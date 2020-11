Volley, i migliori italiani della 9. giornata di Superlega. Filippo Lanza è tornato ma non basta a Monza. Juantorena non manca mai

OSMANY JUANTORENA: Sempre presente! A Modena è meno appariscente del solito perchè chiude con 10 punti, forse è meno devastante del solito in battuta ma la sostanza c’è sempre: 56% in attacco e 69% in ricezione. Efficacia pura.

SIMONE ANZANI: Tre muri vincenti, uno per set, il 57% in attacco per un totale di 7 punti decisivi nella vittoria di Civitanova sul campo di Modena.

LUCA VETTORI: Si conferma in gran forma l’opposto modenese che tiene testa a Civitanova con una prestazione da 14 punti in tre set, due ace e il 52% in attacco. Non basta per regalare una gioia ai suoi.

DAVIDE CANDELLARO: Non viene chiamato spesso in causa da Baranowicz ma quando può mette a terra palloni importanti, come quello che chiude il match contro Padova. Un totale di 6 punti, l’83% in attacco, un muro per il centrale azzurro.

MARCO VOLPATO: Non vuole sfigurare di fronte al suo ex compagno di reparto a Padova e vince il duello a distanza con Polo (che però porta a casa i tre punti). Il centrale veneto mette a segno 9 punti con il 67% in attacco e un muro.

SIMONE GIANNELLI: Serve tutta la classe dell’alzatore azzurro per risollevare un Trento che ha vissuto settimane da incubo e che a Cisterna si va a prendere una vittoria molto importante che porta anche la firma dell’alzatore che trova le soluzioni giuste al momento opportuno.

DAVIDE SAITTA: E’ l’anima di Vibo Valentia che non si ferma e si prende un’altra vittoria pesante contro Monza. Ordinato, preciso, grintoso: l’alzatore calabrese dirige alla perfezione una grande orchestra.

FILIPPO LANZA: Non basta la sua grande prova a regalare la vittoria ad un Monza che torna a navigare in brutte acque dopo la vittoria contro Trento. Mette a segno 19 punti, top scorer di squadra, 67% in ricezione, 57% in attacco. E’ tornato.

GIANLUCA GALASSI: Anche lui fa di tutto per evitare la sconfitta di Monza ma non bastano i 12 punti con il 70% in attacco, 4 muri e un ace per invertire l’andamento di un match stregato dei brianzoli a Vibo.

Foto LM-LPS/LorisCerquiglini