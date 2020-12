Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare l’esame Barcellona

Esame di spagnolo per l’Olimpia Milano nella secondo impegno settimanale in Eurolega. La squadra di Ettore Messina vola da Mosca a Barcellona per affrontare proprio i catalani nel match valevole per la tredicesima giornata. Un’Olimpia reduce dalla vittoria contro il Khimki e si appresta a vivere un match importante contro una delle corazzate della competizione e che sta dimostrando il suo valore con l’attuale primo posto in classifica.

Come detto Milano arriva da un fondamentale successo in terra russa, trascinata da uno strepitoso Shavon Shields, che ha stabilito il suo career high con 26 punti. Prestazione davvero eccezionale dell’americano, assolutamente dominante in attacco e fondamentale anche in difesa nell’ultimo quarto. Difesa che Messina ha sottolineato essere decisiva per una vittoria che ha rilanciato Milano, salita ora al quinto posto con un record di 7-4.

Loading...

Loading...

Vincere a Barcellona avrebbe i contorni dell’impresa, soprattutto farlo senza Sergio Rodriguez, già assente in quel di Mosca. Sarà la grande partita di Malcolm Delaney, ex della serata che non si è lasciato nel migliore dei modi con il club catalano. Un duello a distanza con Nick Calathes, acquisto di spessore nel mercato estivo dei catalani. Se Milano presenta un roster profondo e competitivo, impressionante è quello del Barcellona, visto che la riserva di Calathes si chiama Thomas Heurtel e c’è anche Cory Higgins insieme a loro. Tutto senza dimenticare un certo Nikola Mirotic o altri ottimi giocatori come Kyle Kuric ed Adam Hanga.

Quella di domani sera, però, sarà la sfida tra coloro che siedono in panchina. Da una parte una leggenda come Ettore Messina e dall’altra uno che vuole raggiugere questo status come Sarunas Jasikevicius. Il coach lituano ha sposato il progetto Barcellona dopo gli straordinari anni al Khimki e ha approcciato benissimo a questa nuova avventura, sapendo gestire al meglio un roster di campioni. Messina sa di avere il difficile compito di riportare Milano tra le grandi d’Europa e il cammino intrapreso da questa Olimpia sembra essere quello giusto, ma passa anche da esami come quello al Palau Blaugrana.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo