Pagelle Bosnia-Italia 0-2, voti Nations League 2020-2021: Berardi strepitoso, Locatelli decisivo

L’Italia ha sconfitto la Bosnia Erzegovina per 2-0 e si è qualificata alla Final Four della Nations League 2020-2021 di calcio. Di seguito le pagelle e i voti.

VIDEO HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

LA CRONACA DELLA PARTITA

PAGELLE BOSNIA-ITALIA NATIONS LEAGUE

ITALIA

Donnarumma, voto 6: inoperoso praticamente per tutta la gara, si fa trovare prontissimo sull’unico tiro bosniaco di Prevljak.

Florenzi, voto 6: solo un tempo in campo per il capitano azzurro, comunque autore di una performance sufficiente. Dal 45′ Di Lorenzo, voto 6: chiamato in causa ad inizio ripresa si fa trovare pronto, senza sbagliare nulla.

Acerbi, voto 6: si perde Prevljak nell’unica occasione avuta dalla Bosnia nel primo tempo, a salvarlo è Donnarumma. Cresce nella ripresa.

Bastoni, voto 6: mai chiamato in causa dagli attacchi bosniaci, si fa notare per alcune eccellenti aperture.

Emerson, voto 6,5: gioca costantemente in zona offensiva e spesso e volentieri crea grandi opportunità per gli azzurri.

Barella, voto 7: di gran lunga il giocatore più in forma degli azzurri. Il primo a pressare, il primo ad inserirsi. Qualità e quantità: una crescita esponenziale.

Jorginho, voto 5,5: il mediano azzurro non attraversa la migliore delle giornate, rischia qualcosa di troppo e non incide.

Locatelli, voto 7: solita prestazione super per il centrocampista del Sassuolo che non è più una sorpresa. Partono da lui entrambe le azioni dei gol italiani: nella prima serve Insigne, nella seconda è rifinitore con un lancio meraviglioso per Berardi.

Berardi, voto 7,5: sfrutta al meglio l’occasione concessa da Evani ed è il migliore in campo. Combina al meglio con i compagni, sfiora il gol nel primo tempo, dove a fermarlo è il portiere avversario. Nella ripresa però splendida la sua girata che vale il 2-0, con un taglio da attaccante puro. Dall’82’ Bernardeschi voto 6,5: la sua condizione è in netta crescita. Entra e crea una splendida opportunità, con un tiro da fuori che sbatte purtroppo sulla traversa.

Belotti, voto 7: parte fortissimo, prende la mira per due volte, mandando a lato, poi però sull’assist di Insigne trova un gol spettacolare all’angolino. Sempre e comunque nel vivo delle azioni azzurre. Dall’82’ Lasagna, s.v.

Insigne, voto 7: quando si accende è devastante. Con una perla mostruosa serve un cioccolattino per il gol del vantaggio di Belotti, poi si mette in proprio, trova un’azione eccezionale e sfiora il raddoppio. Dal 93′ Calabria, s.v.

All. Evani, voto 7: terza partita sulla panchina azzurra da vice Mancini e terza vittoria per lui. L’Italia in campo è la solita vista nelle ultime uscite: possesso palla, pressione altissima e tanta qualità. Altro successo netto.

BOSNIA

Piric 6,5; Corluka 6, Hadzikadunic 5, Sanicanin 5,5, Kadusic 5,5 (dal 79′ Todorovic s.v.); Cimirot 5,5, Pjanic 5,5 (dal 76′ Danilovic 6), Gojak 5,5; Tatar 5,5 (dal 79′ Rahmanovic s.v.), Prevljak 6,5 (dal 79′ Hadzic s.v.), Krunic 6 (dal 71′ Loncar 6). All. Bajevic 6.

