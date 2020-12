LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: la Norvegia domina la scena, ottima Italia in quinta posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 15.15

La Norvegia conquista la staffetta maschile di Kontiolahti 2020 davanti a Svezia e Germania. Una super Italia chiude quinta

VIDEO Staffetta maschile Kontiolahti 2020: highlights e sintesi. Vince la Norvegia, Italia quinta

14.04: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE testuale, un saluto dalla redazione di OA Sport.

14.03: L’obiettivo per l’Italia era un ottavo posto e invece è arrivata una quinta piazza che fa morale. Buoni i segnali per gli azzurri.

14.01: Vince dunque la Norvegia questa staffetta maschile sulle nevi finlandesi. La Svezia giunge in seconda posizione a 39″2 e la Germania conclude in terza a 51″7. L’Italia conclude in quinta piazza a 1’37″0, chiudendo con 8 ricariche. La Francia è ottava 1’56″5.

14.00: Ai 29.3 km Norvegia dunque davanti con 30″9 di margine sulla Svezia e 44″8 sulla Germania. L’Italia va a cogliere un ottimo quinto posto, tenendo conto di tutte le vicissitudini con 8 ricariche utilizzate in totale.

13.58: Johannes Boe deve fare i conti con la rottura di un bastoncino, perdendo un po’ di tempo. Samuelsson comunque è a 30″1, mentre Doll è a 42″6 ai 28.6 km. Windisch è sempre quinto a 1’31″0 e dovrebbe essere in ghiaccio il suo piazzamento. La Francia con Fillon Maillet è nona a 2’00″9 dal vertice.

13.55: Boe trova un altro errore in piedi, ma poi completa la sua serie. Il norvegese dunque conserva 35″5 di margine sullo svedese Samuelsson e 42″3 su Doll. Il Team Norge dunque conquista l’ennesima vittoria. Windisch grandissimo! Ottimo ultimo poligono solo con un errore ed è quinto con 10″ di margine sullo svizzero Hartweg. L’azzurro a 1’33″9.

13.53: Ai 26.8 km Johannes Boe cambia decisamente marcia sugli sci stretti, portando il proprio margine a 28″9 su Doll, ormai braccato da Samuelsson (+29″9). Attenzione al russo Loginov che è quarto a 10″ dal podio, mentre Windisch è settimo a 1’25″3 e l’azzurro perde altri 2″ da Eberhard (sesto). Ci si avvicina all’ultima serie di tiro.

13.51: Ai 26.1 km Johannes Boe forza nuovamente il ritmo sugli sci stretti, con Doll a 24″5. Il tedesco deve guardarsi dal ritrante Samuelsson a 26″8 dalla vetta. Windisch è settimo a 1’15″9 a 10″ dal sesto posto di Eberhard.

13.49: Tre ricariche per Johannes Boe che quindi perde un po’ rispetto al tedesco Doll che trova lo zero (+15″8). Lo svedese Samuelsson, anch’egli con lo zero, a 24″5, mentre l’Italia con Windisch con due errori è settimo a 1’08″4.

13.47: Ai 24.3 km Johannes Boe ha un margine di 38″2 di margine sul tedesco Doll e 46″3 sullo svedese Samuelsson. Windisch è settimo a 1’13″5 e l’azzurro perde un po’ dall’austriaco Eberhard.

13.45: Johannes Boe fa il vuoto ai 23.6 con 34″2 di margine sul tedesco Doll e 41″6 sullo svedese Samuelsson. Windisch 7° nella scia dell’austriaco Eberhard a 1’05″8.

13.44: Al termine della terza frazione la Norvegia comanda con 23″9 sulla Germania e 40″7 sulla Svezia, grande frazione di Ponsiluoma. Italia settima a 58″1 con gli azzurri che sono tra i Paesi ad aver sparato meglio. Ci sarà Windisch in questa chiusura.

13.42: Ai 21.8 km Tarjei Bø porta a 20″8 il proprio margine su Peiffer e a 44″6 sullo svedese Ponsiluoma, in grande evidenza. Bormolini è settio in scia a Leinter e a 14″ dal podio. Deve stringere i denti l’azzurro.

13.40: Ai 21.1 km Tarjei Bø comanda con 18″7 sul tedesco Peiffer e con 44″6 sul russo Latyoiv. Mentre Bormolini è settimo a 55″1 con l’austriaco Leitner e a 11″ dal podio.

