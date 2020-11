VIDEO Bosnia Erzegovina-Italia 0-2, highlights, gol e sintesi Nations League: Belotti e Berardi portano gli azzurri alla Final Four

L’Italia ha sconfitto la Bosnia Erzegovina per 2-0 e si è qualificata alla Final Four della Nations League 2020-2021 di Nations League. Gli azzurri si sono imposti nettamente a Sarajevo e hanno così staccato il biglietto per gli atti conclusivi della competizione UEFA, in programma il prossimo ottobre tra Milano e Torino. Sarà infatti proprio l’Italia a ospitare la fase calda della kermesse, a cui parteciperanno anche Francia, Spagna e Belgio. I ragazzi del CT Roberto Mancini (assente per positività al Covid-19) hanno dominato la partita.

Andrea Belotti ha sbloccato il risultato al 22′ con un bel tiro al volo su assist dalla sinistra di Lorenzo Insigne, il quale ha poi colpito il palo esterno con un tiro a giro dalla distanza. Al 68′ è arrivato il raddoppio di Domenico Berardi, bravo a insaccare di sinistro su assist di Locatelli. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Bosnia Erzegovina-Italia 0-2, match valido per la fase a gironi della Nations League 2020-2021 di calcio.

Loading...

Loading...

VIDEO HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

LA CRONACA DELLA PARTITA

LE PAGELLE DI BOSNIA-ITALIA

VIDEO HIGHLIGHTS BOSNIA ERZEGOVINA-ITALIA 0-2:

VIDEO GOL ANDREA BELOTTI (0-1):

VIDEO GOL DOMENICO BERARDI (0-2):





LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse