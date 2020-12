LIVE Barcellona-Olimpia Milano 87-71, Eurolega basket in DIRETTA: crollo milanese nel finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Loading...

Loading...

19 punti per Mirotic e 16 per Abrines. Non bastano a Milano i 23 di Delaney.

FINISCE QUI! Punteggio anche troppo severo per quello che si è visto in campo per almeno 35 minuti. Un pazzesco parziale di 19-0 ha fatto la differenza per i padroni di casa.

87-71 Due liberi di Davies.

85-71 Due liberi di Delaney. Ormai è finita.

85-69 Due liberi di Mirotic.

83-69 Tripla di Calathes.

80-69 Milano è propria crollata nel finale. Davies ne segna due facili in contropiede.

78-69 Schiacciata di Davies. 1.20 alla fine.

Fallo in attacco di Hines e cala il sipario sul match.

76-69 Tripla di Higgins.

Altro brutto attacco milanese che sta soffrendo la zona del Barca.

9-0 di parziale del Barcellona che prova l’allungo decisivo.

73-69 Tripla pesantissima dall’angolo di Higgins. Timeout per Messina.

Altro attacco senza canestro per Milano.

70-69 Il Barcellona firma il sorpasso con Davies.

68-69 Stoppata irregolare di Hines sull’appoggio al vetro di Mirotic.

66-69 Penetrazione vincente di Calathes.

64-69 Due liberi di Delaney

64-67 Due facili per Mirotic. Ultimi cinque minuti.

62-67 Schiacciata di Davies.

Timeout immediato per il Barcellona.

60-67 DELANEY TRIPLAAAAAAAAA! Sei minuti alla fine.

60-64 Fantastico canestro di Shields in secondo tempo.

60-62 Un solo libero per Tarczewski.

FINISCE IL TERZO QUARTO! Milano è ancora avanti quando si entra negli ultimi dieci minuti.

60-61 TARCZEWSKI! Schiacciata imperiosa anche per lui.

60-59 Schiacciata mostruosa di Smits in faccia a Datome. Ultim tiro di Milano.

58-59 Due facili di Shields dopo un gran rimbalzo offensivo.

58-57 Due liberi e primi punti per Gigi Datome.

58-55 Appoggio al vetro di Oriola dopo il rimbalzo offensivo.

54-55 Gancio di Hanga.

52-55 PUNTER! TRIPLAAA!

52-52 Tripla di Hanga. Parità. Quattro minuti a fine terzo quarto.

49-52 Un solo libero per Punter.

49-51 Dentro il libero dello spagnolo.

48-51 Canestro incredibile di Mirotic con un dubbio fischio su Hines.

46-51 LA RISPOSTA DI DELANEY!

46-48 Tripla dall’angolo di Higgins dopo l’ennesima dormita difensiva su rimessa di Milano.

43-48 TRIPLA DI MICOV!

43-43 Piazzato dall’angolo di Abrines.

Stoppata pazzesca di LeDay su Higgins. Sicuramente la rivedremo nella Top-10 della settimana.

41-43 Jumper di Mirotic.

Riprende la partita

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Fantastica seconda frazione dell’Olimpia, che si presenta avanti all’intervallo. Tredici punti per Malcolm Delaney.

39-43 MICOV! TRIPLA MOSTRUOSA SULLA SIRENA!

39-40 Due liberi di Mirotic. Ultimo possesso per Milano.

37-40 Fantastico arresto e tiro di Delaney. 30 secondi alla fine.

37-38 Shields con due punti in penetrazione.

37-36 Mirotic replica con lo stesso canestro del serbo.

35-36 Gran taglio di Micov che trova l’appoggio al ferro.

35-34 Arresto e tiro di Higgins.

33-34 SHIELDS! SORPASSO DI MILANO!

33-31 Milano dorme sulla rimessa del Barca e Higgins segna facile.

31-31 2/2 dalla lunetta di Delaney.

31-29 Schiacciata di Abrines.

29-29 MICOV! TRIPLAAAAA! Timeout di Jasikevicius

29-26 Tre liberi di Delaney. 5.40 all’intervallo.

29-23 Tripla dall’angolo di Delaney.

29-20 Schiacciata in contropiede di Davies.

27-20 Jumper di Davies dalla media.

25-20 Due liberi per Davies.

23-20 Punter segna in contropiede. Milano sul -3.

23-18 Dentro anche il libero supplementare.

23-17 Tap in offensivo di Brooks che trova anche il fallo di Davies. Subito timeout di Jasikevicius.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Barcellona partito fortissimo e Milano che ha saputo reagire, nonostante l’ultima tripla di Kuric.