13.37: Tarjei Bø si concede un errore in piedi, mantenendo un margine di 16″9 su Peiffer, anch’egli con un bersaglio mancato in piedi. Bravissimo Bormolini che commette solo un errore in piedi è sesto a 49″2.

13.35: Ai 19.3 km Tarjei Bø sempre più solo in testa, con 15″3 di margine sul tedesco Peiffer e 28″8 sul russo Latypov, braccato dall’austriaco Leitner e dallo svizzero Finello. In sesta posizione Ponsiluoma a 53″5, con Bormolini che tenacemente tiene il passo.

13.33: Tarjei Bø ha fatto il vuoto, con 13″3 di margine sul tedesco Peiffer. Il russo Latypov è terzo a 27″0, braccato dall’austriaco Leitner e dallo svizzero Finello. Bormolini e Ponsiluoma in coppia (settimo-sesto) a poco più di 50″.

13.32: Male la Francia con tre errori di Claude e quindi 12° a 1’32″4.

13.30: Dopo la quinta serie al poligono, Boe fa il vuoto con lo zero a terra, 8″0 di margine su Peiffer e 25″1 sul russo Latypov. Grande poligono del norvegese. Bravissimo Bormolini! Serie perfetta a terra e ora 6° a 44″5.

13.29: Coppia di testa che si conferma ai 16.8 km con Boe al comando e con 1″2 di vantaggio su Peiffer. Bormolini è decimo a 42″5, che perde un po’ di terreno dalla testa. Il francese Claude è 12° a 56″8, che prova a rimontare.

13.28: Ai 16.1 km Boe è in testa con 1″2 su Lesser e 16″0 sullo svizzero Finello. Decimo Bormolini a 37″7 dal vertice.

13.27: Ci sarà Thomas Bormolini per l’Italia, dopo l’ottima prova di Hofer, mentre per la Norvegia c’è Tarjei Bø (vincitore della sprint di questa settimana) che potrebbe completare l’opera e uccidere questa gara. La Germania punta su Peiffer, mentre la Francia attardata di 57″3 dalla vetta.

13.25: Al cambio, la Norvegia guida con 3″5 sulla Germania e 9″2 sulla Svizzera. L’Italia con Hofer è ottava a 34″4 con un grande ultimo giro dell’altoatesino.

13.22: Ai 14.3 km Christiansen prova a forzare. A 3″1 il tedesco Rees e a 10″1 lo svizzero Weger. Hofer e Nelin procedono praticamente a braccietto in decima piazza.

13.21: Ai 13.6 comanda la Norvegia con Christiansen a precedere il tedesco Rees di 2″9 e di 10″4 il ceco Moravec. Hofer è 10° a 37″0 dal vertice, con lo svedese Nelin a precederlo di 1″7.

13.20: Si ridesta anche la Fracia con Desthieux a 49″9 dalla vetta (1 solo errore in piedi).

13.19: Rees balza in testa con due ricariche a precedere Moravec (immacolato al poligono) di 0″5. Christiansen con due ricariche è terzo a 3″9, mentre Hofer 11° a 36″4, con un un errore e bravissimo nella ricarica.

13.16: Bene Hofer sugli sci che si conferma in palla. Altrettanto convincente lo svedese Nelin, nono a 29″1. Perde terreno Desthieux ora a 1’02″0. Si va al quarto poligono.

13.14: Agli 11.9 km Christiansen, Bocharnikov e Rees comandano. I tre atleti sembrano in gestione, mentre Hofer è 14° a 45″4.

13.12: Agli 11.1 km solito terzetto davanti con Bielorussia, Norvegia e Germania. Hofer a 46″0 dalla vetta, con l’azzurro che sta cercando di recuperare terreno. Anche la Frnaica con Desthieux a 59″2 cerca di rientrare.

13.11: Dopo il terzo poligono in vetta la Bielorussia con 1 errore a precedere di 0″3 con due ricariche e 0″8 su Rees con 4 ricariche. Bene Hofer che un ottimo uso della ricarica è ora 15° a 49″9.

13.08: Ai 9.3 km Christiansen comanda sempre con 1″0 su Bocharnikov e 1″8 su Rees. Si è formato dunque un terzetto in testa, mentre Hofer è 14° a 57″0. Da sottolineare la prestazione di Nelin (10°) a 34″9, in grande rimonta.

13.06: Buona la chiosa di Bionaz e ora in pista per l’Italia c’è Lukas Hofer che può andare a recuperare posizioni. Agli 8.6 km il norvegese Christiansen è in testa con 0″8 sul bielorusso Bocharnikov e 1″3 sul tedesco Rees. Decimo lo svedese Nelin a 39″8, mentre Hofer è 14° a 55″7.

13.04: Comanda la Norvegia con 0″3 di margine sulla Bielorussia e 0″9 sulla Germania. Grande ultimo giro di Lesser, mentre la Svezia è 13ma a 39″3, Bionaz al cambio è 16° a 54″8. Francia a 1’03″4 in 19ma piazza.

13.02: Ai 6.8 km Laegreid prende la vetta, a precedere Bielorussia (+0″2), USA (+4″4) e il tedesco Lesser a 5″9. Bionaz è 18° a 54″2, mentre Jacquelin è a 1’07″4.

13.00: Ai 6.1 km Doherty comanda con 2″4 su Labastau e 4″2 su Laegreid. Si mette bene per la Norvegia, visto il disastro della Francia al poligono in piedi. Bene Bionaz 17° a 51″8 dalla vetta.

12.58: Doherty (Usa) davanti a tutti con 6″4 di vantaggio sul bielorusso Lbastau e 10″1 sul norbegese Laegreid a 10″1. Malissimo il francese Jacquelin con un 3+3, Bionaz 17° a 48″6.

12.56: Jacquelin comanda sempre ai 4.3 km a precedere il norvegese Laegreid. Coppia di testa in fuga, con l’ucraino Pryma a 6″3, mentre prova a rientrare il tedesco Lesser (gravato di un errore a terra) quinto a 9″7. Bionaz 21° a 41″9 e senza riferimenti farà fatica a rientrare.

12.54: Ai 3.6 km Jacquelin comanda con 0″5 su Laegreid (Norvegia) e 3″1 Pryma (Ucraina). Seguono Russia a 3″9, Stati Uniti a 4″3. 21° Bionaz a 34″4.

12.52: Dopo il primo poligono la Russia con Eliseev davanti a tutti con 1″5 di vantaggio sul francese Jacquelin e 3″9 sull’ucraino Pryma. Laegreid è quarto a 4″2. Lo svedese Flemling con tre errori (+28″4) e Bionaz 22° con due errori a 29″5.

12.50: Ci si approccia al primo poligono (a terra).

12.49: Al riferimento degli 1.8 km Laegreid (Norvegia) tira sempre le fila con Komatz (Austria) e Jacquelin (Francia) a tallonarlo. Bionaz decimo.

12.48: Laegreid forza, Austria, Germania inseguono. 13° Bionaz al passaggio dell’1.1 km, nel frattempo da segnalare una caduta dell’atleta svizzero.

12.47: Norvegia fa sbito il ritmo davanti a tutti.

PARTITI!!

12.45: In prima frazione per l’Italia ci sarà il giovane Bionaz, mentre per la Norvegia aprirà il giovane Laegreid, la Francia con Jacquelin, la Germania con Lesser e la Svezia con Femling. 24 squadre al via.

12.41: Per quanto riguarda l’Italia, Lukas Hofer (0+0+2+2) è quello che è piaciuto maggiormente: l’altoatesino, 16°, è piaciuto nonostante i pesantissimi quattro errori distribuiti equamente nelle due serie in piedi. A metà gara si è trovato addirittura in seconda posizione con ambizioni di vittoria, grazie a una partenza con doppio zero. La strada è quella giusta.

12.38: Si sta effettuando l’azzeramento in questo momento, prima dello start dalle 12.45.

12.34: Svezia, infatti, da osservare con attenzione per lo stato di forma del suo leader, ovvero Sebastian Samuelsson che con un (0+0+0+1) ha finalmente conquistato la prima vittoria in carriera nell’inseguimento. Un successo da lungo atteso per lo svedese. L’esplosione olimpica di PyeongChang 2018, dove ottenne un’inattesa medaglia d’argento proprio in questa tipologia di gara, oltre l’incredibile oro in staffetta, non era stata confermata nelle due stagioni seguenti con il magro bottino di un solo podio.

