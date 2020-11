Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia Milano torna in campo, domani sera sfida al Valencia

A distanza di tre settimane dall’ultima apparizione europea, l’Olimpia Milano si appresta a tornare in campo in occasione della settima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Il match di domani sera (ore 21.00) la vedrà contrapposta a Valencia in una sfida tra due squadre che al momento possono vantare un saldo positivo nella massima competizione continentale.

L’ultima partita di Eurolega disputata dalla formazione lombarda è datata 16 ottobre ed è un dolce ricordo per i tifosi delle Scarpette Rosse: 78-70 contro il Real Madrid grazie a una rimonta spettacolare guidata da un sontuoso Sergio Rodriguez e bilancio vittorie-sconfitte sul 3-1. In Serie A l’Armani Exchange ha continuato a mostrare la propria forza: 6-0 il record dei meneghini, considerati legittimamente la grande favorita per la vittoria del titolo italiano. Valencia, invece, ha ottenuto tre successi e incassato due ko, l’ultimo dei quali risale alla scorsa settimana sul campo del CSKA Mosca (84-75).

La partita di domani sera sarà il settimo confronto tra queste due squadre nella storia dell’Eurolega: Milano è uscita vincitrice in quattro dei sei precedenti, incluse entrambe le gare della scorsa stagione (78-71 al Mediolanum Forum e 81-83 in Spagna grazie al buzzer beater di Vladimir Micov). Di particolare interesse sarà il duello sotto le plance tra Bojan Dubljevic e Kyle Hines, due centri di grande esperienza internazionale: Dubljevic finora ha mantenuto una media di 13.6 punti a partita, uniti a 5 rimbalzi e 1.2 palle recuperate; Hines, quattro volte campione europeo, da quest’anno è uno dei perni della formazione allenata da Ettore Messina e fino a questo momento si è reso protagonista con una media di 9 punti, 2.5 rimbalzi e 1.3 assist.

Credit: Ciamillo