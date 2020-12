Volley femminile, Champions League: Busto Arsizio batte il Resovia al tie-break. Prima vittoria delle Farfalle

Busto Arsizio ha sconfitto il Developres Resovia per 3-2 (25-17; 25-22; 19-25; 22-25; 16-14) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. Le Farfalle sono volate sul 2-0 al PalaRiadoli di Scandicci, dove si sta giocando il primo dei due round robin, ma poi si sono fatte riacciuffare dalle polacche. In un tie-break, vibrante e giocato punto a punto, sono riuscite a imporsi e a festeggiare dopo 152 minuti di autentica battaglia.

Le ragazze di coach Marco Fenoglio, ieri sconfitte da Scandicci al tie-break, hanno così raccolto la prima vittoria nella massima competizione europea e si sono issate al secondo posto nella classifica della Pool A. Le lombarde torneranno in campo domani per fronteggiare lo Schwerin in un incontro fondamentale per le sorti del girone, un ulteriore successo sarebbe fondamentale in ottica qualificazione ai quarti di finale (avanzano le vincitrici dei tre gironi e le tre migliori seconde classificate).

Prestazione di lusso da parte dell’opposto Camilla Mingardi (27 punti, 3 aces, 43% in attacco) e della schiacciatrice Alexa Gray (23 punti, 50% in fase offensiva), entrambe ben imbeccate da Jordyn Poulter, brava a mandare in doppia cifra anche la centrale Jovana Stevanovic (10). L’altro martello Alessia Gennari si è fermata a 9 punti (38%), ottima il libero Giulia Leonardi. Al Resovia di coach Stephane Antiga non sono bastate Aleksandra Rasinska (24 punti) e Alexandra Lazic (16), doppia cifra anche per Jelena Blagojevic (15) e Gabriela Polanska (14).

LA CRONACA DELLA PARTITA:

Mingardi e Gennari sono propositive in avvio di primo set (7-5), poi la stessa Gennari supera il muro avversario e Mingardi si inventa un bel vincente da posto 2 per il +4 (11-7). Primo tempo di Stevanovic e mani-out di Gennari per conservare un buon margine (13-10). Si lotta punto a punto, poi le Farfalle mettono il turbo: fast di Herrera Blanco, errore di Van Dyk, vincente di Mingardi ed errore delle avversarie per il 21-15. Un muro di Gennari e un vincente di Mingardi valgono il 23-16, chiude un vincente di Gray da posto 4.

Testa a testa vibrante nelle prime fasi del secondo parziale, poi una fast di Stevanovic e un missile dalla seconda linea di Mingardi valgono il primo break per Busto Arsizio (8-6). Le Farfalle prendono il volo con una parallela di Gray, una pipe di Gennari, un muro di Herrera e il diagonale di Gray (12-8). Le lombarde tengono sempre il pallino del gioco (mani-out di Gennari e muro, 16-13), ma il Resovia non molla mai la presa e rimane sempre a distanza di break (20-18). Il muro di Polanska spaventa le biancorosse (22-21), ma un vincente di Mingardi e un pallonetto di Gray assicurano il 24-21, prima di una perentoria schiacciata della stessa Gray.

Il terzo set è un vibrante testa a testa, dove una scatenata Rasinska tiene a galla il Resovia fino al 10-10. Le polacche piazzano poi l’allungo: fast di Polanska, Kaczmar di seconda, doppio errore di Gennari e parallela di Blagojevic per il +5 (16-11). Busto Arsizio prov ad avvicinarsi con le giocaate di Mingardi e Gray (15-18), ma Rasinska è inarrestabile e così il Resovia riesce a riaprire i giochi.

Busto Arsizio sembra avere perso un po’ di smalto, anche se nel quarto set riesce a tenere botta fino al 9-9. Il Resovia alza poi il ritmo, con un diagonale di Lazic e un ace di Rasinka allunga sul 13-10, ma un’ottima Mingardi e una propositiva Olivotto non mollano (14-15). Blagojevic si inventa pallonetto e free ball del 17-14, Mingardi e Gennari tengono botta (18-17). Un errore al servizio di Busto e una parallela di Rasinka lanciano il Resovia sul 22-19 e il tie-break è a quel punto inevitabile.

Il Resovia prende in mano il pallino del tie-break ed è sempre avanti di uno-due punti fino al 10-8. Poi le polacche commettono un errore e Stevanovic firma l’ace del pareggio (10-10). Gray sale in cattedra con un muro e mani-out (13-13), ma poi sbaglia e si arriva pari a quota 13. Ancora Gray in diagonale regala il primo match-point, ma Lazic lo annulla. Allora fa tutto Camilla Mingardi, con due meravigliosi punti consecutivi che valgono la vittoria.

CLASSIFICA POOL A: Savino Del Bene Scandicci 2 vittorie (5 punti), Unet E-Work Busto Arsizio 1 vittoria (3 punti), SSC Palmerg Schwerin 1 vittoria (3 punti), Developres Resovia 0 vittorie (1 punto).

Foto LM-LPS/Lisa Guglielmi