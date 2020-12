Biathlon, startlist 10 km Sprint Hochfilzen: programma, orari, tv. I pettorali di partenza degli azzurri

Venerdì 11 dicembre (ore 14.20) andrà in scena la sprint maschile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Il Circus si trasferisce in Austria dopo il doppio appuntamento di Kontiolahti, si riparte con una gara sui 10 km (due poligoni), che sarà cruciale anche in vista dell’inseguimento di domenica. Il norvegese Johannes Boe sarà come semper l’uomo da battere.

Il detentore della Sfera di Cristallo, ma attenzione al fratello Tiarej e allo svedese Samuelsson (vincitore dell’ultima gara andata in scena). L’Italia si affideà in particolar modo a Lukas Hofer e a Dominik Windisch. Di seguito la startlist, i pettorali e gli orari di partenza, il palinsesto della sprint maschile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon.

STARTLIST SPRINT MASCHILE HOCHFILZEN: PETTORALI E ORARI DI PARTENZA

1 SEPPALA Tero FIN 1996 14:20:30 1

2 WINDISCH Dominik ITA 1989 14:21:00

3 KRCMAR Michal CZE 1991 14:21:30

4 GOW Christian CAN 1993 14:22:00

5 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:22:30

6 VARABEI Maksim BLR 1995 14:23:00

7 MORAVEC Ondrej CZE 1984 14:23:30

8 HOFER Lukas ITA 1989 14:24:00

9 LANGER Thierry BEL 1991 14:24:30

10 b SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:25:00

11 EDER Simon AUT 1983 14:25:30

12 WEGER Benjamin SUI 1989 14:26:00

13 ELISEEV Matvey RUS 1993 14:26:30

14 NELIN Jesper SWE 1992 14:27:00

15 ERMITS Kalev EST 1992 14:27:30

16 LOGINOV Alexander RUS 1992 14:28:00

17 SCHOMMER Paul USA 1992 14:28:30

18 FAK Jakov SLO 1987 14:29:00

19 EBERHARD Julian AUT 1986 14:29:30

20 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:30:00

21 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:30:30

22 PEIFFER Arnd GER 1987 14:31:00

23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:31:30

24 BAUER Klemen SLO 1986 14:32:00

25 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:32:30

26 GUZIK Grzegorz POL 1991 14:33:00

27 HORN Philipp GER 1994 14:33:30

28 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:34:00

29 DESTHIEUX Simon FRA 1991 14:34:30

30 KAUKENAS Tomas LTU 1990 14:35:00 2

31 LATYPOV Eduard RUS 1994 14:35:30

32 ZAHKNA Rene EST 1994 14:36:00

33 DOLL Benedikt GER 1990 14:36:30

34 TRSAN Rok SLO 1992 14:37:00

35 GOW Scott CAN 1990 14:37:30

36 BABIKOV Anton RUS 1991 14:38:00

37 PRYMA Artem UKR 1987 14:38:30

38 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:39:00

39 CLAUDE Florent BEL 1991 14:39:30

40 BIONAZ Didier ITA 2000 14:40:00

41 SMOLSKI Anton BLR 1996 14:40:30

42 LEMMERER Harald AUT 1991 14:41:00

43 FEMLING Peppe SWE 1992 14:41:30

44 SINAPOV Anton BUL 1993 14:42:00

45 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:42:30

46 LESSER Erik GER 1988 14:43:00

47 LEITNER Felix AUT 1996 14:43:30

48 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:44:00

49 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:44:30

50 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:45:00

51 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:45:30

52 NORDGREN Leif USA 1989 14:46:00

53 DOVZAN Miha SLO 1994 14:46:30 3

54 HASILLA Tomas SVK 1990 14:47:00

55 KRUPCIK Tomas CZE 1988 14:47:30

56 SIMA Michal SVK 1992 14:48:00

57 RASTIC Damir SRB 1988 14:48:30

58 GARANICHEV Evgeniy RUS 1988 14:49:00

59 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:49:30

60 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:50:00

61 SZWAJNOS Marcin POL 1997 14:50:30

62 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1992 14:51:00

63 BROWN Jake USA 1992 14:51:30

64 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:52:00

65 STALDER Sebastian SUI 1998 14:52:30

66 DALE Johannes NOR 1997 14:53:00

67 ANGELIS Apostolos GRE 1993 14:53:30

68 TKALENKO Ruslan UKR 1992 14:54:00

69 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:54:30

70 BORMOLINI Thomas ITA 1991 14:55:00

71 STEFANSSON Malte SWE 2000 14:55:30

72 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1990 14:56:00

73 PUCHIANU Cornel ROU 1989 14:56:30

74 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 14:57:00

75 SLOTINS Roberts LAT 1991 14:57:30

76 RAENKEL Raido EST 1990 14:58:00

77 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 14:58:30

78 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1996 14:59:00

79 YALIOTNAU Raman BLR 1993 14:59:30

80 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 15:00:00

81 KUEHN Johannes GER 1991 15:00:30

82 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 15:01:00

83 KOMATZ David AUT 1991 15:01:30

84 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 15:02:00

85 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 15:02:30 4

86 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 15:03:00

87 LABASTAU Mikita BLR 1997 15:03:30

88 BELETSKIY Danil KAZ 1997 15:04:00

89 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 15:04:30

90 KOBONOKI Tsukasa JPN 1991 15:05:00

91 MISE Edgars LAT 1998 15:05:30

92 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 15:06:00

93 BARTKO Simon SVK 1996 15:06:30

94 TAMBORNINO Eligius SUI 1986 15:07:00

95 ORYASHKOV Vladimir BUL 1996 15:07:30

96 OSKIN Anatoly ROU 1989 15:08:00

97 BANYS Linas LTU 1998 15:08:30

98 VACLAVIK Adam CZE 1994 15:09:00

99 RANTA Jaakko FIN 1997 15:09:30

100 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 15:10:00

101 REES Roman GER 1993 15:10:30

102 MILLAR Aidan CAN 1995 15:11:00

103 KHALILI Said Karimulla RUS 1998 15:11:30

104 USOV Andrei MDA 1994 15:12:00

105 SKORUSA Wojciech POL 1998 15:12:30

106 DOHERTY Sean USA 1995 15:13:00

107 JAKOB Patrick AUT 1996 15:13:30

108 BOE Tarjei NOR 1988 15:14:00

SPRINT MASCHILE HOCHFILZEN: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 11 DICEMBRE:

14.20 Sprint maschile Hochfilzen

SPRINT MASCHILE HOCHFILZEN: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta streaming su Eurosport Player, Eurovision Sport TV, Sky Go, Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse