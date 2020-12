Skicross, Fantelli e Deromedis eliminati in avvio. Ofner e Howden vincono a Val Thorens

A Val Thorens (Francia) è andata in scena la quarta gara della Coppa del Mondo 2020-2021 di skicross, disciplina dello sci-freestyle. Si trattava del recupero dell’evento cancellato sabato a causa del maltempo. Lucrezia Fantelli non è riuscita a replicare il bel quinto posto ottenuto ieri in gara-1: dopo il terzo tempo fatto siglare in qualifica, purtroppo l’azzurra si è fermata ai quarti di finale (primo turno). La nostra portacolori ha concluso in terza posizione la sua batteria alle spalle dell’austriaca Katrin Ofner e della canadese Marielle Thompson.

La 24enne appare comunque in grande crescita e sembra potersi fare largo ai piani alto del circuito. Anche perché oggi ha perso contro due atlete che sono poi salite sul podio: la 30enne Ofner ha vinto (primo successo in carriera nel massimo circuito), la 28enne Thompson ha chiuso in terza posizione. Seconda piazza per la tedesca Daniela Maier. La svizzera Fanny Smith si è dovuta accontentare del quinto posto, ma si conferma al comando della classifica generale con 119 punti di vantaggio sulla Thompson.

Al maschile, invece, il 20enne Simone Deromedis è stato eliminato agli ottavi di finale (primo turno): terzo posto nella sua serie alle spalle di due big come lo svizzero Jonas Lenherr e lo svizzero Jean Frederic Chapuis. L’azzurro non è riuscito a passare nemmeno un turno dopo il 30mo posto in qualifica, ma nell’ultima settimana ha comunque dimostrato di avere a disposizione dei mezzi tecnici importanti e può sicuramente crescere nell’immediato futuro.

A vincere è stato il canadese Reece Howden, bravo a tornare al successo dopo il suo unico sigillo firmato il 18 gennaio 2020 sulle nevi casalinge di Nakiska. Il nordamericano, già secondo in gara-1 ieri pomeriggio, ha preceduto lo svizzero Ryan Regez e il francese François Place. Grazie a questo risultato Reece Howden vola in testa alla classifica generale davanti allo svedese David Mobaerg (eliminato ai quarti di finale).

Foto: Shutterstock