LIVE Atalanta-Midtjylland 1-1, Champions League in DIRETTA: i bergamaschi sbattono contro il muro dei danesi. Romero risponde a Scholz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions League se… Tutte le combinazioni e i risultati

Loading...

Loading...

Calcio, Champions League 2020-2021: vittoria dell’Inter, pareggio dell’Atalanta. Tonfo del Real Madrid

VIDEO Atalanta-Midtjylland 1-1: highlights, gol e sintesi. Punto prezioso per gli orobici

Grazie per essere rimasti con noi durate tutto l’arco di questa Diretta LIVE: buon proseguimento di serata con le news, gli approfondimenti e le cronache di OA Sport.

LE PAGELLE DEL MATCH

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 6; Palomino 5,5 (dal 68′ Toloi 6), Romero 7, Djimsiti 5,5; Hateboer 6,5, Freuler 5,5 (dal 68′ De Roon 6), Pessina 5,5, Gosens 5,5 (dall’86 Ruggeri sv); Gomez 5 (dal 46′ Ilicic 6); Muriel 5 (dal 68′ Traorè 6,5), Zapata 4,5.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen 6; J. Andersson 6, James 6,5, Scholz 7, Paulinho 5,5; Onyeka 6,5, Hoegh 5,5; Dreyer 6,5 (dall’82 Isaksen sv), Anderson 6, Mabil 6,5 (dal 67′ Vibe 5,5); Kaba 7 (dall’82’ Madsen sv)

FINISCE QUI: Atalanta-Midtjylland 1-1.

90’+5 Romero ci prova ancora di testa, in proiezione offensiva: il suo avvitamento porta solo la palla a spegnersi sul fondo.

90’+4 L’Atalanta prova con il passaggio dell’Ave Maria: Ruggeri prova con un tracciante profondo. Fa buona guardia la difesa ospite.

90’+3 Pessima imbucata di Pessina per Traorè: la palla si perde sul fondo. Respira il Midtjylland.

90’+2 Allontana Scholz di testa: granitico.

90’+1 Pessina viene steso da James sul lato corto sinistro dell’area di rigore: salgono le torri bergamasche.

90′ E’ il momento del recupero: ci saranno 5′ minuti di extratime.

90′ Dopo essere stato ammonito Paulinho va a concludere l’azione dei danesi nata dagli sviluppi di un calcio d’angolo: la sua conclusione termina larga, sul fondo.

88′ Zapata commette fallo in attacco aiutandosi in area di rigore con un braccio nel tentativo di controllare la palla. Riprende il gioco con il possesso ora a favore del Midtjylland.

86′ Fuori Gosens e dentro Gosens: la Dea completa i suoi 5 cambi a disposizione, con quest’ultimo avvicendamento.

85′ A testa bassa adesso l’Atalanta, gli ospiti si difendono stringendo le maglie in difesa.

82′ Due sostituzioni per il Midtjylland: fuori Kaba e Dreyer, dentro al loro posto Madsen e Isaksen.

81′ Assedio dell’Atalanta ora: Ilicic prova il cross per Zapata, che non arriva in spaccata.

79′ ROOOOOOOOOOOOMERO PER L’1-1 DELLA DEA! Atalanta-Midtjylland 1-1: cross di Hateboer e Romero, con uno stacco imperioso, mette la palla alle spalle di Hansen, che non può nulla. La impattano i bergamaschi che ora proveranno a vincerla.

77′ Intensifica il ritmo l’Atalanta, con un Traorè che in questo momento prova a caricarsi la squadra sulle spalle.

74′ Altro errore di Zapata, che stasera sta vivendo proprio una serata pessima.

72′ Azione dei bergamaschi con Gosens al tiro dalla sinistra: piattone che, impattato male dal tedesco, finisce altissimo.

69′ Punizione per l’Atalanta dai 23 m, con palla spostata sul settore di destra. Ci prova Ilicic col suo sinistro: barriera piena.

68′ Arriva addirittura un triplo cambio per Gasperini: fuori Palomino, Muriel e Freuler, dentro al loro posto Toloi, Traorè e De Roon.

65′ Si preparano dei cambi per l’Atalanta.

63′ CLAMOROSA TRAVERSA DEL MIDTJYLLAND: KABA CON UN COLPO DI TACCO IN ANTICIPO SU SPORTIELLO HA COLPITO IL MONTANTE SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER. Trema l’Atalanta vicina alla seconda capitolazione nel match, l’azione però era viziata da una posizione di fuorigioco.

62′ Oltre a Djimsiti, viene ammonito in questo momento anche Romero in questo momento: la difesa dell’Atalanta deve fare molta attenzione.

62′ Da Liverpool arriva intanto la notizia del vantaggio dei Reds sull’Ajax.

60′ Scocca intanto l’ora di gioco, mentre Scholz anticipa Ilicic uscendo in bello stile.

58′ Hoegh pasticcia nel controllo di un pallone che sembrava ampiamente suo: l’Atalanta torna a guadagnare metri affacciandosi ai confini dell’area di rigore degli avversari.

55′ Si riparte.

54′ Problema al ginocchio proprio per Onyeka, probabilmente anche un po’ stanco. Gioco fermo in questo momento.

54′ Onyeka chiude tutto: Zapata non riesce in nessun modo a eludere la marcatura della retroguardia ospite.

52′ I padroni di casa cercano con una manovra perimetrale di avvolgere il Midtjylland.

49′ Aumenta ora la pressione della Dea, che sembra aver tratto beneficio dall’ingresso del suo fantasista sloveno.

46′ Subito calcio d’angolo per i bergamaschi: nessun problema per Hansen nel fare sua la palla.