23-15 Risponde il solito Kuric con la tripla frontale (sta tirando con oltre il 60% in stagione).

20-15 Tripla di Shields!

20-12 Un solo libero per Higgins.

19-12 Tap in offensivo di Hines. Un minuto alla fine del primo quarto

19-10 Un libero per Brooks.

19-9 Tripla strepitosa di Kuric.

16-9 Due punti facili di Hines.

16-7 Dentro il libero di Davies.

15-7 Pazzesco canestro di Davies che trova anche il fallo di Hines.

13-7 Schiacciata di Davies in libertà.

11-7 Tripla dall’angolo di Delaney con anche un fallo enorme di Oriola non fischiato incredibilmente dagli arbitri.

11-4 Altri due di Hines.

11-2 Splendido canestro di Hines in penetrazione. Si sblocca Milano.

11-0 Dominio assoluto del Barcelloa. Higgins appoggia il +11.

9-0 Oriola segna con il fallo di Micov. Il lungo del Barca sbaglia il libero supplementare.

7-0 Mirotic strappa il rimbalzo offensivo e segna. Grande avvio degli spagnoli

5-0 Tripla frontale di Abrines!

Messina chiama già timeout dopo due minuti e dopo due palle perse consecutive per Milano.

2-0 Primo canestro del match per Mirotic.

21.00: SI COMINCIA!

20.56: Questi i quintetti

Barcellona: Calathes, Higgins, Abrines, Mirotic, Oriola

Milano: Delaney, Punter, Shields, LeDay, Tarczewski

20.52: Nei 20 precedenti, il Barcellona comanda 11-9, 8-6 in Eurolega. Milano ha espugnato per due sole volt

20.47: Le parole di Ettore Messina a presentare la sfida “Affrontiamo una squadra dotata di enorme talento e grande organizzazione tattica. Venendo da una sconfitta, la troveremo supermotivata e superconcentrata. Siamo perfettamente consapevoli della difficoltà del compito che ci attende. Circolazione di palla e transizione difensiva saranno due degli aspetti cui prestare maggiore attenzione. Al tempo stesso, è bello sfidare una delle grandi favorite per la conquista del titolo”.

20.45: Sarà la sfida tra coloro che siedono in panchina. Da una parte una leggenda come Ettore Messina e dall’altra uno che vuole raggiugere questo status come Sarunas Jasikevicius.

20.42: Vincere a Barcellona avrebbe i contorni dell’impresa, soprattutto farlo senza Sergio Rodriguez, già assente in quel di Mosca. Sarà la grande partita di Malcolm Delaney, ex della serata che non si è lasciato nel migliore dei modi con il club catalano.

20.38: Milano arriva da un fondamentale successo in terra russa contro il Khimki, trascinata da uno strepitoso Shavon Shields, che ha stabilito il suo career high con 26 punti.

20.33: Un’Olimpia reduce dalla vittoria contro il Khimki e si appresta a vivere un match importante contro una delle corazzate della competizione e che sta dimostrando il suo valore con l’attuale primo posto in classifica.

20.30: Buonasera cominciamo la diretta di Barcellona-Olimpia Milano

La presentazione della sfida

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Olimpia Milano, match valevo per la tredicesima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Si completa la seconda settimana con il doppio impegno europeo per la squadra di coach Ettore Messina, che si trova alla quinta partita in dieci giorni tra coppa e campionato e che è reduce dalla vittoria di Mosca contro il Khimki.

Milano si appresta a vivere un match importante contro una delle corazzate della competizione e che sta dimostrando il suo valore con l’attuale primo posto in classifica. Vincere a Barcellona avrebbe i contorni dell’impresa, soprattutto farlo senza Sergio Rodriguez, già assente in quel di Mosca. Sarà la grande partita di Malcolm Delaney, ex della serata che non si è lasciato nel migliore dei modi con il club catalano

Una vera e propria corazzata il Barcellona di Sarunas Jasikevicius. Da Nick Calathes a Nikola Mirotic, passando per Thomas Heurtel e Cory Higgins. Il tutto senza dimenticare giocatori come Kyle Kuric ed Adam Hanga. Un Barcellona primo in Eurolega, ma terza nella Liga dove ha già perso tre partite, l’ultima in casa per 100-90 contro il Valencia, mentre le altre sono arrivate in trasferta con Murcia e Baskonia.

La palla a due di Barcellona-Olimpia Milano, match valevole per la tredicesima giornata dell’Eurolega 2020-2021, è in programma alle ore 21.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo