LIVE Atalanta-Midtjylland, Champions League in DIRETTA: vittoria d’obbligo sulla strada degli ottavi

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta-Midtjylland match della Champions League 2020-21 che si terrà il primo dicembre, i bergamaschi vanno a caccia di una vittoria che li avvicini al passaggio del turno.

Dopo lo straordinario successo della scorsa settimana a Liverpool, 0-2 contro i Reds (grazie ai gol di Ilicic e Gosens), la “Dea” (7 punti raccolti sin qui) torna nuovamente in scena sul massimo palcoscenico europeo per accogliere al Gewiss Stadium i danesi del Midtjylland (0 punti), sin qui “la cenerentola” del Girone D di cui fanno parte anche gli uomini di Klopp (9 punti) e l’Ajax (7 punti) che si sfideranno in contemporanea alla contesta fra gli orobici e i nordeuropei.

Per la banda di Gasperini, l’obiettivo è uno solo: vincere, ripetendo magari il meraviglioso match dell’andata, quando Gomez e compagni si imposero per 0-4 alla MCH Arena di Herning.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Atalanta-Midtjylland, partita valevole per la Champions League 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

