Basket, Virtus Bologna: Banchi, Obradovic o Scariolo per il dopo Djordjevic

In seguito al clamoroso ed inatteso esonero di Sasha Djordjevic (insieme ai suoi fidi collaboratori Bjedov e Mihajlovic) nella serata di ieri, la Virtus Bologna deve voltare pagina e cominciare da zero un nuovo progetto tecnico almeno per quanto riguarda il ruolo di capo-allenatore. Al momento la squadra viene affidata a Christian Fedrigo, ma c’è grande attesa nell’ambiente virtussino per capire chi sarà il successore del tecnico serbo sulla panchina bianconera. Secondo la Repubblica sarebbero tre i principali candidati: Luca Banchi, Sergio Scariolo e Zelimir Obradovic.

Banchi è in pole position, perché free-agent e più raggiungibile rispetto agli altri due. Il tecnico toscano, dopo aver allenato in Italia fino alla prima parte della stagione 2017-2018, ha girato per l’Europa tra Bamberg, Atene e Kuban portando a casa la Coppa Intercontinentale Fiba 2019 con l’Aek. Il sogno, per i tifosi delle Vu Nere, è rappresentato però indubbiamente da un altro head coach attualmente libero come Obradovic. Si tratta però di un’ipotesi abbastanza remota alla luce delle ambizioni di un allenatore abituato a competere per vincere l’Eurolega fin da subito (o quasi). Una valida alternativa porta il nome di Scariolo, C.T. della Spagna Campione del Mondo ma al momento sotto contratto coi Toronto Raptors da vice di Nick Nurse. Altri nomi fatti dalla stampa sono quelli di Dejan Radonjic e Simone Pianigiani, ma difficilmente si uscirà dal terzetto citato in precedenza.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo