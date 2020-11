LIVE Valencia-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020-2021 in DIRETTA: di nuovo in campo dopo una lunga pausa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Valencia-Olimpia Milano, match valevo per la settima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Dopo due settimane di stop (rinviate le sfide con Zenit ed Alba Berlino), la squadra di Messina torna sul palcoscenico europeo e lo fa in Spagna contro una diretta rivale nella corsa ai playoff.

La situazione in classifica vede Milano con un record di 3-1, mentre il Valencia è leggermente peggio con 3-2. Quella con gli spagnoli è solo la prima sfida di un vero tour de force per l’Olimpia, che giocherà otto partite in diciassette giorni tra Eurolega e campionato.

Una Milano, però, che recupera Vlado Micov ed il rientro del serbo è sicuramente molto importante viste le assenze di Riccardo Moraschini e Malcolm Delaney. Dall’altra parte il Valencia ha perso l’ultima di Eurolega contro il CSKA Mosca ed anche in campionato è stato battuto dal Real Madrid.

La palla a due di Valencia-Olimpia Milano, match valevo per la settima giornata dell’Eurolega 2020-2021, è in programma alle ore 21.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

