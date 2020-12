Basket: Sasha Djordjevic esonerato, clamorosa decisione alla Virtus Bologna

Clamorosa decisione in seno alla Virtus Segafredo Bologna, che arriva alla stregua di un fulmine a ciel neanche troppo sereno, dopo la quarta sconfitta in casa in campionato contro la Dinamo Sassari. Sasha Djordjevic non è più l’allenatore delle V nere. Insieme a lui sono stati sollevati dai rispettivi incarichi il suo assistente Goran Bjedov e il preparatore fisico Mladen Mihajlovic.

Un autentico terremoto, dunque, quello che esplode dalle parti della Segafredo Arena. Non si conoscono altri dettagli che hanno portato all’improvvisa separazione, se non quello di chi guiderà per il momento la Virtus, e cioè l’assistente allenatore Cristian Fedrigo. Difficile, peraltro, immaginare un nome diverso dal suo alla guida nell’impegno di EuroCup in casa dell’AS Monaco.

Continua in questo modo la stagione non esattamente senza scossoni del club bianconero, contrassegnata dalle citate quattro sconfitte casalinghe (ma anche dal percorso netto in Europa), così come dall’arrivo di Marco Belinelli, che però ieri contro il Banco di Sardegna non è entrato sul parquet. Djordjevic, al termine di una discussione con gli arbitri, è stato espulso. Oggi, l’esonero, in attesa di chiarire tutte le questioni relative.

Credit: Ciamillo