12.31: Come si è visto nelle gare individuali, minimizzare gli errori sarà determinante: da un lato la Norvegia fa paura, dall’altro la Svezia è in grande forma per la condizione che hanno potuto portare avanti a differenza di altre realtà come l’Italia.

12.28: A seguirlo ci sarà Lukas Hofer, apparso in ottime condizioni di forma e sicuramente il più in forma della truppa tricolore, quindi Thomas Bormolini e Dominik Windisch, che hanno entrambi bisogno di fare gare dopo aver raggiunto i compagni in ritardo per la questione Covid.

12.25: Per quanto concerne l’Italia, lo staff tecnico azzurro ha scelto di dare grande fiducia a Didier Bionaz, assegnando lui il lancio. Per il giovane valdostano sarà anche una bella opportunità e responsabilità, visto che dettare il ritmo in apertura non sarà affatto semplice.

12.22: In seconda ci sarà Desthieux, poi Fabien Claude e infine Fillon Maillet. In una prova di questo genere non bisogna mai sottovalutare la Germania, che aprirà con Lesser, seguito da Rees, Peiffer e Doll. La Russia spera in una bella prestazione, visto che il podio manca da tempo, mentre va tenuta d’occhio la Bielorussia, che ha alcuni atleti in buona condizione.

12.19: Non si possono sottovalutare poi i campioni del mondo della Francia che si preparano ad affrontare la prima staffetta priva del loro asso Martin Fourcade, che ha deciso di dire basta. Schieramento molto offensivo in casa transalpina, dal momento che aprirà Jacquelin in prima frazione e avrà tutto l’interesse di alzare i ritmi.

12.16: Attenzione però alla Svezia, che potrebbe sorprendere. La formazione svedese dovrà difendersi in prima frazione con Femling, ma poi andrà all’attacco con Nelin, Ponsiluoma e Samuelsson, vincitore quest’ultimo della prova dell’inseguimento.

12.13: La Norvegia è ovviamente la squadra da battere con Lægreid, Christiansen e i due fratelli Bø. Visto quanto fatto infatti dal Team Norge nelle prime gare, appare quasi scontata questa “nomination”.

12.10: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile a Kontiolahti (Finlandia), prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi finlandesi si preannuncia un grande spettacolo.

Il programma e la startlist della staffetta maschile – Le classifiche di Coppa del Mondo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile a Kontiolahti (Finlandia), prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi finlandesi si preannuncia un grande spettacolo.

La Norvegia è ovviamente la squadra da battere con Lægreid, Christiansen e i due fratelli Bø. Visto quanto fatto infatti dal Team Norge nelle prime gare, appare quasi scontata questa "nomination". Attenzione però alla Svezia, che potrebbe sorprendere. La formazione svedese dovrà difendersi in prima frazione con Femling, ma poi andrà all'attacco con Nelin, Ponsiluoma e Samuelsson, vincitore quest'ultimo della prova dell'inseguimento. Non si possono sottovalutare poi i campioni del mondo della Francia che si preparano ad affrontare la prima staffetta priva del loro asso Martin Fourcade, che ha deciso di dire basta. Schieramento molto offensivo in casa transalpina, dal momento che aprirà Jacquelin in prima frazione e avrà tutto l'interesse di alzare i ritmi. In seconda ci sarà Desthieux, poi Fabien Claude e infine Fillon Maillet. In una prova di questo genere non bisogna mai sottovalutare la Germania, che aprirà con Lesser, seguito da Rees, Peiffer e Doll. La Russia spera in una bella prestazione, visto che il podio manca da tempo, mentre va tenuta d'occhio la Bielorussia, che ha alcuni atleti in buona condizione.

Per quanto concerne l'Italia, lo staff tecnico azzurro ha scelto di dare grande fiducia a Didier Bionaz, assegnando lui il lancio. Per il giovane valdostano sarà anche una bella opportunità e responsabilità, visto che dettare il ritmo in apertura non sarà affatto semplice. A seguirlo ci sarà Lukas Hofer, apparso in ottime condizioni di forma e sicuramente il più in forma della truppa tricolore, quindi Thomas Bormolini e Dominik Windisch, che hanno entrambi bisogno di fare gare dopo aver raggiunto i compagni in ritardo per la questione Covid.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta maschile a Kontiolahti (Finlandia), prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.45. Buon divertimento!

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: LaPresse