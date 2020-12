Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Tom Pidcock fa l’impresa a Gavere! Battuto van der Poel

Il britannico Tom Pidcock (Trinity) coglie il primo grande successo della carriera nel ciclocross nel prestigiosissimo circuito di Gavere, sede della sesta tappa del Superprestige 2020-2021. A rendere ancor più incredibile il trionfo del giovane vicecampione del Mondo c’è il fatto di essere riuscito a battere nientemeno che sua maestà Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), il quale si è dovuto accontentare della seconda piazza. Terzo posto per il belga Toon Aerts (Telenet Baloise Lions).

La gara ha visto Tom Pidcock partire fortissimo e guadagnare qualche metro su tutti i rivali nel corso della prima tornata. Van der Poel e Aerts, tuttavia, sono riusciti a chiudere nella seconda. Tutti gli altri, a cominciare da un Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) meno brillante rispetto ad ieri, invece, hanno subito dovuto alzare bandiera bianca. In testa alla competizione, dunque, si è venuta a creare una sfida a tre con Aerts che ha preso il comando delle danze nel terzo giro, mettendo in leggera difficoltà Pidcock, il quale, ogni tanto, perdeva qualcosa dai due rivali per, poi, riuscire a riacciuffarli nei tratti a lui più adatti.

Nella quinta tornata, tuttavia, Pidcock ha mostrato di avere ancora energie portando un’accelerazione che ha messo in difficoltà proprio Aerts. Van der Poel ha rinforzato l’azione e questo ha costretto Aerts a staccarsi definitivamente. Pidcock, in seguito, ha attaccato durante il sesto giro e stavolta neanche van der Poel è riuscito a resistergli. Il britannico ha rapidamente preso quindici secondi di vantaggio sul campione del Mondo ed è riuscito non solo a mantenerli, ma anche ad incrementare.

Nella classifica generale del Superprestige Toon Aerts è riuscito a recuperare un punto al leader Eli Iserbyt, oggi quarto, e, ora, si trova a -4. Quando mancano due gare alla fine, dato il regolamento del Superprestige, il Folletto Fiammingo ha un margine abbastanza rassicurante sul rivale. Per lui sarà importante, negli appuntamenti mancanti, non avere crisi.