46′ Primo cambio per Gasperini: entra Ilicic, esce – un evanescente – Gomez.

COMINCIA LA RIPRESA: E’ L’ATALANTA A BATTERE IL CALCIO D’INIZIO DI QUESTO SECONDO TEMPO.

Ora l’intervallo: mentre fra gli atalantini inizia a scaldarsi Ilicic.

45′ SI VA AL RIPOSO SENZA RECUPERO: Atalanta-Midtjylland 0-1.

43′ Onyeka può gestire il pallone per il Midtjylland. I danesi tornano a proporsi in avanti dopo una decina di minuti.

42′ Altro tiro di Zapata e altra conclusione che ha il torto di essere centrale.

40′ Tiro di Muriel appena dentro l’area di rigore: Hansen blocca comodamente.

38′ Zapata: per ora non sembra essere la sua serata. Il colombiano sbaglia la rifinitura per Pessina sciupando un’altra buona chance.

35′ Gomez cerca spazio al limite dell’area: l’argentino però non riesce a trovare l’imbucata giusta per qualche compagno.

32′ Pessina si trova in area, prova a incrociare…palla a lato del palo di qualche metro.

31′ Mabil ci prova: la palla arriva facile facile fra le mani di Sportiello.

30′ Fallo bruttissimo adesso di Djimsiti proprio ai danni di Kaba: punizione per il Midtjylland, dai 25 metri.

27′ Ammonito Kaba intanto per un brutto fallo ai danni di Romero: è il primo giocatore a finire sulla lista dei cattivi.

24′ Atalanta imbrigliata dal Midtjylland: gli ospiti, dopo essere passati in vantaggio, attendono nella loro trequarti in maniera attenta disinnescando per ora senza troppi patemi le avanzate degli uomini di Gasperini.

21′ Riesce ad allontanare il Midtjylland partendo in contropiede addirittura con Anderson, che però poi perde palla commettendo fallo nella metà campo atalantina.

21′ Calcio d’angolo per i bergamaschi.

19′ Zapata ci prova ancora con un’azione di forza, ma la retroguardia danese tiene botta allontanando.

16′ La reazione dell’Atalanta si traduce in un colpo di testa da parte di Romero sugli sviluppi di una punizione dalla destra che viene comodamente bloccato da Hansen.

13′ MIDTJYLLAND IN VANTAGGIO CON SCHOLZ. Atalanta-Midtjylland 0-1: sponda di Kaba per l’accorrente compagno che di controbalzo tira freddando un incolpevole Sportiello.

12′ Ancora Zapata: questa volta la sua conclusione dell’attaccante finisce docile fra le mani di Hansen. L’azione viene però “annullata” venendo ravvisato un fuorigioco di partenza da parte del sudamericano.

10′ ZAPATA SI MANGIA UN GOL GIA’ FATTO: il colombiano non riesce a calciare in maniera corretta sul traversone basso di Muriel, che sul lato corto dell’area di rigore aveva seminato il panico.

8′ Salvataggio clamoroso di Djimsiti: il difensore atalantino chiude con una brillante scivolata il tentativo di passaggio in mezzo di Dreyer per l’accorrente Mabil.

5′ Ci prova Anderson per gli ospiti: Sportiello è attento nel bloccare.

3′ Hateboer prova ad andare in profondità, ma la difesa danese fa buona guardia.

2′ Inizio proiettato in avanti del Midtjylland che prova a mettere pressioni ai padroni di casa.

SI COMINCIA! CALCIO D’INIZIO AFFIDATO AL MIDTJYLLAND.

h 20.58 Inno della Champions League, foto di rito e poi il sorteggio: a breve si comincia.

h 20.55 Iniziano le operazioni di accesso al campo delle compagini e della squadra arbitrale.

h 20.50 Atalanta e Midtjylland tornano negli spogliatoi per ricevere le ultime indicazioni tattiche dai loro allenatori.

h 20.45 Un quarto d’ora all’inizio del match.

h 20.40 Le squadre intanto sono in campo per il riscaldamento.

h 20.35 Attacco “pesante” per gli orobici: il Papu Gomez avrà infatti il compito di ispirare la coppia tutta “Made in Colombia” formata da Muriel e Zapata.

h 20.30 Occasione da non sciupare per la “Dea” del Gasp: 3 punti contro la compagine danese avvicinerebbero una volta di più gli ottavi di finale, in attesa di capire quale sarà l’esito del match fra Liverpool e Ajax.

h 20.00 Arrivano le formazioni ufficiali del match

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pessina, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; J. Andersson, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Hoegh; Dreyer, Anderson, Mabil; Kaba

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta-Midtjylland match della Champions League 2020-21 che si terrà il primo dicembre, i bergamaschi vanno a caccia di una vittoria che li avvicini al passaggio del turno.

Dopo lo straordinario successo della scorsa settimana a Liverpool, 0-2 contro i Reds (grazie ai gol di Ilicic e Gosens), la “Dea” (7 punti raccolti sin qui) torna nuovamente in scena sul massimo palcoscenico europeo per accogliere al Gewiss Stadium i danesi del Midtjylland (0 punti), sin qui “la cenerentola” del Girone D di cui fanno parte anche gli uomini di Klopp (9 punti) e l’Ajax (7 punti) che si sfideranno in contemporanea alla contesta fra gli orobici e i nordeuropei.

Per la banda di Gasperini, l’obiettivo è uno solo: vincere, ripetendo magari il meraviglioso match dell’andata, quando Gomez e compagni si imposero per 0-4 alla MCH Arena di Herning.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Atalanta-Midtjylland, partita valevole per la Champions League 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

michele.cassano@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.