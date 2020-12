LIVE Busto Arsizio-Schwerin 24-26 14-25 22-25, Champions League volley in DIRETTA: le lombarde affondano. Le tedesche volano momentaneamente in testa al Gruppo A

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.03 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Busto Arsizio e Schwerin e buon proseguimento di serata.

19.01 Sconfitta pesante per Busto Arsizio che ha disputato un match decisamente al di sotto delle proprie possibilità. Le tedesche, d’altro canto, sono state brave a giocare un match di alto profilo in difesa. Con questo successo lo Schwerin vola momentaneamente in vetta al Gruppo A in attesa del match di Scandicci.

22-25 Lungo l’attacco di Gray! Le tedesche portano a casa il successo.

22-24 Ancora Spelman con un colpo complicatissimo staccato da rete incredibile! Due match point per le tedesche.

22-23 Mingardi gioca una diagonale staccata da rete in maniera perfetta!!! Busto torna in scia!

21-23 Muro di Spelman su Mingardi!

21-22 Scambio lunghissimo con difese spettacolari, chiuso da una parallela da antologia di Szakmary!!!

21-21 Punto conteso e molto discusso alla fine l’arbitro lo assegna a Busto Arsizio che ritrova la parità!

20-21 Invasione in attacco di Stevanovic! Time out di Fenaglio.

20-20 Gray prova dalla seconda linea la diagonale ma sbaglia.

20-19 Bomba dal centro di Alsmeier!!!!!

20-18 Gray tira una grande parallela, deviata dal muro fuori!

19-18 Parallela lunghissima di Szakmary perfetta!

19-17 Le tedesche fanno confusione in difesa e Stevanovic le punisce con una fast incredibile!

18-17 MUROOOOOO STEVANOOOVIIIIIC!!!!!!

17-17 In rete il servizio di Ambrosius!

16-17 Gennari prova il diagonale ma sbaglia!

16-16 Diagonale lunghissima ed estremamente precisa di Szakmary!!!

16-15 Fast perfetta di Herrera Blanco.

15-15 Szakmary attacca comodamente senza muro.

15-14 Gennari trova un buon mani out.

14-14 Buon primo tempo di Ambrosius!

14-13 Mingardi infila il muro delle tedesche con un gran diagonale.

13-13 Muro si Alsmeier su Gray!

13-12 Alsmeier tira un gran bolide che pizzica la linea.

13-11 Busto Arsizio difende alla grande e Mingardi trova il contrattacco vincente!

12-11 MONSTER BLOOOOOCK PULTEEEEEER!

11-11 MURO POULTEEEERRR!!!!!!

10-11 Bomba da seconda linea di Gray!!!

9-11 Muro impressionante di Barfield su Stevanovic!

9-10 Parallela lunga sulla linea di Gennari.

8-10 Disastro difensivo di Busto che contiene l’attacco di Spelman ma poi lascia cadere la palla.

8-9 Bomba di Gennari che colpisce in testa un’avversaria.

7-9 Diagonale strettissimo e precisissimo di Szakmary che non lascia scampo a Busto.

7-8 Pallonetto dolcissimo di Szakmary!

7-7 Diagonale lunghissima e potentissima di Gray!!!

6-7 MUROOOO GRAAAAYYY!!!!

5-7 Alsmeier riesce a far male anche dal servizio.

5-6 Attacco di Spelman che le giocatrici di Busto chiamano out ma il videocheck mostra il contrario.

5-5 Busto non riesce a contenere Alsmeier che passa ancora!

5-4 Primo tempo di Gray!

4-4 Alsmeier colpisce ancora questa volta in parallela!

4-3 Attacco di Mingardi deviato dal muro ma le tedesche non riescono a difendere.

3-3 Attacco in diagonale profondo di Gennari, per l’arbitro è out.

3-2 Questa volta Busto difende bene ma il contrattacco di Stevanovic viene fermato da muro di Barfield!

3-1 Primo tempo perfetto di Stevanovic!

2-1 Bolide di Alsmeier in diagonale!

2-0 Mingardi appoggia sopra le mani del muro e la palla finisce nel campo delle tedesche.

1-0 Stevanovic!!! Parallela perfetta!!!!

INIZIA IL TERZO SET

18.26 Busto Arsizio nel secondo set è stata inferiore praticamente in tutti i fondamentali. Le lombarde hanno bisogno di una cambio di marcia se vogliono provare ancora a rimanere nel match!!!

14-25 Primo tempo perfetto di Ambrosius!!!!!

14-24 Mingardi ritrova il punto stampando sul volto dell’avversaria il diagonale.

13-24 Le lombarde non la mettono più giù! Szakmary trova un mani fuori perfetto.

13-23 Diagonale profondissima di Szakmary! Busto sembra ormai uscita dal set.

13-22 Servizio lunghissimo di Escamilla.

13-21 Mani fuori di Bulovic!

12-21 In rete il servizio di Stoltenberg!

11-21 Muro di Spelman sul tentativo di alleggerimento di Escamilla.

11-20 MUROOOOOOO PULTEEER!!!!

10-20 Scambio lunghissimo chiuso da una diagonale liftata di Spelman.

10-19 Muro di Ambrosius su Olivotto.

10-18 Alsmeier incontenibile! Sale altissima e colpisce in diagonale.

10-17 Escamilla gioca un intelligentissimo mani out.

9-17 Pallonetto out di Gennari.

9-16 Primo tempo da manuale di Barfield!

9-15 Appoggio delicatissimo di Spelman che beffa la difesa lombarda.

9-14 Alsmeier di potenza sulle mani del muro, palla out.

9-13 Errore al servizio delle tedesche.

8-13 Spelman sale in cielo e tira una diagonale che lascia di sasso la difesa di Busto!

8-12 In rete il servizio di Imoudu.

7-12 Imoudu stampa una gran muro in faccia a Gray!

7-11 MUROOOOO STEVANOVIC!!!!

6-11 Ottimo servizio di Mingardi sul quale pasticcia la difesa tedesca!

5-11 Si sblocca Mingardi con un’ottima diagonale.

4-11 Continua il black out di Busto. Imoudu beffa le lombarde con una appoggio furbissimo sul secondo tocco. Fenaglio chiama il time-out.

4-10 Parallela da antologia di Spelman.

4-9 Alsmeier tira un bolide da seconda linea che trafigge il muro di Busto.

4-8 Si rifà subito Gray attaccando dal centro.

3-8 Muro di Spelman stampato in faccia a Gray!

3-7 Errore al servizio delle lombarde.

3-6 Finalmente Mingardi ritrova il punto con una deviazione out del muro sulla sua diagonale.

2-6 Incredibile il muro delle tedesche che contiene per tre volte gli attacchi di Busto alla fine Spelman trova un favoloso pallonetto.

2-5 In questa fase il muro delle tedesche è invalicabile per Mingardi, altro monster block sull’attacco dell’azzurra.

2-4 Il muro delle tedesche chiude la porta a Mingardi!

2-3 Mingardi piazza una gran diagonale!!!

1-3 Alsmeier in contrattacco non sbaglia.

1-2 Spelman gioca un ottimo mani fuori.

1-1 Fast di Gray perfetta!

0-1 Spelman trova il tempo giusto per la diagonale.

INIZIA IL SECONDO SET

18.00 Primo set a due volte, nella prima fase molto meglio Busto Arsizio che però non ha saputo resistere alla reazione delle tedesche che hanno alzato vertiginosamente le percentuali in difesa.

24-26 Le tedesche difendono alla grande e con Alsmeier trovano l’attacco vincente.

24-25 Spelman colpisce fortissimo in diagonale, il muro tocca ma la palla termina nel campo di Busto.

24-24 Busto difende alla grande, Szakmary forza il colpo da lontanissimo e tira in rete.

23-24 Spelman devastante in diagonale. Set point per le tedesche. Fenoglio chiama il time out.

23-23 ACEEEEEE STEVANOVIIIIIIC!!!!

22-23 Bravissima Gray a trovare una spazio per la parallela!!!!

21-23 Spelman attacca al di sopra le mani del muro!!!

21-22 Servizio lungo di Imoudu!

20-22 Ace Imoudu!!!

20-21 Ancora un errore al servizio di Busto.

20-20 Stevanovic colpisce dal centro!!!!

19-20 Gray attacca senza muro!!!

18-20 Invasione a muro di Busto Arsizio. Mingardi rimane a terra per un problema alla caviglia. La schiacciatrice azzurra è dolorante ed è costretta ad uscire dal campo.

18-19 Ambrosius in diagonale passa tra le mani del muro.

18-18 Bomba di Mingardi out ma c’è il tocco del muro!

17-18 Ottima diagonale di Herrera Blanco!

16-18 Imoudu beffa la difesa delle lombarde con un tocco di seconda.

16-17 Fischiata invasione a Busto Arisizio.

16-16 Errore al servizio delle tedesche.

15-16 Muro di Ambrosius su Gray.

15-15 Errore al servizio di Busto.

15-14 La diagonale di Spelman è out!

14-14 Il muro delle tedesche arriva in ritardo sulla diagonale di Mingardi.

13-14 Spelman passa sopra le mani del muro!!!

13-13 Mingardi trova una gran diagonale.

12-13 Alsmeier servita splendidamente gioca una diagonale che coglie di sorpresa il muro delle lombarde.

12-12 Errore al servizio di Busto.

12-11 Gray è la più lesta a colpire la palla vagante a rete!

11-11 AGOOOOOOST!!!!!!! Che bomba dalla seconda linea!

10-11 Szakmary in contrattacco passa tra le mani del muro.

10-10 Mingardi trova un intelligente mani-out.

9-10 Szakmary piega le mani del muro di Busto.

9-9 Ace Ambrosius! Le tedesche ritrovano la parità.

9-8 Agost dal centro anticipa il muro delle lombarde.

9-7 Pipe prodigiosa di Alsmeier!

9-6 Bolide di Mingardi che piega le mani alla difesa delle tedesche.

8-6 Ace Alsmeier.

8-5 Spelman sale in cielo per tirare una sassata imprendibile in diagonale.

8-4 L’attacco di Herrera Blanco è out ma il videocheck mostra un tocco a rete!

7-4 Bomba in diagonale di Alsmeier.

7-3 MUROOOOOO MINGARDIIIIIIIIIIIIIII

6-3 Gray servita da Mingardi non sbaglia con la parallela!

5-3 Peccato per le lombarde! Difesa di un soffio il pallonetto di Mingardi, Alsmeier gioca una palla senza troppe pretese ma Busto è distratta.

5-2 Busto Arsizio impenetrabile, questa volta Mingardi esagera con la diagonale e sbaglia.

5-1 Szakmary riesce a passare tra le mani del muro dalla seconda linea ma pesta!

4-1 Monster block di Herrera Blanco!!!!!!

3-1 Terribile attacco di Spelman che finisce direttamente al centro della rete.

2-1 Imoudu chiude la porta in faccia al contrattacco di Stevanovic.

2-0 MUROOOO STEVANOVIC!!!

1-0 Subito scambio lunghissimo chiuso dal mani fuori di Mingardi.

SI PARTE

17.30 E’ il momento della presentazione delle squadre.

17.25 Tra 5 minuti inizierà la sfida tra Busto Arsizio e Schwerin valida per la terza giornata di Champions League di volley femminile.

17.20 Marco Fenaglio si affiderà in cabina di regia a Jordyn Poulter che azionerà le bocche di fuoco: Camilla Mingardi, Alessia Gennari e Alexa Gray

17.15 Le tedesche, invece, hanno vinto 3-1 nella gara d’esordio contro la compagine polacca mentre nella seconda sfida hanno perso con lo stesso punteggio contro Scandicci.

17.10 Nella gara d’esordio Busto Arsizio ha perso al tie-break contro Scandicci mentre nella partita di ieri si è imposta, sempre al tie-break contro le polacche del Developres Resovia.

17.05 Si tratta della terza partita del round robin, le due squadre sono appaiate in seconda posizione nel Gruppo A con 3 punti.

17.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live del match di Champions League di volley femminile tra Busto Arsizio e Palmberg Schwerin.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della terza sgiornata del primo round robin del Gruppo A di Champions League femminile. Si sfideranno la Unet E-Work Busto Arsizio e le tedesche del Palmberg Schwerin. Si gioca al Palasport di Scandicci e già per le due formazioni in campo si tratta di una partita decisiva, sono infatti entrambe al secondo posto con 3 punti in classifica a 2 lunghezze dalle toscane che provano la fuga.

Busto Arsizio è reduce da due tie-break il primo perdente contro Scandicci, il secondo vincente contro le polacche del Developres Resovia. Marco Fenaglio si affiderà al forza della batteria delle sue schiacciatrici Camilla Mingardi, Alessia Gennari e Alexa Gray. In cabina di regia la statunitense Jordyn Poulter anche se non è da escludere l’utilizzo in corso d’opera della giovane e talentuosa Asia Bonelli.

Il Palmberg Schwerin nel match di ieri ha lottato a spada tratta prima di perdere in quattro set contro Scandicci. Le ragazze guidate da Felix Koslowski hanno dimostrato una grande solidità difensiva e un’ottima attitudine offensiva in particolare con le schiacciatrici Taylor Agost ed Hayley Spelman oltre alla centrale Lauren Barfield.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della terza giornata del primo round robin del girone A di Champions League femminile tra la Unet E-Work Busto Arsizio e le tedesche del Palmberg Schwerin, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.30. Buon divertimento a tutti.

