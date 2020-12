F1, Toto Wolff su Russell: “E’ nata una stella, in futuro con Hamilton…”

Una giornata da sogno, che si è trasformata quasi in un incubo sul finale. Un errore ai box ha purtroppo frenato la corsa verso un trionfo eccezionale in Bahrain di George Russel, al suo debutto sulla Mercedes per sostituire Lewis Hamilton, fermo causa Covid-19. Una gara che in ogni caso resterà impressa nella sua mente e anche in quella degli addetti ai lavori.

A commentarla è stato il team principal Toto Wolff: “È solo l’inizio di una favola che oggi non ha avuto un lieto fine. Ma è nata una nuova stella”. Prosegue: “E’ andato oltre le aspettative, lo ha fatto venerdì, lo ha fatto sabato in qualifica e la sua gara è stata incredibile. Non è un giorno triste. È un giorno in cui abbiamo imparato come squadra. Abbiamo imparato che Russell è qualcuno su cui possiamo contare in futuro. Ha il potenziale e tutti gli ingredienti di cui una futura star ha bisogno”.

Loading...

Loading...

Su un possibile futuro in casa Mercedes non chiude la porta: “È un pilota della Williams, è iscritto alla Williams e la nostra formazione di piloti è Bottas-Hamilton quindi, non la vedo come una situazione realistica in questo momento. Posso capire che sarebbe una situazione interessante averli entrambi in squadra, forse anche un po’ selvaggia. Forse lo faremo in futuro”.

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse