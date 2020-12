LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: Norvegia favorita, azzurri per la top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile a Kontiolahti (Finlandia), prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi finlandesi si preannuncia un grande spettacolo.

La Norvegia è ovviamente la squadra da battere con Lægreid, Christiansen e i due fratelli Bø. Visto quanto fatto infatti dal Team Norge nelle prime gare, appare quasi scontata questa “nomination”. Attenzione però alla Svezia, che potrebbe sorprendere. La formazione svedese dovrà difendersi in prima frazione con Femling, ma poi andrà all’attacco con Nelin, Ponsiluoma e Samuelsson, vincitore quest’ultimo della prova dell’inseguimento. Non si possono sottovalutare poi i campioni del mondo della Francia che si preparano ad affrontare la prima staffetta priva del loro asso Martin Fourcade, che ha deciso di dire basta. Schieramento molto offensivo in casa transalpina, dal momento che aprirà Jacquelin in prima frazione e avrà tutto l’interesse di alzare i ritmi. In seconda ci sarà Desthieux, poi Fabien Claude e infine Fillon Maillet. In una prova di questo genere non bisogna mai sottovalutare la Germania, che aprirà con Lesser, seguito da Rees, Peiffer e Doll. La Russia spera in una bella prestazione, visto che il podio manca da tempo, mentre va tenuta d’occhio la Bielorussia, che ha alcuni atleti in buona condizione.

Per quanto concerne l’Italia, lo staff tecnico azzurro ha scelto di dare grande fiducia a Didier Bionaz, assegnando lui il lancio. Per il giovane valdostano sarà anche una bella opportunità e responsabilità, visto che dettare il ritmo in apertura non sarà affatto semplice. A seguirlo ci sarà Lukas Hofer, apparso in ottime condizioni di forma e sicuramente il più in forma della truppa tricolore, quindi Thomas Bormolini e Dominik Windisch, che hanno entrambi bisogno di fare gare dopo aver raggiunto i compagni in ritardo per la questione Covid.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta maschile a Kontiolahti (Finlandia), prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.45. Buon divertimento!

