Tennis, Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Salvatore Caruso cede all’esordio al francese Moutet

Finisce subito l’avventura di Salvatore Caruso nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo della stagione. Sul cemento parigino il siciliano è stato sconfitto in rimonta in tre set dal tennista di casa Corentin Moutet, numero 75 del mondo, con il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Dopo un brillante primo set, Caruso sembrava avere l’inerzia del match dalla sua parte, ma ha sprecato davvero troppe occasioni nel secondo parziale, finendo poi per crollare, soprattutto di testa, nel terzo.

Inizio di partita difficile per Caruso, che deve subito fronteggiare due palle break. Il siciliano riesce ad annullarle, ma poi cede la battuta nel terzo game. La reazione del numero 82 del mondo non si fa attende ed è immediata. Controbreak e poi nuovo break nel sesto gioco con l’azzurro che allunga fino al 5-2 e poi chiude sul 6-3 il primo set.

Loading...

Loading...

Il primo game della seconda frazione è già un momento chiave del match, perchè Moutet riesce a salvare quattro palle break, che avrebbero anche potuto chiudere l’incontro con largo anticipo. Caruso ne spreca altre due nel quinto gioco, mentre Moutet non ne sfrutta una nell’ottavo gioco. Si arriva al tie-break, dove l’azzurro commette davvero troppi errori e finisce per perderlo per 7-2.

Caruso risente delle occasioni sprecate e comincia malissimo il terzo set. Moutet allunga fino al 4-1 con doppio break di vantaggio, con il siciliano che riesce ad accorciare sul 4-3. Nel nono game l’azzurro perde ancora il servizio e Moutet alla fine chiude per 6-3.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse