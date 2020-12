LIVE Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta dal profumo di esame di maturità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Olimpia Milano, match valevo per la tredicesima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Si completa la seconda settimana con il doppio impegno europeo per la squadra di coach Ettore Messina, che si trova alla quinta partita in dieci giorni tra coppa e campionato e che è reduce dalla vittoria di Mosca contro il Khimki.

Milano si appresta a vivere un match importante contro una delle corazzate della competizione e che sta dimostrando il suo valore con l’attuale primo posto in classifica. Vincere a Barcellona avrebbe i contorni dell’impresa, soprattutto farlo senza Sergio Rodriguez, già assente in quel di Mosca. Sarà la grande partita di Malcolm Delaney, ex della serata che non si è lasciato nel migliore dei modi con il club catalano

Una vera e propria corazzata il Barcellona di Sarunas Jasikevicius. Da Nick Calathes a Nikola Mirotic, passando per Thomas Heurtel e Cory Higgins. Il tutto senza dimenticare giocatori come Kyle Kuric ed Adam Hanga. Un Barcellona primo in Eurolega, ma terza nella Liga dove ha già perso tre partite, l’ultima in casa per 100-90 contro il Valencia, mentre le altre sono arrivate in trasferta con Murcia e Baskonia.

La palla a due di Barcellona-Olimpia Milano, match valevole per la tredicesima giornata dell’Eurolega 2020-2021, è in programma alle ore 21.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

