei due round robin e va subito in scena l’attesissimo derby italiano, un crocevia fondamentale nella corsa verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Le due squadre sono le grandi favorite della Pool B (completata dai francesi dal Tours e dai turchi dell’Arkas Izmir, non presentatisi in terra transalpina) e l’esito di questo confronto è cruciale: soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate al termine dei due round robin staccheranno il pass per la fase a eliminazione diretta, dunque è fondamentale partire col piede giusto.

Le due compagini tornerano a fronteggiarsi a oltre due mesi di distanza dalla Finale della Supercoppa Italiana, alzata al cielo dagli umbri dopo un rocambolesco successo al tie-break. In SuperLega non c’è stato ancora il testa a testa, i Block Devils si trovano al comando della classifica generale con due punti di vantaggio sulla Lube (11 vittorie su 12 partite disputate per entrambe le formazioni). Si preannuncia uno spettacolo davvero degno di nota e ne vedremo davvero delle belle, il tasso tecnico sarà elevatissimo anche perché si fronteggeranno due delle grandi favorite della vigilia per la conquista del trofeo. Sono entrambe reduci da due successi (Perugia per 3-0 contro Piacenza, Civitanova per 3-2 contro Ravenna).

Civitanova si affiderà in particolar modo agli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, i quali saranno imbeccati dal regista Luciano De Cecco, grandissimo ex della vigilia al pari del centrale Simone Anzani. I biancorossi sperano anche in una buona prestazione da parte dell’opposto Kamil Rychlicki. Dall’altra parte della rete ci sarà una vera e propria corazzata, trascinata dal fuoriclasse Wilfredo Leon e dall’opposto Aleksandar Atanasijevic, ormai rientrato a tutti gli effetti. Il regista è il grande ex Dragan Travica, mentre il secondo martello sarà Oleg Plotnytski.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, scambio dopo scambio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.

