Vuelta a España 2020: il pagellone. Primoz Roglic in trionfo, bene Carapaz e un super Carthy

Pagellone Vuelta a España 2020

Primoz Roglic, voto 9: la condizione non era al 100%, questo è chiaro. In forma sin da giugno, con il titolo nazionale vinto, poi il Tour de France e il trionfo alla Liegi-Bastogne-Liegi. Costantemente al top, nonostante ciò è riuscito a prendersi un altro trionfo mostruoso. Torna, un anno dopo, sul gradino più alto del podio di Madrid. Sfrutta al meglio tutte le sue caratteristiche: vince quattro tappe, guadagna tantissimi secondi con gli abbuoni grazie al suo spunto veloce e si impone nella cronometro, chiudendo la pratica. In salita soffre, ma si gestisce al meglio e riesce ad agguantare la Maglia Rossa da sfoggiare nella passerella finale.

Richard Carapaz, voto 8,5: per tutti coloro che si sono stupiti del successo al Giro d’Italia 2019, catalogandolo come un evento eccezionale, arriva subito la smentita. L’ecuadoriano dà spettacolo in salita, si difende a cronometro e sfiora la vittoria, chiudendo addirittura a 24” da Roglic. Forse un po’ troppo attendista, sfavorito anche da una terza settimana non disegnata al meglio e priva di grandi montagne. In ogni caso una prestazione eccellente.

Loading...

Loading...

Hugh Carthy, voto 8,5: è lui la grande sorpresa di questa Vuelta. Nella prima settimana resta davanti, chiudendo sempre con il gruppo dei migliori in salita. Sembrava un exploit momentaneo, invece la condizione è andata addirittura in crescita. La ciliegina sulla torta è arrivata con il trionfo sull’Angliru, ma il podio di Madrid in ogni caso lo lancia in un’altra dimensione.

Daniel Martin, voto 7,5: parte fortissimo, non scendendo mai dal podio e trovando il successo di tappa a La Laguna Negra de Vinuesa. Sembra essere in grado di lottare con Roglic e Carapaz, ma con il passare delle giornate inizia a perdere. Chiude quarto in classifica generale, un risultato in ogni caso inatteso dall’esperto irlandese.

Enric Mas, voto 6: quinto come al Tour de France. Nella corsa di casa, con meno rivali e con una Movistar eccezionale al suo servizio ci si sarebbe aspettato sicuramente qualcosa in più dal giovane iberico, che si aggiudica la classifica riservata agli under 25.

Mattia Cattaneo, voto 7: il migliore degli italiani, anche l’unico degli azzurri ad arrivare a Madrid. L’uomo della Deceuninck – Quick-Step chiude diciassettesimo in classifica generale, ma è soprattutto la voglia di attaccare spesso e volentieri a venir fuori. Sfiora un successo di tappa, venendo raggiunto dal gruppo a 3 chilometri dal traguardo. Ci riproverà il prossimo anno.

Tim Wellens, voto 8: attaccante nato il belga. Riscatta la delusione di non essere andato al Tour de France, a causa di una caduta, con una Vuelta super. In fuga praticamente tutti i giorni, sfrutta due tappe favorevoli alle sue caratteristiche e si impone sia a Sabiñanigo che a Ourense.

David Gaudu, voto 8: il transalpino della FDJ dimostra di averne per essere al top in montagna. Preferisce però uscire di classifica e dedicarsi alla fughe, agguantando due spettacolari successi di tappa. Nome importante in casa Francia, dal prossimo anno lo si attenderà ovviamente alla Grande Boucle.

Guillaume Martin, voto 7,5: saluta subito le ambizioni di classifica e si ritaglia un ruolo di attaccante. Il francese si muove sempre in salita e agguanta la Maglia a pois di miglior scalatore. Peccato per un successo di tappa che è mancato.

Sam Bennett e Pascal Ackermann, voto 7: erano loro i migliori velocisti presenti in questa Vuelta. Due a uno lo score per il teutonico, che però come dichiarato ieri a Madrid sente sua una sola vittoria, visto che quella di Aguilar de Campoo è arrivata a causa della squalifica dell’irlandese. Sono stati comunque loro ad animare gli sprint.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse